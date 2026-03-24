Moldovan presidentin työvierailu Suomeen on peruuntunut
30.3.2026 20:08:37 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 16/2026
30.3.2026
Moldovan tasavallan presidentti Maia Sandun työvierailu Suomeen tiistaina 31. maaliskuuta 2026 on peruuntunut tasavallan presidentti Alexander Stubbin virusinfektion vuoksi.
Vierailun uusi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Moldaviens president på arbetsbesök till Finland24.3.2026 16:02:58 EET | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 15/2026 24.3.2026 Moldaviens president Maia Sandu avlägger ett arbetsbesök i Finland tisdagen den 31 mars 2026. Värd för besöket är republikens president Alexander Stubb. President Stubb och president Sandu träffas på Presidentens slott för att diskutera de bilaterala relationerna mellan Finland och Moldavien, Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina, det allmänna säkerhetsläget i Europa, Moldaviens EU-anslutningsprocess samt de transatlantiska relationerna och globala utmaningarna. I diskussionerna deltar också utrikesminister Elina Valtonen och Moldaviens minister med ansvar för europeisk integration Cristina Gherasimov. Under sitt besök kommer president Sandu också att träffa Europa- och ägarstyrningsminister Joakim Strand och delta i en diskussion om Moldaviens EU-anslutningsprocess arrangerad av Finlands utrikespolitiska institut i riksdagen.
Moldovan presidentti työvierailulle Suomeen24.3.2026 16:02:58 EET | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 15/2026 24.3.2026 Moldovan tasavallan presidentti Maia Sandu tekee työvierailun Suomeen tiistaina 31. maaliskuuta 2026. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb. Presidentti Stubb ja presidentti Sandu tapaavat Presidentinlinnassa, jossa he keskustelevat Suomen ja Moldovan kahdenvälisten suhteiden lisäksi Venäjän laittomasta hyökkäyssodasta Ukrainassa, Euroopan yleisestä turvallisuustilanteesta, Moldovan EU-liittymisprosessista sekä transatlanttisista suhteista ja globaaleista haasteista. Keskusteluihin osallistuvat myös ulkoministeri Elina Valtonen ja Moldovan EU-integraatiosta vastaava varapääministeri Cristina Gherasimov. Presidentti Sandu tapaa vierailunsa aikana myös Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strandin sekä osallistuu Ulkopoliittisen instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen Moldovan EU-liittymisprosessista eduskunnassa.
President of Moldova to pay working visit to Finland24.3.2026 16:02:58 EET | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 15/2026 24 March 2026 President of the Republic of Moldova Maia Sandu will pay a working visit to Finland on Tuesday 31 March 2026. The visit will be hosted by President of the Republic of Finland Alexander Stubb. President Stubb and President Sandu will meet at the Presidential Palace in Helsinki to discuss bilateral relations between Finland and Moldova, as well as Russia’s illegal war of aggression in Ukraine, the overall security situation in Europe, Moldova’s EU accession process, transatlantic relations, and global challenges. Minister for Foreign Affairs Elina Valtonen and Moldovan Deputy Prime Minister for European Integration Cristina Gherasimov will also take part in the discussions. During her visit, President Sandu will also meet with Minister for European Affairs and Ownership Steering Joakim Strand and participate in a discussion on Moldova’s EU accession process, organised by the Finnish Institute of Intern
