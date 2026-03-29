Classic ensimmäisenä välieriin – TPS taipui neljännen kerran
30.3.2026 20:47:51 EEST | Fliiga | Tiedote
Runkosarjan voittaja Classic varmisti ensimmäisenä paikkansa F-liigan miesten välierissä, kun se löi Turussa TPS:n 9-1 ja vei ottelusarjan puhtaasti 4-0.
Katkopelin ensimmäisen maalin iski vastaiskusta TPS:n Alex Eklund, ja osuma jäi pöytäkirjaan Classicin haastosta huolimatta. Konsta Tykkyläinen sivalsi vieraat tasoihin, ja toisessa erässä kaksikko Oskari Heikkilä – Ville Lastikka rankaisi isäntien oman alueen pallonmenetyksestä johtomaalila. TPS:llä oli paikka tasoittaa peli rangaistuslaukauksesta, mutta Pietari Jääskeläinen kävi Classicin tolppien välissä peittämässä Eero Jalon yrityksen, ja kohta Konsta Tykkyläinen vei vieraat jo 3–1-johtoon TPS-vahti Olli Kuisman kautta verkkoon liruneella pallolla. Päätösjaksolla Classic herkutteli vielä kuusi osumaa lisää. Oskari Heikkilä ja Ville Lastikka juoksivat kaksi komeaa vastaiskumaalia, minkä jälkeen juhlivat vielä Eemeli Salin yhtä ja Viljami Virtanen kolmea osumaa, joista viimeiset kaksi syntyivät tyhjiin.
Tiistaina ovat vuorossa puolivälieräottelut OLS–Oilers, EräViikingit–Nokian KrP ja Westend Indians–SPV. KrP johtaa ottelusarjaansa 3-0 ja OLS sekä Indians omiaan 2-1.
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liiga
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
Yllätykset jatkuvat – OLS piinaa mestareita ja Indians Peliveljiä29.3.2026 20:28:11 EEST | Tiedote
OLS piinaa mestari Oilersia tosissaan F-liigan puolivälierissä. Sarjan kotonaan tasoittaneet oululaiset siirtyivät sarjassa tänään jo 2–1-johtoon yllättämällä Oilersin sen kotikentällä 5-4. Westend Indians puolestaan teki saman tempun SPV:lle voittamalla Seinäjoella jatkoajalla 5-4.
SB-Pro rankkaritrilleristä välieriin, tässä ovat mitalipelien otteluparit29.3.2026 19:14:10 EEST | Tiedote
SB-Pro nappasi F-liigan viimeisen naisten välieräpaikan, kun se kaatoi kotonaan SaiPan rangaistuslaukauksilla 3-2 ja vei ottelusarjan samoin 3-2. Välieräpareiksi muodostuivat näin runkosarjan sijoitusten mukaan TPS–EräViikingit ja Classic–SB-Pro.
Suosikit pulassa – Westend Indians ja OLS tasoittivat puolivälierävoitot27.3.2026 21:18:57 EET | Tiedote
Westend Indians tasoitti puolivälierävoitoiksi SPV:tä vastaan 1-1 kaatamalla Peliveljet kotonaan Espoossa 2-1. OLS teki saman tempun mestari Oilersille 6–4-kotivoitolla. Runkosarjan voittaja Classic sen sijaan johtaa TPS:aa vastaan 2-0 voitettuaan tänään Kupittaalla 10-3.
Nokian KrP jyräsi jo toisen kiinnityksen, naisten mestari Classic eteni välieriin26.3.2026 20:56:55 EET | Tiedote
Nokian KrP jätti EräViikingit F-liigan miesten puolivälierien toisessakin kohtaamisessa vaille mahdollisuuksia ja haki sarjan toisen voittonsa Helsingistä selvin lukemin 9-2. Kotonaan KrP oli voittanut 7-2.
EräViikingit ja TPS tappiolta voittoon ja välieriin, SaiPa otti edun25.3.2026 22:11:39 EET | Tiedote
TPS ja EräViikingit varmistivat paikkansa F-liigan naisten välierissä suoraan kolmessa ottelussa. TPS oli Kooveeta ja EräViikingit SSRA:ta vastaan kaksi maalia tappiolla mutta TPS voitti lopulta 7-3 ja ErVi jatkoajalla 5-4. Yllättäjä SaiPa nousi SB-Prota vastaan 2–1-johtoon voitettuaan vieraissa jatkoajalla 3-2.
