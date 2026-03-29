Classic ensimmäisenä välieriin – TPS taipui neljännen kerran

30.3.2026 20:47:51 EEST | Fliiga | Tiedote

Runkosarjan voittaja Classic varmisti ensimmäisenä paikkansa F-liigan miesten välierissä, kun se löi Turussa TPS:n 9-1 ja vei ottelusarjan puhtaasti 4-0.

Katkopelin ensimmäisen maalin iski vastaiskusta TPS:n Alex Eklund, ja osuma jäi pöytäkirjaan Classicin haastosta huolimatta. Konsta Tykkyläinen sivalsi vieraat tasoihin, ja toisessa erässä kaksikko Oskari Heikkilä – Ville Lastikka rankaisi isäntien oman alueen pallonmenetyksestä johtomaalila. TPS:llä oli paikka tasoittaa peli rangaistuslaukauksesta, mutta Pietari Jääskeläinen kävi Classicin tolppien välissä peittämässä Eero Jalon yrityksen, ja kohta Konsta Tykkyläinen vei vieraat jo 3–1-johtoon TPS-vahti Olli Kuisman kautta verkkoon liruneella pallolla. Päätösjaksolla Classic herkutteli vielä kuusi osumaa lisää. Oskari Heikkilä ja Ville Lastikka juoksivat kaksi komeaa vastaiskumaalia, minkä jälkeen juhlivat vielä Eemeli Salin yhtä ja Viljami Virtanen kolmea osumaa, joista viimeiset kaksi syntyivät tyhjiin.

Tiistaina ovat vuorossa puolivälieräottelut OLS–Oilers, EräViikingit–Nokian KrP ja Westend Indians–SPV. KrP johtaa ottelusarjaansa 3-0 ja OLS sekä Indians omiaan 2-1.

