Kutsu median edustajille / Lehdistömatkat Turkkiin huhti- ja elokuussa
30.3.2026 16:02:49 EEST | Ikkunapaikka PR & Events | Kutsu
Go Türkiye järjestää kaksi lehdistömatkaa Turkkiin tulevan kevään ja kesän aikana. Huhtikuun 23.–26. lähdetään Istanbuliin gastronomia- ja kulttuuriteemaiselle matkalle. Kesäkuun 1.–6. tutustutaan koillis-Turkin upeisiin luontomaisemiin ja kulttuurikohteisiin.
Molemmat matkat ovat yhteispohjoismaisia matkoja, joihin kumpaankin on varattu yksi paikka suomalaiselle toimittajalle. Löydät matkaohjelmat liitteistä.
Kiinnostaako sinua osallistua jommalle kummalle näistä monipuolisista matkoista? Lähetä yhteystietosi ja kerro, mihin mediaan kirjoitat / artikkeli olisi tulossa. Palaamme sinulle pikaisesti ja vahvistamme mahdollisen osallistumisen.
Yhteydenotot: tanja.holmberg@ikkunapaikka.fi, puh. 050 327 8923
Yhteyshenkilöt
Tanja HolmbergProjektipäällikkö, viestintäkonsulttiIkkunapaikka PR & EventsPuh:0503278923tanja.holmberg@ikkunapaikka.fi
Turkin tapahtumavuosi 2026 on vilkas ja monipuolinen26.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Musiikkia, urheilua ja historiallisia perinteitä. Turkin tapahtumavuosi on täynnä sekä kansainvälisiä suurtapahtumia että paikallista tunnelmaa. Erityisesti Istanbulissa tapahtuu paljon – kaupungin konserttikalenteri on täynnä maailmanluokan nimiä.
Turkin matkailun kysyntä vakaa12.3.2026 10:09:20 EET | Tiedote
Turkin tasavallan kulttuuri- ja matkailuministeriö sekä Turkin valtion matkailuorganisaatio (TGA) tiedottavat, että matkailutoiminnot eri puolilla maata jatkuvat täysin normaalisti.
Makumatka Turkin Kappadokiaan on kerran elämässä -kokemus26.2.2026 14:19:37 EET | Tiedote
Satumaisista maisemistaan ja kuumailmapallolennoistaan tunnettu Kappadokia on mainio kohde paitsi seikkailijalle myös makumatkailijalle. Turkin Michelin-opas on tänä vuonna laajempi kuin koskaan, ja mukana on nyt myös ennätysmäärä ravintoloita Kappadokian alueelta: jopa 18 Michelin-listattua ravintolaa.
Turkin matkailussa ennätysvuosi: 64 miljoonaa kävijää ja 65 miljardin dollarin matkailutulot4.2.2026 10:15:09 EET | Tiedote
Turkin matkailu teki vuonna 2025 kaikkien aikojen ennätyksen sekä matkailijamäärissä että matkailutulossa.
Merellistä hyvinvointia Turkissa – hamameja, mineraalikylpylöitä ja lempeää ilmastoa29.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Global Wellness Economy Monitor -tutkimuksen mukaan hyvinvointimatkailun globaali kasvuvauhti vuosina 2024–2029 on jopa 9,1 %. Hyvinvointilomien suosio näkyy myös Turkin matkailussa, jossa hamamit, wellness-kylpylät ja luksushoidot ovat kasvattaneet kysyntäänsä. Kuten suomalaisilla sauna, myös Turkissa hamameista haettu hyvinvointi on syvällä kulttuurissa
