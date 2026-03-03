Puhtauspalvelujen hankinnoissa ihmiskaupan torjunta on kriittistä.
30.3.2026 18:07:30 EEST | Uudenmaan Vihreät ry, Nylands Gröna rf | Tiedote
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti tänään puhtauspalvelujen hankinnan strategisista periaatteista. Päätöksen mukaan palvelut toteutetaan jatkossa monituottajamallilla ja hankintoja tehdään alueellisesti kokonaistaloudellisuus huomioiden. Lisäksi korostetaan laadunvalvontaa, vastuullisuutta sekä harmaan talouden ja ihmiskaupan ehkäisyä.
“On hyvä, että päätökseen lisättiin nimenomaisesti myös ihmiskaupan ehkäisy. Tämä on tärkeä viesti ja askel oikeaan suuntaan.” toteaa aluehallituksen jäsen Hanna Hukari
Vihreiden aluehallitusryhmä esitti päätökseen täydennystä, jossa hankinnoissa olisi otettu käyttöön mediaanihinta sekä varmistettu riittävä valvonta. Esitys kuitenkin kaatui äänestyksessä (11–6), esitystä vastustivat Kokoomus, RKP, Perussuomalaiset sekä Keskusta.
Vihreiden aluehallitusryhmä pitää tätä valitettavana.
“Siivousalan hankinnoista on aiempaa kokemusta, jossa liian alhainen hintataso voi aiheuttaa vakavia ongelmia, kuten työntekijöiden hyväksikäyttöä ja jopa ihmiskauppaa. Esimerkiksi Espoossa on jouduttu puuttumaan tapauksiin, joissa palveluntuottajien toiminnassa on ilmennyt merkittäviä epäkohtia.” täydentää aluehallituksen jäsen Elli Keisteri-Sipilä
“Juuri näistä syistä pelkkä kirjaus harmaan talouden ja ihmiskaupan ehkäisystä ei riitä. Tarvitaan myös konkreettisia keinoja: realistinen hinnoittelu, joka mahdollistaa laadukkaan ja reilun työn sekä riittävä ja systemaattinen valvonta. Ilman näitä riski ongelmien uusiutumisesta on olemassa.” Hukari toteaa.
“Puhtauspalvelut koskettavat arkea laajasti esimerkiksi terveyskeskuksissa, neuvoloissa ja hoivayksiköissä. Siksi on välttämätöntä, että palvelut tuotetaan eettisesti, laadukkaasti ja kestävällä tavalla. Työtä vastuullisten hankintojen eteen on jatkettava.” lisää Keisteri-Sipilä
Yhteyshenkilöt
Elli Keisteri-SipiläAluehallituksen jäsenPuh:0503271202Elli.keisterisipila@gmail.com
Hanna HukariAluehallituksen jäsenPuh:0445646488hukariha@gmail.com
Tietoja julkaisijasta
Uudenmaan Vihreät ry (perustettu 1984) on Vihreä liitto rp:n jäsenyhdistys ja toimii Vihreän liiton piirijärjestönä toimialueellaan.
Uudenmaan Vihreiden tarkoituksena on edistää toiminnallaan vihreitä arvoja. Tarkoituksen toteuttamiseksi Uudenmaan Vihreät tekee ennen kaikkea vaalityötä mm. asettamalla eduskuntavaaliehdokkaat ja aluevaaliehdokkaat sekä tukemalla jäsenyhdistyksiään kuntavaaleissa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme