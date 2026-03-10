Hakametsä Sport Campus etenee: operointimallin kehittäminen yhteistyössä Talo Events Oy:n ja Varalan urheiluopiston kanssa alkaa.

Viime vuonna järjestettyyn hakuun tuli runsaasti hyviä hakemuksia. Neuvottelujen ja lopullisten tarjousten perusteella operoinnin kehittäjäkumppaniksi valittiin Talo Events Oy. Toimijalla on paljon kokemusta ja taustaa operoinnin kehittämisestä, valmiita toiminta- ja tapahtumakonsepteja sekä laaja asiantuntijatiimi.



Talo Events Oy on Tampere-talo Oy:n tytäryhtiö. Talo Eventsillä on vahva kokemus monikäyttöisten tapahtumatilojen operoinnista, hallinnasta ja vuokraamisesta. Talo Events järjestää tapahtumia, kuten yritystapahtumia, kokouksia, kongresseja ja kaupallisia konsertteja erilaisissa tapahtumatiloissa ympäri Suomen.



“Hakametsä Sport Campus on strategisesti tärkeä ja sisällöllisesti varsin kiinnostava kokonaisuus paitsi Tampereelle, myös koko Suomelle. Kehitysvaiheen kumppanuus tarjoaa mahdollisuuden olla mukana rakentamassa uutta, yhteisöllistä ja hyvinvointia edistävää ympäristöä Tampereelle. Talo Events tuo hankkeeseen kokemusta suurten kokonaisuuksien kehittämisestä, yhteensovittamisesta ja pitkäjänteisestä yhteistyöstä sekä yli 30 vuoden ja 15 400 tapahtuman kokemuksen tapahtuma-alalta kuluttaja- ja yritystapahtumista’’, kertoo Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja Paulina Ahokas.



Varalan urheiluopisto on myös osa Hakametsä Sport Campuksen operoinnin kehitystiimiä. Heillä on pitkä kokemus ja laaja osaaminen urheilun, liikunnan, hyvinvoinnin ja koulutuksen toiminnasta ja kehittämisestä. Varalan rooli on kehittää hankkeen ja operointimallin hyvinvointitapahtumien, liikunnan ja urheilun sekä koulutuksen osa-alueita.



“Varala perustettiin vuonna 1909 huolehtimaan puuvillatehtaan naisten hyvinvoinnista. Viime vuosikymmenten aikana Varala on systemaattisesti laajentanut toimintaansa koulutuksen, urheilun ja hyvinvoinnin kentässä. Näemme Hakametsän kehittämisen luonteva jatkona tarinaamme ja olemme erittäin iloisia, että saamme tuoda osaamisemme ja kokemuksemme Hakametsän suunnitteluun. Odotamme innolla yhteistyötä muiden kehittäjien ja alueen käyttäjien kanssa. Tässä on meille kaikille hieno mahdollisuus tehdä kansallisesti ja ehkä kansainvälisestikin jotain ainutlaatuista monille eri käyttäjäryhmille”, kommentoi toimitusjohtaja Riku Granat.



Mukaan kehittämään Campuksen arkea



Hakametsä Sport Campuksen operointi pitää sisällään mm. tilankäytön hallinnan ja päivittäisen toiminnan organisoinnin, tapahtumien koordinoinnin, myynnin ja markkinoinnin sekä asiakaspalvelun. Myös alueen toiminnan jatkuva kehittäminen, kumppanuuksien hoito sekä yhteistyö kiinteistön omistajan kanssa ovat tulevan operaattorin vastuulla.

Operoinnin kehittämiseen valittu tiimi suunnittelee operointikokonaisuutta yhteistyössä Hakametsä Sport Campus -hankkeen kehittämisestä vastaavan organisaation kanssa. Tavoitteena on luoda vahva pohja eri toimijoiden muodostamalle kokonaisuudelle ja sen toiminnalle Hakametsässä.



Kehitysvaiheen tavoitteena on lopullinen Hakametsä Sport Campuksen operointisopimus.

’’Kehitysvaiheessa luodaan yhteistyössä raamit ja malli alueen toimivalle operoinnille. Operoinnilla tarkoitetaan niin suurten tapahtumien organisointia kuin jokapäiväisen toiminnan ja arjen pyörittämistä, kuten tilojen kunnosta huolehtimista ja käytön sujuvuuden varmistamista. Nyt luotu operoinnin kehittämistiimi on loistava lisä Hakametsä Sport Campuksen suunnittelun tueksi’’ kommentoi Hakametsän Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Petro Saraste.



Strategista näkemystä myös käyttäjiltä



Operointimallin kehittämiseen osallistuu aktiivisesti myös alueen merkittävimmät sidosryhmät. Hakametsä Sport Campuksen laaja toiminta ja monipuolinen toimijakenttä edellyttävät yhteistä ja osallistavaa kehittämistä myös operoinnin osalta. Huolellisella yhteistyöllä jo kehitysvaiheessa varmistetaan alueen korkeatasoinen ja sujuva toiminta myös kampuksen ollessa toiminnassa.



Kevään aikana lainvoimaiseksi odotettava alueen asemakaava mahdollistaa hankkeen etenemisen kohti tarkempaa suunnittelua ja toteutusta. Seuraavaksi käynnistyy muun muassa alueen yleisten alueiden suunnittelu, johon myös osallistetaan esimerkiksi alueen tulevia käyttäjiä ja lähialueen asukkaita.



Yhteystiedot:



Hakametsä Sport Campus

Petro Saraste, Hakametsän Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja 010 227 3061, petro.saraste@yhkodit.fi

Mikko Heikkinen, hankekehityspäällikkö, Peab Oy 040 0154002, mikko.heikkinen@peab.fi



Talo Events Oy

Paulina Ahokas, toimitusjohtaja

03 243 4100, paulina.ahokas@tampere-talo.fi



Varalan Säätiö sr

Riku Granat, toimitusjohtaja

050 5583813, riku.granat@varala.fi



Tampereen kaupunki

Tero Tenhunen, hankejohtaja 050 5402860, tero.tenhunen@tampere.fi

Hakametsä





Hakametsä Sport Campus on uusi, uniikki ja kaikille avoin urheilun, liikunnan ja asumisen kokonaisuus keskeisellä sijainnilla Suomen vetovoimaisimmassa kaupungissa. Alueelle luodaan monipuoliset tilat ja modernit digitaaliset ratkaisut yhdistävä kokonaisuus huippu-urheilulle ja eri lajien harrastajille sekä toimintoja tukeva, kansainvälisesti merkittävä koulutus- ja tutkimuskeskus. Hakametsä Sport Campus edistää terveyttä, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.