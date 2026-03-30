Panu Hulkko Hartelan Pohjois-Suomen aluejohtajaksi
31.3.2026 09:43:04 EEST | Hartela | Tiedote
Hulkko aloittaa tehtävässään huhtikuun aikana.
Hulkko on koulutukseltaan rakennustekniikan diplomi-insinööri, ja hänellä on noin 30 vuoden kokemus rakennusalan johto- ja aluejohtotehtävistä. Uransa aikana hän on vastannut laajasti asuntotuotannon, toimitila- ja hoivarakentamisen hankkeista sekä liiketoiminnan kehittämisestä eri puolilla Suomea. Viimeksi Hulkko on toiminut hankepäällikkönä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella edistäen toimitilahankkeita ja tilaratkaisujen kehitystä.
Pohjois-Suomen aluejohtajana Hulkko vastaa Hartelan Pohjois-Suomen alueen liiketoiminnan johtamisesta, hankkeiden kehittämisestä ja toteutuksesta sekä asiakas- ja sidosryhmäyhteistyön vahvistamisesta.
”Vaikka rakentamisen suhdanne on vaikea, antaa Hartela tunnettuna ja merkittävänä rakennusalan toimijana vahvan pohjan sekä omaperusteiseen- että urakkatuotantoon. Pyrimme jatkossakin olemaan niin asunnon ostajien kuin rakennuttajien haluttu kumppani ja vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin, vaatimuksiin ja odotuksiin”, Hulkko sanoo.
Hartelan liiketoimintajohtaja Hanna Marttila näkee nimityksen vahvistavan Hartelan asemaa Pohjois-Suomessa.
”Panulla on poikkeuksellisen vahva kokemus alueellisesta johtamisesta, monipuolisista hankemuodoista ja yhteistyöstä niin julkisten kuin yksityisten toimijoiden kanssa. Hänen osaamisensa ja johtamisotteensa tukevat erinomaisesti Hartelan strategiaa ja Pohjois-Suomen alueen kehittämistä”, Marttila sanoo.
Nimitys tukee Hartelan strategista tavoitetta vahvistaa alueellista läsnäoloa ja kasvattaa liiketoimintaa Pohjois-Suomessa.
Yhteyshenkilöt
Hanna MarttilaLiiketoimintajohtajaHartelaPuh:0503403176hanna.marttila@hartela.fi
Tietoja julkaisijasta
Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 410 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa. Perheyhtiö Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin, ja meillä on Avainlippu-tunnus.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hartela
Hartela nimittää Jaakko Marjosolan talousjohtajaksi30.3.2026 12:29:00 EEST | Tiedote
Hartela on nimittänyt KTM Jaakko Marjosolan yhtiön uudeksi talousjohtajaksi. Marjosola aloittaa tehtävässään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Hartela toteuttaa Apianlahden palvelukorttelin Valkeakoskelle19.3.2026 07:46:36 EET | Tiedote
Apianlahden palvelukorttelin kokonaisuus on Hartelan omaperusteinen toimitilahanke, jonka vuokralaisiksi tulevat Valkeakosken kaupunki ja Kesko. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 1 550 neliömetriä. Rakentamisen on suunniteltu alkavan toukokuussa 2026, ja kohteen arvioidaan valmistuvan keväällä 2027.
Hartelan vuosiraportti 2025 on julkaistu12.3.2026 12:15:19 EET | Tiedote
Raportti kokoaa yhteen vuoden keskeiset tapahtumat, tulokset ja kehitysaskeleet strategiassa, liiketoiminnassa ja vastuullisuudessa.
Hartela: muutos hallituksen kokoonpanossa25.2.2026 09:22:10 EET | Tiedote
Hartelan omistajaperheen ensimmäinen neljännen sukupolven edustaja tulee mukaan hallitustyöhön.
Hartelan rakentamisen volyymi säilyi ja taloudellinen asema pysyi vahvana vuonna 202529.1.2026 13:30:00 EET | Tiedote
Hartela teki vuonna 2025 285 M€ liikevaihdon. Liiketulos oli 3,6 M€ ja yhtiön omavaraisuusaste 42 %. Vahva likviditeetti ja korkea omavaraisuusaste sekä uusi operatiivinen toimintamalli luovat hyvät lähtökohdat vuodelle 2026. Toimintaympäristö jatkuu haastavana erityisesti asuntomarkkinan osalta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme