Hakametsä Sport Campus etenee: operointimallin kehittäminen yhteistyössä Talo Events Oy:n ja Varalan urheiluopiston kanssa alkaa
31.3.2026 09:47:11 EEST | Tampere-talo Oy | Tiedote
Tampereen kaupungin, Peabin ja YH Kotien yhteishankkeeseen Hakametsä Sport Campukseen haettiin innovatiivista kumppania alueen operointikokonaisuuden kehittämiseen. Useiden hyvien hakijoiden joukosta valikoitui Talo Events Oy laajan kokemuksensa ja vahvan osaamistaustansa perusteella. Liikunnan, urheilun, hyvinvointipalveluiden ja koulutuksen osalta operointimallia tulee kehittämään myös Varalan urheiluopisto. Hankkeen etenemistä vauhdittaa myös tuleva asemakaavan kuuluttaminen lainvoimaiseksi.
Viime vuonna järjestettyyn hakuun tuli runsaasti hyviä hakemuksia. Neuvottelujen ja lopullisten tarjousten perusteella operoinnin kehittäjäkumppaniksi valittiin Talo Events Oy. Toimijalla on paljon kokemusta ja taustaa operoinnin kehittämisestä, valmiita toiminta- ja tapahtumakonsepteja sekä laaja asiantuntijatiimi.
Talo Events Oy on Tampere-talo Oy:n tytäryhtiö. Talo Eventsillä on vahva kokemus monikäyttöisten tapahtumatilojen operoinnista, hallinnasta ja vuokraamisesta. Talo Events järjestää tapahtumia, kuten yritystapahtumia, kokouksia, kongresseja ja kaupallisia konsertteja erilaisissa tapahtumatiloissa ympäri Suomen.
“Hakametsä Sport Campus on strategisesti tärkeä ja sisällöllisesti varsin kiinnostava kokonaisuus paitsi Tampereelle, myös koko Suomelle. Kehitysvaiheen kumppanuus tarjoaa mahdollisuuden olla mukana rakentamassa uutta, yhteisöllistä ja hyvinvointia edistävää ympäristöä Tampereelle. Talo Events tuo hankkeeseen kokemusta suurten kokonaisuuksien kehittämisestä, yhteensovittamisesta ja pitkäjänteisestä yhteistyöstä sekä yli 30 vuoden ja 15 400 tapahtuman kokemuksen tapahtuma-alalta kuluttaja- ja yritystapahtumista’’, kertoo Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja Paulina Ahokas.
Varalan urheiluopisto on myös osa Hakametsä Sport Campuksen operoinnin kehitystiimiä. Heillä on pitkä kokemus ja laaja osaaminen urheilun, liikunnan, hyvinvoinnin ja koulutuksen toiminnasta ja kehittämisestä. Varalan rooli on kehittää hankkeen ja operointimallin hyvinvointitapahtumien, liikunnan ja urheilun sekä koulutuksen osa-alueita.
“Varala perustettiin vuonna 1909 huolehtimaan puuvillatehtaan naisten hyvinvoinnista. Viime vuosikymmenten aikana Varala on systemaattisesti laajentanut toimintaansa koulutuksen, urheilun ja hyvinvoinnin kentässä. Näemme Hakametsän kehittämisen luonteva jatkona tarinaamme ja olemme erittäin iloisia, että saamme tuoda osaamisemme ja kokemuksemme Hakametsän suunnitteluun. Odotamme innolla yhteistyötä muiden kehittäjien ja alueen käyttäjien kanssa. Tässä on meille kaikille hieno mahdollisuus tehdä kansallisesti ja ehkä kansainvälisestikin jotain ainutlaatuista monille eri käyttäjäryhmille”, kommentoi toimitusjohtaja Riku Granat.
Mukaan kehittämään Campuksen arkea
Hakametsä Sport Campuksen operointi pitää sisällään mm. tilankäytön hallinnan ja päivittäisen toiminnan organisoinnin, tapahtumien koordinoinnin, myynnin ja markkinoinnin sekä asiakaspalvelun. Myös alueen toiminnan jatkuva kehittäminen, kumppanuuksien hoito sekä yhteistyö kiinteistön omistajan kanssa ovat tulevan operaattorin vastuulla.
