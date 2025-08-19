Esteettinen plastiikkakirurgia kehittyy kohti luonnollisuutta
11.4.2026 09:00:00 EEST | Hostadum Oy | Tiedote
Esteettinen plastiikkakirurgia on siirtymässä kohti luonnollisuutta, ennakoivia hoitoja ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Yhä useammin parhaat tulokset saavutetaan yhdistämällä kirurgisia ja ei-kirurgisia hoitoja, jolloin lopputulos on hienovarainen, toipumisaika lyhyempi ja asiakkaan oma ulkonäkö säilyy keskiössä.
Esteettinen plastiikkakirurgia on viime vuosina muuttunut merkittävästi. Yhä useampi hakee esteettisiltä hoidoilta luonnollisia ja hienovaraisia lopputuloksia, sekä mahdollisimman lyhyttä toipumisaikaa. Samalla hoitokäytännöt ovat kehittyneet kohti kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa, jossa yhdistetään tarvittaessa kirurgisia ja ei-kirurgisia hoitomuotoja.
Aiemmin esteettisissä hoidoissa korostuivat suuret ja näkyvät muutokset, mutta nykyisin painopiste on siirtynyt ennaltaehkäiseviin ja harkittuihin toimenpiteisiin. Injektiohoidot, ihonhoito ja laitehoidot ovat kasvattaneet suosiotaan, mutta myös plastiikkakirurgia on kehittynyt vastaamaan muuttuneita odotuksia.
– Nykyään tavoitteena on ennen kaikkea luonnollinen ja tasapainoinen lopputulos. Usein pienillä, tarkasti suunnitelluilla muutoksilla voidaan saavuttaa merkittävä kokonaisvaikutus, kertoo plastiikkakirurgian erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori Veera Pitkänen.
Kirurgian ja kevyempien hoitojen yhdistäminen yleistyy
Aiemmin plastiikkakirurgian ja injektiohoitojen välillä nähtiin selkeämpää jakoa. Kirurgiset toimenpiteet tarjosivat pysyviä tuloksia, mutta vaativat pidemmän toipumisajan, kun taas injektiohoidot olivat kevyempiä ja nopeampia, mutta eivät taas tuo pysyviä tuloksia.
Nykyään vastakkainasettelu on vähentynyt. Plastiikkakirurgit hyödyntävät yhä useammin koko hoitovalikoimaa injektioista ja laitehoidoista kirurgisiin toimenpiteisiin. Tavoitteena on löytää jokaiselle asiakkaalle sopiva hoitomuoto.
– Parhaat tulokset syntyvät usein yhdistämällä eri hoitomuotoja. Näin voidaan usein välttää liian laajat toimenpiteet ja lyhentää toipumisaikaa, Pitkänen sanoo.
Kokonaisvaltainen lähestymistapa huomioi myös ihon kunnon. Ihonhoito ja regeneratiiviset hoidot ovat nousseet tärkeäksi osaksi esteettistä hoitokokonaisuutta.
Arvettomuus ja huomaamattomuus korostuvat
Modernissa plastiikkakirurgiassa yksi keskeinen kehityssuunta on arpien minimointi. Asiakkaat toivovat entistä huomaamattomampia lopputuloksia, joissa toimenpiteiden jäljet eivät näy ulospäin.
Uusien tekniikoiden ansiosta monia toimenpiteitä voidaan tehdä lähes ilman näkyviä arpia. Esimerkiksi alaluomileikkauksia voidaan toteuttaa ilman ulkoisia viiltoja, ja otsan tai kulmien kohotuksessa arvet voidaan piilottaa hiusrajaan.
Myös kasvojen alueen toimenpiteissä suositaan menetelmiä, joissa kudoksia käsitellään mahdollisimman hellävaraisesti. Rasvansiirrot, suun kautta tehtävät toimenpiteet, sekä energialaitteilla toteutetut ihon kiinteytyshoidot mahdollistavat luonnollisen lopputuloksen ilman suuria leikkausjälkiä.
