Panu Hulkko Hartelan Pohjois-Suomen aluejohtajaksi

31.3.2026 09:43:04 EEST | Hartela | Tiedote

Hulkko aloittaa tehtävässään huhtikuun aikana.

Hulkko on koulutukseltaan rakennustekniikan diplomi-insinööri, ja hänellä on noin 30 vuoden kokemus rakennusalan johto- ja aluejohtotehtävistä. Uransa aikana hän on vastannut laajasti asuntotuotannon, toimitila- ja hoivarakentamisen hankkeista sekä liiketoiminnan kehittämisestä eri puolilla Suomea. Viimeksi Hulkko on toiminut hankepäällikkönä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella edistäen toimitilahankkeita ja tilaratkaisujen kehitystä.

Pohjois-Suomen aluejohtajana Hulkko vastaa Hartelan Pohjois-Suomen alueen liiketoiminnan johtamisesta, hankkeiden kehittämisestä ja toteutuksesta sekä asiakas- ja sidosryhmäyhteistyön vahvistamisesta.

”Vaikka rakentamisen suhdanne on vaikea, antaa Hartela tunnettuna ja merkittävänä rakennusalan toimijana vahvan pohjan sekä omaperusteiseen- että urakkatuotantoon. Pyrimme jatkossakin olemaan niin asunnon ostajien kuin rakennuttajien haluttu kumppani ja vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin, vaatimuksiin ja odotuksiin”, Hulkko sanoo.

Hartelan liiketoimintajohtaja Hanna Marttila näkee nimityksen vahvistavan Hartelan asemaa Pohjois-Suomessa.

”Panulla on poikkeuksellisen vahva kokemus alueellisesta johtamisesta, monipuolisista hankemuodoista ja yhteistyöstä niin julkisten kuin yksityisten toimijoiden kanssa. Hänen osaamisensa ja johtamisotteensa tukevat erinomaisesti Hartelan strategiaa ja Pohjois-Suomen alueen kehittämistä”, Marttila sanoo.

Nimitys tukee Hartelan strategista tavoitetta vahvistaa alueellista läsnäoloa ja kasvattaa liiketoimintaa Pohjois-Suomessa.

Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 410 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa. Perheyhtiö Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin, ja meillä on Avainlippu-tunnus.

