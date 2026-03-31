Uusi sähköinen BC-lausunto tulee käyttöön 2026 ­‒ on tarkoitettu vain Kelan ja työeläkealan etuuksien hakemiseen

Uusi BC-lääkärinlausunto otetaan vaiheittain käyttöön vuosina 2026 ja 2027. Se toteutetaan vain sähköisenä. Uusi lausunto korvaa nykyisen sähköisen B-lausunnon ja sisältää myös sähköisen C-lausunnon. Tietosisällöltään lausunto vastaa nykyistä B-lausuntoa.

Mikä on uusi BC-lausunto?

BC-lausunto on uusi sähköinen lääkärinlausunto, joka nimensä mukaisesti yhdistää kaksi nykyistä lausuntoa. Se korvaa nykyisen sähköisen B-lausunnon ja sisältää myös uuden sähköisen C-lausunnon.

Lääkärille uusi BC-lausunto on helpompi täyttää kuin nykyinen sähköinen B-lausunto. Lääkäri valitsee ensin käyttötarkoituksen, jonka mukaan lausunnon sisältö rakentuu. Lääkäri täyttää vain ne kohdat, jotka ovat olennaisia, kun potilas hakee Kelasta tai muualta etuuksia. Asiakas tarvitsee BC-lausuntoa esimerkiksi, kun hän hakee sairauspäivärahaa, kuntoutusta, työkyvyttömyyseläkettä tai vammaistukea.

Uusi BC-lausunto tallentuu automaattisesti Kanta-palvelujen Potilastietovarantoon. Asiakkaan pyynnöstä lääkäri voi välittää lausunnon sähköisesti suoraan Kelaan.

Uudesta lausunnosta on asiakkaille hyötyä erityisesti siksi, että se siirtyy viiveettä ja tietoturvallisesti Kelaan tai työeläkeyhtiöön. Asiakkaan hakemuksen käsittely sujuvoituu.

Uusi BC-lausunto ei sovellu työllisyyspalveluiden käyttöön

Kun työllisyyspalvelut tarvitsee tietoa työttömän työnhakijan terveydentilasta tai toimintakyvyn rajoitteista, se pyytää selvityksen lääkäriltä. Näissä tilanteissa on tähän asti hyödynnetty erilaisia lausuntolomakkeita, myös nykyistä B-lausuntoa.

Nykyisen B-lausunnon ja uuden BC-lausunnon tietosisältö ei kuitenkaan ole asiakkaan tietosuojan kannalta sopiva työllisyyspalvelujen tarpeisiin. Kun työllisyyspalvelut tarvitsee selvityksen työttömän terveydentilasta tai toimintakyvyn rajoitteista, lääkäri voi käyttää esimerkiksi vapaamuotoista lääkärinlausuntoa tai tähän tarkoitukseen tehtyä lomaketta.