Operoinnin kehittämiseen valittu tiimi suunnittelee operointikokonaisuutta yhteistyössä Hakametsä Sport Campus -hankkeen kehittämisestä vastaavan organisaation kanssa. Tavoitteena on luoda vahva pohja eri toimijoiden muodostamalle kokonaisuudelle ja sen toiminnalle Hakametsässä.
Kehitysvaiheen tavoitteena on lopullinen Hakametsä Sport Campuksen operointisopimus.
’’Kehitysvaiheessa luodaan yhteistyössä raamit ja malli alueen toimivalle operoinnille. Operoinnilla tarkoitetaan niin suurten tapahtumien organisointia kuin jokapäiväisen toiminnan ja arjen pyörittämistä, kuten tilojen kunnosta huolehtimista ja käytön sujuvuuden varmistamista. Nyt luotu operoinnin kehittämistiimi on loistava lisä Hakametsä Sport Campuksen suunnittelun tueksi’’ kommentoi Hakametsän Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Petro Saraste.
Strategista näkemystä myös käyttäjiltä
Operointimallin kehittämiseen osallistuu aktiivisesti myös alueen merkittävimmät sidosryhmät. Hakametsä Sport Campuksen laaja toiminta ja monipuolinen toimijakenttä edellyttävät yhteistä ja osallistavaa kehittämistä myös operoinnin osalta. Huolellisella yhteistyöllä jo kehitysvaiheessa varmistetaan alueen korkeatasoinen ja sujuva toiminta myös kampuksen ollessa toiminnassa.
Kevään aikana lainvoimaiseksi odotettava alueen asemakaava mahdollistaa hankkeen etenemisen kohti tarkempaa suunnittelua ja toteutusta. Seuraavaksi käynnistyy muun muassa alueen yleisten alueiden suunnittelu, johon myös osallistetaan esimerkiksi alueen tulevia käyttäjiä ja lähialueen asukkaita.
Yhteystiedot:
Hakametsä Sport Campus
Petro Saraste, Hakametsän Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja 010 227 3061, petro.saraste@yhkodit.fi
Mikko Heikkinen, hankekehityspäällikkö, Peab Oy 040 0154002, mikko.heikkinen@peab.fi
Talo Events Oy
Paulina Ahokas, toimitusjohtaja
03 243 4100, paulina.ahokas@tampere-talo.fi
Varalan Säätiö sr
Riku Granat, toimitusjohtaja
050 5583813, riku.granat@varala.fi
Tampereen kaupunki
Tero Tenhunen, hankejohtaja 050 5402860, tero.tenhunen@tampere.fi
Hakametsä
Hakametsä Sport Campus on uusi, uniikki ja kaikille avoin urheilun, liikunnan ja asumisen kokonaisuus keskeisellä sijainnilla Suomen vetovoimaisimmassa kaupungissa. Alueelle luodaan monipuoliset tilat ja modernit digitaaliset ratkaisut yhdistävä kokonaisuus huippu-urheilulle ja eri lajien harrastajille sekä toimintoja tukeva, kansainvälisesti merkittävä koulutus- ja tutkimuskeskus. Hakametsä Sport Campus edistää terveyttä, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Tampere-talo-konserni on ohjelmistoltaan, tapahtumiltaan ja kävijämäärältään Suomen suurin ja monipuolisin tapahtumayhtiö. Tapahtumamme sisältävät mm. balettivierailuita, oopperaa, lastenkulttuuria, rock- ja pop-konsertteja, messuja, kokouksia, konferensseja, yritystapahtumia, seminaareja ja kansainvälisiä kongresseja.
Tampere-talo Oy jakaantui vuoden 2024 alusta kahdeksi yhtiöksi. Uudessa yhtiömallissa emoyhtiönä toimii kulttuurin ja taiteen edistämiseen keskittyvä Tampere-talo Oy ja tytäryhtiönä kaupalliseen toimintaan keskittyvä Talo Events Oy.
Vuonna 2024 Tampere-talo-konsernin liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot olivat 28,6 miljoonaa euroa. Vuodessa järjestimme yli 930 tapahtumaa, palvelimme yli 552 000 tyytyväistä kävijää ja tuotimme Tampereen talousalueelle 98 miljoonaa euroa tapahtumatuloa.
Tampere-talo Oy on perustettu 1987 ja ovet avattiin yleisölle 1990. Tampere-talo-konsernin toimitusjohtaja on Paulina Ahokas ja yhtiöiden hallitusten puheenjohtaja on Kalervo Kummola.
Talossa toimivat lisäksi täysimittainen sinfoniaorkesteri Tampere Filharmonia, à la carte -ravintola Tuhto ja maailman ainoa Muumimuseo. Talon yhteydessä palvelee Courtyard by Marriott -hotelli.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampere-talo Oy
Tampere-talon kesässä nähdään videopeleihin keskittyvä, koko perheen Game On -näyttely10.3.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Tänä kesänä Tampere-talon vierailla on tilaisuus tutustua erilaisten videopelien maailmaan Game On -kesänäyttelyssä, jonka Tampere Live toteuttaa yhdessä Barbican Centren ja City of London Corporationin kanssa Tampere-talossa. Näyttely on avoinna Sorsapuistosalissa päivittäin 27.6.–9.8.2026.
Puccinin viimeinen mestariteos ensimmäistä kertaa Tampereen Oopperassa4.3.2026 11:00:00 EET | Tiedote
Giacomo Puccinin viimeiseksi oopperaksi jäänyt Turandot esitetään ensimmäistä kertaa Tampereen Oopperassa. Teos saa ensi-iltansa Tampere-talossa lauantaina 27. helmikuuta 2027. Teoksen ohjaa Anna Kelo, ja Tampere Filharmoniaa johtaa kapellimestari Pietro Rizzo. Oopperan liput ovat nyt myynnissä.
Tampereen Oopperan juhlavuoden ohjelmistossa naisten äänioikeutta juhlistava kantaesitys, oopperafestivaali lapsille ja kansainvälinen huippuvierailu4.3.2026 11:00:00 EET | Tiedote
Tampereen Ooppera juhlistaa 80-vuotista taivaltaan monipuolisella ohjelmistolla, joka ulottuu suurista klassikoista kaupunkitilaan rakentuvaan kantaesitykseen sekä lasten oman oopperafestivaalin riemuun. Joulukuussa kapellimestari Mikko Franck johtaa Oopperagaala-konserteissa Tampere Filharmoniaa ja Tampereen Oopperan kuoroa, ja elokuussa mezzosopraano Joyce DiDonato esiintyy ensimmäistä kertaa Tampereella.
Iskelmä Gaala palkitsi Suvi Teräsniskan vuoden artistina ja Komiat vuoden yhtyeenä20.2.2026 21:45:45 EET | Tiedote
Iskelmä Gaalaa juhlittiin Tampereen Nokia Arenalla perjantaina 20. helmikuuta. Suvi Teräsniska on vuoden artisti ja Teräsniskan Rikki mutta riittävä vuoden iskelmä. Komiat ja Portion Boys palkittiin kahdella palkinnolla. Ensi vuoden Iskelmä Gaala järjestetään perjantaina 5. helmikuuta 2027. Tapahtuman ennakkoliput ovat nyt myynnissä.
Mediakutsu: Tampereen Oopperan 80-vuotisjuhlavuoden julkistustilaisuus ja seminaari20.2.2026 10:35:00 EET | Tiedote
Tampereen Ooppera viettää 80. juhlavuottaan. Merkkivuoden pääteos on Don Carlos, joka saa ensi-iltansa Tampere-talossa keskiviikkona 4. maaliskuuta 2026. Tampere-talossa tapahtuu monenlaista ensi-iltapäivänä, ja haluammekin nyt kutsua sinut, arvoisa median edustaja, mukaan juhlintaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme