Keskieläke 2 138 euroa
31.3.2026 09:00:00 EEST | Eläketurvakeskus (ETK) | Tiedote
Naisten keskieläke oli viime vuonna 1 930 euroa ja miesten 2 388 euroa kuukaudessa. Eläkkeitä maksettiin vuonna 2025 yhteensä 39,8 miljardia euroa, ilmenee Eläketurvakeskuksen (ETK) ja Kelan yhteistilastosta.
Työ- ja kansaneläkejärjestelmän eläkkeitä maksettiin vuoden 2025 lopussa kaikkiaan 1 607 000 Suomessa asuvalle henkilölle.
– Suurin osa näistä eläkkeistä on vanhuuseläkkeitä, joita maksetaan pääasiassa 65 vuotta täyttäneille, ETK:n tilastoasiantuntija Joonas Hautamäki kertoo.
Alle 65-vuotiaiden vanhuuseläkkeensaajien määrä on vähentynyt jyrkästi viimeisten vuosien aikana.
– Esimerkiksi vuonna 2017 vanhuuseläkettä sai noin 108 000 alle 65-vuotiasta. Vuonna 2025 heitä oli enää 20 000. Muutos johtuu pääosin eläkeiän nostosta.
Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä (OVE) saavia ei lasketa vanhuuseläkkeensaajiin.
Reilut puolet eläkeläisistä saa alle 2 000 euroa kuukaudessa
Suomessa asuvien eläkkeensaajien keskimääräinen bruttoeläke oli viime vuonna 2 138 euroa kuukaudessa. Hieman yli puolella eläke jäi alle 2 000 euroon kuukaudessa.
Naisista 62 prosenttia sai eläkettä alle 2 000 euroa kuukaudessa ja miehistä 46 prosenttia.
Yli 4 000 euron kuukausieläkkeeseen yltää harva suomalainen. Viime vuonna miehistä 10 prosenttia ja naisista 3 prosenttia sai eläkkeenä yli 4 000 euroa kuukaudessa.
Yli 6 000 euron kuukausieläkettä sai Suomessa reilu prosentti eläkkeensaajista. Heistä valtaosa oli miehiä.
Suurimmat eläkkeet pääkaupunkiseudulla
Keskimäärin suurimmat eläkkeet maksettiin edellisvuosien tapaan Uudellamaalla. Pienimmät eläkkeet maksettiin Etelä-Pohjanmaalla.
Kuntatasolla Kauniainen erottui edelleen muista 3 850 euron keskieläkkeellä. Espoossa keskieläke oli 2 846 euroa, Helsingissä 2 640 euroa. Suomen pienin keskieläke oli yhä Soinin kunnassa, 1 596 euroa.
Vuonna 2025 vajaa kolmannes 16 vuotta täyttäneistä suomalaisista sai jotakin eläkettä.
Suhteellisesti eniten eläkkeensaajia asuu Etelä-Savon maakunnassa, jossa eläkkeensaajien osuus oli viime vuonna 46 prosenttia 16 vuotta täyttäneestä väestöstä. Toiseksi eniten eläkkeensaajia asuu Kainuussa, 44 prosenttia väestöstä.
Eläkemenot 40 miljardia euroa
Vuonna 2025 työeläkkeitä ja Kelan eläkkeitä maksettiin 39,8 miljardia euroa, josta työeläkelaitokset maksoivat työeläkkeinä 37,2 miljardia euroa. Kela maksoi kansaneläkkeitä ja takuueläkkeitä 2,6 miljardia.
Vanhuuseläkkeiden osuus eläkemenoista oli 87 prosenttia. Työkyvyttömyyseläkkeiden osuus oli 7 prosenttia ja perhe-eläkkeiden osuus 5 prosenttia.
Mitä keskieläke kuvaa?
Keskieläke kuvaa Suomessa asuvien keskimääräistä kokonaiseläkettä. Kokonaiseläke sisältää henkilön saaman työeläkkeen, kansaneläkkeen, näihin eläkkeisiin rinnastettavat erityisturvan mukaiset eläkkeet sekä takuueläkkeen. Tietoihin eivät sisälly osittaista vanhuuseläkettä tai pelkkää perhe-eläkettä saavat.
Tilasto sisältää nyt ensimmäisen kerran tietoa myös kaikista lakisääteistä eläkettä saavista, kun mukaan otettiin pelkkää takuueläkettä tai erityisturvan mukaista eläkettä saaneet. Viime vuonna takuueläkkeen saajia oli 120 000, joista pelkkää takuueläkettä maksettiin 3 000 henkilölle. Puolet alle 60-vuotiaista eläkkeensaajista sai takuueläkettä.
Tiedotteessa mainitut eläketulot ovat bruttosummia.
Tiedot perustuvat ETK:n ja Kelan yhteistilastoon.
Tilastosuunnittelija Joonas Hautamäki, puh. 029 411 2295, etunimi.sukunimi@etk.fi
Tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino, puh. 029 411 2147, etunimi.sukunimi@etk.fi
