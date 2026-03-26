Ikkunapaikka PR & Events

Kutsu median edustajille / Lehdistömatkat Turkkiin huhti- ja elokuussa

30.3.2026 16:02:49 EEST | Ikkunapaikka PR & Events | Kutsu

Jaa

Go Türkiye järjestää kaksi lehdistömatkaa Turkkiin tulevan kevään ja kesän aikana. Huhtikuun 23.–26. lähdetään Istanbuliin gastronomia- ja kulttuuriteemaiselle matkalle. Kesäkuun 1.–6. tutustutaan koillis-Turkin upeisiin luontomaisemiin ja kulttuurikohteisiin.

Vierailu upeaan Hagia Sophiaan sisältyy Istanbulin pressimatkaan Go Türkiye

Molemmat matkat ovat yhteispohjoismaisia matkoja, joihin kumpaankin on varattu yksi paikka suomalaiselle toimittajalle. Löydät matkaohjelmat liitteistä.

Kiinnostaako sinua osallistua jommalle kummalle näistä monipuolisista matkoista? Lähetä yhteystietosi ja kerro, mihin mediaan kirjoitat / artikkeli olisi tulossa. Palaamme sinulle pikaisesti ja vahvistamme mahdollisen osallistumisen.

Yhteydenotot: tanja.holmberg@ikkunapaikka.fi, puh. 050 327 8923

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Ikkunapaikka PR & Events

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
