Tulipalo Nordkalkin tehdasalueella Paraisilla – ei vaikutusta Saint Gobain Finlandin toimintaan

Saint-Gobain on kevyen ja kestävän rakentamisen maailmanlaajuinen johtaja, joka suunnittelee, valmistaa ja jakelee materiaaleja ja palveluja rakennus- ja teollisuusmarkkinoille. Sen integroituja ratkaisuja julkisten ja yksityisten rakennusten korjaukseen, kevytrakentamiseen sekä rakentamisen ja teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen kehitetään jatkuvan innovaatioprosessin avulla, tarjoten kestävyyttä ja suorituskykyä. Konsernia, ohjaa sen tarkoitus: "MAKING THE WORLD A BETTER HOME".

46,4 miljardin euron liikevaihto vuonna 2025

Yli 163 000 työntekijää, toimintaa 80 maassa

Tavoitteena nettonolla hiilidioksidipäästöt vuoteen 2050 mennessä. www.saint-gobain.com

Osana kansainvälistä Saint-Gobain-konsernia olemme mukana rakentamassa kestäviä ja erinomaisia elinympäristöjä. Yhdistämme mukavuuden ja vastuullisuuden parantaaksemme ihmisten hyvinvointia tänään ja tulevaisuudessa. Saint-Gobainin tunnetuimmat rakennusalan brändit Suomessa ovat Chryso, Gyproc, Ecophon, Isover, Kaimann, Leca, PAM ja Weber. Suomessa Saint-Gobain tähtää nettonollaan hiilipäästöjen osalta vuonna 2035. Lue lisää www.saint-gobain.fi