Välfärdsområdesstyrelsen godkände bokslutet för 2025

Västra Nylands välfärdsområdes resultat för räkenskapsperioden 2025 uppvisade ett överskott på 127,9 miljoner euro. Resultatet förbättrades med cirka 133 miljoner euro jämfört med 2024. Till förbättringen bidrog efterhandsjusteringen av statsfinansieringen på 105,7 miljoner euro. Utan efterhandsjusteringens andel uppgick resultatet för räkenskapsperioden 2025 till 22,2 miljoner euro, vilket är 27,7 miljoner euro bättre än resultatet för 2024.

Utöver välfärdsområdet genomförde HUS-sammanslutningen också en betydande ekonomisk balansering under 2025 och kunde täcka det underskott som uppstod 2024. För Västra Nylands välfärdsområde innebar detta en förbättring av resultatet för 2025 med 8,6 miljoner euro.

Utöver att balansera ekonomin och genomföra organisatoriska förändringar lyckades välfärdsområdet under 2025 också förnya sina tjänster och förbättra tillgången till dem.

Västra Nylands välfärdsområde lyckades redan 2025, som det första välfärdsområdet i Finland, täcka de underskott som ackumulerats under 2023 och 2024. Det kumulativa överskott som ackumulerats i välfärdsområdets balansräkning under räkenskapsperioderna 2023–2025 uppgick till 2,7 miljoner euro den 31 december 2025.

Samarbetsförhandlingar

Välfärdsområdesstyrelsen avslutade samarbetsförhandlingarna i anslutning till omorganisering och verksamhetsändringar inom tjänster för boende hemma, boendeservicen och sjukhustjänsterna. Till omorganiseringen hör bland annat en plan att från och med den 1 januari 2027 överföra trygghetslarmscentralen från köpta tjänster till egen verksamhet.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade också att inleda samarbetsförhandlingar gällande organiseringen av verksamheten inom personaltjänsterna samt ändringar i arbetstagarnas och tjänsteinnehavarnas uppgifter och arbetsfördelning. Behovet av personalminskningar uppgår till högst fem årsverken, och de verksamhetsmässiga förändringarna gäller högst nio uppgifter. I personaländringarna används i första hand andra åtgärder än uppsägningar.

Värdet på servicesedeln för hemservice för barnfamiljer och serviceproducentens maximipris

För regelbunden och tillfällig hemservice för barnfamiljer tas inga klientavgifter ut i välfärdsområdet från och med den 1 januari 2026. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att höja servicesedelns utgångsvärde utan självriskandelen till 35 euro per timme på vardagar dagtid. Serviceleverantörernas pristak för avgifter och servicesedelns timpriser fastställs enligt veckodag och klockslag. Serviceleverantörerna kan ta ut högst timpriser enligt pristaket för avgifter. En servicesedel utan självrisk kan beviljas barnfamiljer för högst 40 timmar under en period på tre månader.

Projektplan för boendeenheten inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna

Välfärdsområdesstyrelsen godkände projektplanen för boendeenheten inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna samt inledandet av en lokalsökning efter uthyrningsbara lokaler i Raseborg som lämpar sig för boende inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna.

Dessutom beslutade välfärdsområdesstyrelsen om strategiska principer för upphandlingen av städtjänster. Städtjänsterna ordnas med en flerproducentmodell, och det optimala upphandlings- och produktionssättet bedöms regionalt med beaktande av den totala ekonomin och den regionala marknadssituationen.

Föredraganden tog bort projektplanen om närhälsostationen i Sjundeå från föredragningslistan.

Välfärdsområdesstyrelsen behandlade också en utredning om olika alternativ för att ordna bröstcancerscreening.