Rasvansiirrot ja regeneratiiviset hoidot kasvussa
Rasvansiirrot ovat yleistyneet sekä kasvojen että vartalon alueella. Menetelmässä hyödynnetään potilaan omaa rasvaa, mikä tukee luonnollista lopputulosta ja vähentää vierasaineiden tarvetta.
Oman rasvan etuna on myös sen kyky edistää ihon uudistumista. Rasvakudos sisältää kantasoluja ja kasvutekijöitä, jotka voivat parantaa ihon rakennetta ja heleyttä.
Regeneratiivinen ajattelu näkyy myös injektiohoidoissa. Täyteaineiden rinnalle ovat nousseet biostimulaattorit ja polynukleotidihoidot, jotka aktivoivat ihon omaa uudistumisprosessia.
Turvallisuus ja osaaminen korostuvat
Sekä kirurgisiin että ei-kirurgisiin hoitoihin liittyy aina riskejä, minkä vuoksi hoitavan tahon valinta on keskeisessä roolissa. Asiantuntijat korostavat avoimuuden merkitystä hoitojen hyödyistä ja mahdollisista haitoista.
Suomessa erityisesti injektiohoitojen sääntely on vielä osin puutteellista, mikä asettaa asiakkaat eriarvoiseen asemaan palveluntarjoajien osaamisen suhteen.
– On tärkeää, että asiakas saa realistisen kuvan hoidoista ja että mahdollisiin komplikaatioihin on saatavilla asiantuntevaa hoitoa, Pitkänen painottaa.
Klinik Linnea yhdistää eri hoitomuodot saman katon alle
Helsingissä toimiva Klinik Linnea tarjoaa esteettisiä hoitoja yhdistäen plastiikkakirurgian, injektiohoidot, laitehoidot ja ihonhoidon. Klinikka on laajentanut palveluitaan viime vuosina, ja sen asiantuntijatiimiin kuuluu nykyisin myös useita plastiikkakirurgian erikoislääkäreitä.
Klinikan toimintamallissa korostuu yksilöllinen hoitosuunnitelma, jossa asiakkaan tarpeet arvioidaan kokonaisvaltaisesti.
– Käymme jokaisen asiakkaan kanssa läpi kaikki vaihtoehdot ja rakennamme hoitokokonaisuuden, joka on sekä turvallinen että tehokas. Tavoitteena on luonnollinen lopputulos, joka tukee asiakkaan omaa ulkonäköä, Pitkänen kertoo.
Klinik Linnean mukaan tulevaisuuden esteettinen plastiikkakirurgia perustuu yhä vahvemmin eri hoitomuotojen yhdistämiseen, luonnollisuuteen ja yksilölliseen suunnitteluun.
Lisätiedot:
Veera Pitkänen
Plastiikkakirurgian erikoislääkäri, LT
Klinik Linnea
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Oona Willman
Head of Marketing
markkinointi@kliniklinnea.fi
Kuvat
Linkit
Klinik Linnea
Esteettisen kauneuden- ja ihonhoidon klinikka Helsingissä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hostadum Oy
Uusi lainavertailupalvelu avattu19.8.2025 11:52:56 EEST | Tiedote
Uusi suomalainen palvelu Lainataivas.fi tekee lainojen vertailusta helpompaa kuin koskaan. Yhdellä hakemuksella kuluttaja saa useita lainatarjouksia eri pankeilta ja rahoituslaitoksilta – nopeasti, selkeästi ja täysin maksutta.
Hostadum Oy tuo jokaiselle pienyrittäjälle mahdollisuuden hankkia todella edullisesti ensimmäiset kotisivunsa!13.8.2025 10:39:29 EEST | Tiedote
Vuoden 2025 alussa perustetulla Tamperelaisella Hostadum Oy:llä on missio auttaa pieniä ja keskisuuria yrittäjiä saamaan nykyaikaiset, toimivat ja kustannustehokkaat verkkosivut sekä niiden tueksi kattavat digipalvelut. Yrityksen tavoitteena on tehdä verkkoon siirtymisestä helppoa, läpinäkyvää ja tuloksellista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme