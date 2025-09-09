Tulipalo Nordkalkin tehdasalueella Paraisilla – ei vaikutusta Saint Gobain Finlandin toimintaan

31.3.2026 11:30:00 EEST | Saint-Gobain Finland | Tiedote

Paraisilla tapahtuneella palolla ei ole vaikutusta Saint‑Gobain Finlandin toimintaan.

Nordkalkin tehdasalueella Kalkkisatamantie 2:ssa Paraisilla syttyi tulipalo sunnuntai-iltana 29.3.2026. Nordkalkin antaman tiedon mukaan tilanteessa ei sattunut henkilövahinkoja, ja palo pysyi rajattuna käytöstä poistettuun rakennukseen. Palo ei ole levinnyt muihin tuotantolaitoksiin, eikä kyseisessä rakennuksessa säilytetty vaarallisia aineita. Pelastuslaitos sai tilanteen nopeasti hallintaan.

Saint‑Gobain Finlandin toimintaan Paraisilla tapahtuneella palolla ei ole vaikutusta, eikä palolla ole tämänhetkisen tiedon mukaan vaikutusta tuotantoomme tai toimitusvarmuuteemme.

Seuraamme tilannetta ja päivitämme tietoa tarvittaessa.

Saint-Gobain on kevyen ja kestävän rakentamisen maailmanlaajuinen johtaja, joka suunnittelee, valmistaa ja jakelee materiaaleja ja palveluja rakennus- ja teollisuusmarkkinoille. Sen integroituja ratkaisuja julkisten ja yksityisten rakennusten korjaukseen, kevytrakentamiseen sekä rakentamisen ja teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen kehitetään jatkuvan innovaatioprosessin avulla, tarjoten kestävyyttä ja suorituskykyä. Konsernia, ohjaa sen tarkoitus: "MAKING THE WORLD A BETTER HOME".

46,4 miljardin euron liikevaihto vuonna 2025

Yli 163 000 työntekijää, toimintaa 80 maassa

Tavoitteena nettonolla hiilidioksidipäästöt vuoteen 2050 mennessä. www.saint-gobain.com

Osana kansainvälistä Saint-Gobain-konsernia olemme mukana rakentamassa kestäviä ja erinomaisia elinympäristöjä. Yhdistämme mukavuuden ja vastuullisuuden parantaaksemme ihmisten hyvinvointia tänään ja tulevaisuudessa. Saint-Gobainin tunnetuimmat rakennusalan brändit Suomessa ovat Chryso, Gyproc, Ecophon, Isover, Kaimann, Leca, PAM ja Weber. Suomessa Saint-Gobain tähtää nettonollaan hiilipäästöjen osalta vuonna 2035. Lue lisää www.saint-gobain.fi

 

