Yhteysviranomainen on antanut perustellun päätelmän Närpiön Brändskogenin tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
31.3.2026 13:16:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmän PROKON Wind Energy Finland Oy:n Brändskogenin tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Bränskogenin tuulivoimahanke sijoittuu noin 25 kilometrin etäisyydelle Närpiön keskustasta Pirttikylän länsipuolelle.
Hankealueen pinta-ala on noin 4 600 hehtaaria ja se rajoittuu pohjoisessa Maalahden kunnanrajaan. Hankkeessa suunnitellaan enimmillään 30 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus olisi enintään 300 metriä ja yksikköteho enintään 10 megawattia. Sähkönsiirto on tarkoitus toteuttaa hankealueelta joko 110 kilovoltin ilmajohdolla Kärppiön sähköasemalle Teuvalle tai maakaapelilla hankealueen läheisyydessä sijaitsevalle Brändskogenin sähköasemalle.
Arviointiselostuksesta toimitettiin yhteensä 20 lausuntoa ja 8 mielipidettä
Perusteltu päätelmä on yhteysviranomaisen näkemys tehtyjen arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä Lupa- ja valvontaviraston oman tarkastelun pohjalta. Lupa- ja valvontavirasto toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset ja selostuksen perusteella on mahdollista tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset. Arviointiselostuksesta toimitettiin Lupa- ja valvontavirastolle kuulemisessa yhteensä 20 lausuntoa ja 8 mielipidettä.
Hankkeen merkittävät vaikutukset kohdistuvat etenkin linnustoon ja luonnonympäristöön sekä maisemaan
Yhteysviranomaisen perustellun päätelmän mukaan hankkeella voi olla merkittäviä kielteisiä ympäristövaikutuksia linnustoon, maisemaan ja kulttuuriympäristöihin, arkeologiseen kulttuuriperintöön, pohjavesiin, liito-oravaan ja suteen sekä luonnonsuojelu- ja Natura-alueisiin ilman lievennystoimenpiteitä.
Kohtalaisia vaikutuksia voi aiheutua mm. ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, mutta yhteisvaikutukset toiminnassa olevien sekä suunnitteilla olevien hankkeiden kanssa voivat nostaa vaikutukset merkittäviksi. Merkittäviä vaikutuksia aiheutuu etenkin hankevaihtoehdoissa VE1 (30 tuulivoimalaa) ja VE3 (22 tuulivoimalaa), kun taas pienemmässä hankevaihtoehdossa VE2 (9 tuulivoimalaa) useisiin vaikutustyyppeihin kohdistuvat vaikutukset ovat selvästi pienempiä. Kuitenkin myös vaihtoehdolla VE2 on merkittäviä vaikutuksia mm. linnustoon. Ainoastaan hankevaihtoehto VE2 sijoittuu Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 mukaiselle tuulivoima-alueelle.
Voimajohtovaihtoehdolla SVE1 on monelta osin suuremmat kielteiset ympäristövaikutukset kuin lyhyellä maakaapelivaihtoehdolla SVE2. Reitti SVE1 kulkee mm. linnustollisesti kansallisesti arvokkaan Suupohjan metsät FINIBA-alueen halki.
Arviointiselostus ja Lupa- ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/brandskogentuulivoimaYVA
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia Jaakola, ylitarkastaja, pia.jaakola(at)lvv.fi, puh. 0295 255 842 (lomalla 2.4.2026)
Kirsi Lehtinen, ryhmäpäällikkö, kirsi.lehtinen(at)lvv.fi, puh. 0295 254 743
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme