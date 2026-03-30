Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli Jääkenttäsäätiön ajankohtaiskatsauksen ja käsitteli tytäryhteisöjen omistajastrategioiden päivityksiä
30.3.2026 19:54:17 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Kaupunginhallituksen konsernijaosto kuuli 30. maaliskuuta Jääkenttäsäätiön ajankohtaiskatsauksen ja käsitteli tytäryhteisöjen omistajastrategioiden päivityksiä.
Konsernijaosto merkitsi Jääkenttäsäätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Jääkenttäsäätiö sr:n tarkoituksena on helsinkiläisen jääurheilun ja soveltuvin osin myös muiden urheilulajien harrastusmahdollisuuksien edistäminen. Omistajastrategiassa Jääkenttäsäätiön tavoitteiksi on asetettu Helsingin liikkumisohjelman edistäminen, asiakaskeskeisyys, ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen, kustannustehokkuus ja riittävä vakavaraisuus.
Omistajastrategioiden päivitykset jatkuvat
Konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy yhteensä 18 Helsingin tytäryhteisön omistajastrategian päivittämisen. Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat sisältävät Helsingin kaupungin omistukseen, keskipitkän aikavälin strategiseen tahtotilaan sekä hallitukseen liittyviä linjauksia. Omistajastrategioissa Helsinki asettaa tytäryhteisölle omistajastrategiset tavoitteet sekä seurantamittarit.
Helsingillä on tällä hetkellä 75 tytäryhteisöä, mukaan lukien säätiöt, joiden toiminnan ja talouden laatu ja laajuus sekä strateginen merkitys vaihtelevat suuresti. Helsinki on tunnistanut tarpeen tarkentaa ja päivittää omistajastrategioita sekä samalla huomioida viime vuonna hyväksytyn kaupunkistrategian 2025–2029 linjaukset. Tytäryhteisöjen omistajastrategiat päivitetään ajallisesti kolmessa eri ryhmässä, joista päätettävänä on nyt toinen. Kaupunginhallitus hyväksyi ensimmäisen erän päivityksiä 16. maaliskuuta.
Kaikki konsernijaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset julkaistaan päätöstiedotteessa. Konsernijaosto kokoontuu seuraavan kerran 20. huhtikuuta.
Ilona Turtola
Viestintäasiantuntija
Kaupunginkanslia
puh. 040 192 9003
ilona.turtola@hel.fi
Konsernijaoston tehtävänä on seurata Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa ja sitä, että konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja säätiöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti.
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa
