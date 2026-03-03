Puhtauspalvelujen hankinnoissa ihmiskaupan torjunta on kriittistä.

“On hyvä, että päätökseen lisättiin nimenomaisesti myös ihmiskaupan ehkäisy. Tämä on tärkeä viesti ja askel oikeaan suuntaan.” toteaa aluehallituksen jäsen Hanna Hukari

Vihreiden aluehallitusryhmä esitti päätökseen täydennystä, jossa hankinnoissa olisi otettu käyttöön mediaanihinta sekä varmistettu riittävä valvonta. Esitys kuitenkin kaatui äänestyksessä (11–6), esitystä vastustivat Kokoomus, RKP, Perussuomalaiset sekä Keskusta.

Vihreiden aluehallitusryhmä pitää tätä valitettavana.

“Siivousalan hankinnoista on aiempaa kokemusta, jossa liian alhainen hintataso voi aiheuttaa vakavia ongelmia, kuten työntekijöiden hyväksikäyttöä ja jopa ihmiskauppaa. Esimerkiksi Espoossa on jouduttu puuttumaan tapauksiin, joissa palveluntuottajien toiminnassa on ilmennyt merkittäviä epäkohtia.” täydentää aluehallituksen jäsen Elli Keisteri-Sipilä

“Juuri näistä syistä pelkkä kirjaus harmaan talouden ja ihmiskaupan ehkäisystä ei riitä. Tarvitaan myös konkreettisia keinoja: realistinen hinnoittelu, joka mahdollistaa laadukkaan ja reilun työn sekä riittävä ja systemaattinen valvonta. Ilman näitä riski ongelmien uusiutumisesta on olemassa.” Hukari toteaa.

“Puhtauspalvelut koskettavat arkea laajasti esimerkiksi terveyskeskuksissa, neuvoloissa ja hoivayksiköissä. Siksi on välttämätöntä, että palvelut tuotetaan eettisesti, laadukkaasti ja kestävällä tavalla. Työtä vastuullisten hankintojen eteen on jatkettava.” lisää Keisteri-Sipilä