Tuhansien suomalaisten terveys järkkyy vuosittain, kun heidän läheisensä kuolee äkillisesti – Hotus-hoitosuositus® neuvoo, miten surevia kannattaa tukea
31.3.2026 09:34:46 EEST | Hoitotyön tutkimussäätiö sr. (Hotus) | Tiedote
Läheisen äkillinen kuolema koskettaa vuosittain tuhansia suomalaisia. Surevien omaisten kohtaamiseen ja tukemiseen ei ole ollut koko maan kattavaa yhtenäistä käytäntöä. Uusimman tutkimustiedon perusteella päivitetty Hotus-hoitosuositus® vastaa tähän tarpeeseen.
Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) on julkaissut uudistetun version hoitosuosituksesta, miten äkillisesti kuolleen henkilön läheisiä kannattaa tukea.
Tutkimusnäyttöön perustuva Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen -hoitosuositus on päivitys vuonna 2018 julkaistuun suositukseen.
– Äkilliset kuolemat vaikuttavat monin tavoin läheisiin ja ovat haasteellisia myös sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden alojen ammattilaisille. Surevien tukemiseen on ollut käytäntöjä, mutta niitä olisi hyvä yhtenäistää ja vahvistaa ajantasaiseen tietoon pohjautuen. Koko maan kattava yhtenäinen käytäntö on myös puuttunut. Kansallinen Hotus-hoitosuositus® vastaa tähän tarpeeseen, kertoo suositustyöryhmän puheenjohtaja Anna Liisa Aho.
Läheisillä kohonnut riski kuolla ennenaikaisesti
Tuhannet suomalaiset menettävät vuosittain läheisensä äkillisesti. Kuolinsyynä voi olla esimerkiksi sairauskohtaus, onnettomuus, tapaturma, päihteiden yliannostus, itsemurha tai henkirikos.
Äkillisillä kuolemilla on kauaskantoisia seurauksia, sillä ne heikentävät kuolleen henkilön läheisten terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua monitahoisesti ja pitkäkestoisesti.
Läheisillä on kohonnut riski sairastua esimerkiksi sydäntauteihin ja syöpätauteihin sekä kuolla joko luonnollisten syiden tai itsemurhan seurauksena.
Läheiset voivat myös kärsiä erilaisista psyykkisistä häiriöistä, kuten pitkittyneen surun häiriöstä, traumaperäisestä stressihäiriöstä tai masennuksesta.
Aikuisilla läheisillä voi ilmetä työkyvyn ja motivaation laskua, lapsilla ja nuorilla puolestaan koulusuoriutumisen laskua sekä ihmissuhteista vetäytymistä.
Suosituksia ammattilaisille, miten kohdata läheiset
Tutkimusten mukaan läheisten selviytymistä edistävät varsinkin ammattihenkilöstön antama monipuolinen ja ymmärrettävä tieto, konkreettinen tuki sekä läheisten antama sosiaalinen tuki.
Hotus-hoitosuosituksessa® annetaan näyttöön perustuvia suosituksia, miten ammattilaisten tulee kohdata ja tukea äkillisesti kuolleen henkilön läheisiä arvostavasti ja kunnioittavasti.
Hoitosuositus linjaa myös muun muassa vainajan hyvästelyn käytäntöjä sekä ammatillisen osaamisen varmistamista.
Hoitosuositus on tarkoitettu erityisesti äkillisesti kuolleen henkilön läheisiä kohtaaville ammattihenkilöille. Tiedot ovat myös päättäjien ja kansalaisten hyödynnettävissä.
Hotus-hoitosuositukset® ovat asiantuntijoiden laatimia, kansallisia näyttöön perustuvia suosituksia sosiaali- ja terveydenhuollon käytännöistä ja toimintatavoista. Hoitosuositukset kohdentuvat erityisesti terveydenhuollon ammattihenkilöille ja hoitotyöhön, mutta ne ovat hyödynnettävissä myös laajemmin erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä.
Anna Liisa AhoYliopistonlehtori, dosenttiPuh:+358 40 190 1448annaliisa.aho@tuni.fi
Hannele SiltanenHoitotyön tutkimussäätiö – HotusPuh:+358 50 527 7433hannele.siltanen@hotus.fi
Hoitotyön tutkimussäätiö – Hotus
Hotus edistää erityisesti hoitotieteelliseen tutkimukseen pohjautuvaa näyttöön perustuvaa hoitotyötä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla väestön terveyden edistämiseksi. Säätiön toiminnassa otetaan huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset ja kansainväliset linjaukset.
Hotuksen perustehtävänä on näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen terveydenhuollossa käytettävien menetelmien vaikuttavuuden lisäämiseksi ja väestön terveyden edistämiseksi.
Lue lisää julkaisijalta Hoitotyön tutkimussäätiö sr. (Hotus)
Iäkkäiden turvallinen kotiutuminen sairaalasta – kansallinen hoitosuositus päivitetty9.12.2025 10:48:41 EET | Tiedote
Iäkkään henkilön sairaalasta kotiutumiseen liittyy lisääntynyt haittatapahtumien riski, joka on suurinta heti kotiutumisen jälkeen. Näiden riskien huomiotta jättäminen voi uhata iäkkään henkilön terveyttä ja toimintakykyä. Iäkkäiden turvallisen hoidon edistämiseksi Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) on julkaissut kansallisen hoitosuosituksen aiheesta. Nyt päivitetty hoitosuositus linjaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten toimintakäytäntöjä, joilla varmistetaan iäkkään onnistunut ja turvallinen kotiutuminen.
Omahoitoon sitoutuminen voi estää vakavia seuraamuksia ja lisätä terveitä elinvuosia - uusi kansallinen hoitosuositus tukee verenpainetautia sairastavien omahoitoa26.5.2025 11:50:07 EEST | Tiedote
Verenpainetaudin onnistunut hoito edistää terveyttä, lisää hyvinvointia ja vähentää kuolleisuutta sekä tuo taloudellisia etuja vähentämällä akuuttihoitopalveluihin kohdistuvaa rasitusta. Hoidon onnistumisen keskeinen tekijä on verenpainetautia sairastavan sitoutuminen omahoitoonsa. Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus) on julkaissut uuden kansallisen Hotus-hoitosuosituksen®, joka kohdentuu verenpainetautia sairastavan omahoitoon sitoutumisen tukemiseen. Suositus varmistaa, että terveydenhuollon ammattilaisilla on edellytykset tarjota vaikuttavaa ja tasalaatuista hoitoa ja tukea verenpainetautia sairastaville.
Hoitotyön vaikuttavuutta varmistavissa rakenteissa edelleen puutteita - positiivistakin suuntausta havaittavissa8.4.2025 09:28:12 EEST | Tiedote
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden varmistamisen keskeisenä edellytyksenä on, että palveluita kehitetään ja ammattilaisten toiminta mahdollistetaan parhaaseen mahdolliseen tietoon eli näyttöön perustuen.
