Moldovan presidentin työvierailu Suomeen on peruuntunut

Moldaviens president på arbetsbesök till Finland 24.3.2026 16:02:58 EET | Pressmeddelande

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 15/2026 24.3.2026 Moldaviens president Maia Sandu avlägger ett arbetsbesök i Finland tisdagen den 31 mars 2026. Värd för besöket är republikens president Alexander Stubb. President Stubb och president Sandu träffas på Presidentens slott för att diskutera de bilaterala relationerna mellan Finland och Moldavien, Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina, det allmänna säkerhetsläget i Europa, Moldaviens EU-anslutningsprocess samt de transatlantiska relationerna och globala utmaningarna. I diskussionerna deltar också utrikesminister Elina Valtonen och Moldaviens minister med ansvar för europeisk integration Cristina Gherasimov. Under sitt besök kommer president Sandu också att träffa Europa- och ägarstyrningsminister Joakim Strand och delta i en diskussion om Moldaviens EU-anslutningsprocess arrangerad av Finlands utrikespolitiska institut i riksdagen.