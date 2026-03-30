Yksityinen maanomistaja ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa tekivät historialliset kaupat – näin se mullistaa luonnonsuojelua
31.3.2026 10:00:00 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
Pohjois-Karjalassa tehty yksityisen maanomistajan ja Pohjois-Karjalan Osuuskaupan välinen luonnonarvokauppa on Suomen ensimmäisiä. Vuosien valmistelujen jälkeen luonnonarvojen tarjoaminen myyntiin alkaa olla mahdollista maanomistajille.
Pohjois-Karjalassa tehtiin historiallinen luonnonarvokauppa, kun ilomantsilainen maanomistaja myi luonnonarvoja Pohjois-Karjalan Osuuskaupalle. Luonnonarvokaupassa ennallistetaan ojitettu suo, eli suoalue palautetaan lähemmäksi luonnontilaa mm. poistamalla puustoa ja ojia tukkimalla. Ennallistamistoimet ovat alkaneet suoalueella maaliskuun alussa.
Historiallinen kauppa sai alkunsa MTK:n, metsänhoitoyhdistyksen, S-ryhmän, Pohjois-Karjalan Osuuskaupan ja maanomistajan halusta kehittää luonnonarvomarkkinoita yhdessä. Kauppa toimii suunnannäyttäjänä maanomistajien ja yksityisten ostajien väliselle vapaaehtoiselle markkinalle.
- Yksityisten maanomistajan ja yrityksen välisiä luonnonarvokauppoja ei ole Suomessa juurikaan tehty ennen Pohjois-Karjalan kauppaa. Tämä avaa maanomistajille tavan saada suojelusta ja luonnonarvojen tuottamisesta markkinalähtöistä tuloa, ja yritykset voivat tehdä konkreettisia vastuullisuustoimia - ja kaikesta hyötyy luonto, MTK:n ympäristöasiantuntija Heli Siitari kommentoi.
Luonnonhoitoa paikallisesti
Ilomantsin ennallistettava kohde on noin 12 hehtaarin ojitettu suoalue. Kaupan välitti Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistys, joka myös maanomistajan kanssa yhteistyössä vastasi kohteen suunnittelusta ja kartoituksesta. Alueelliset metsänhoitoyhdistykset ovat panostaneet viime vuosina luonnonhoitopalveluiden kehittämiseen ympäri Suomea.
- Osuuskauppa osoitti kiinnostusta luonnonarvokauppaan ja lähdimme kartoittamaan, mistä mahdollisia sopivia kohteita voisi löytyä. Ilomantsi soveltui lopulta erinomaisesti luonnonarvokaupan pilotointiin. Työt kohteella ovat hyvässä vauhdissa, metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan johtaja Harri Välimäki kommentoi.
Ensimmäiset keskustelut metsäalueen ennallistamistoimista metsänhoitoyhdistyksen kanssa käynnistyivät jo pari vuotta aikaisemmin.
- Olen kuullut tarinoita siitä, miten kirkasvetinen Eteläinen Pitkäjärvi oli ennen 1970-luvulla tehtyjä tarpeettomia ojituksia. Kun Pohjois-Karjalan Osuuskaupan kanssa pääsimme sopimukseen luonnonarvokaupasta, niin uskon että nyt alue saadaan palautettua luonnolliseen tilaansa siten, että jatkossa aiempaa kirkasvetisemmän järven äärellä kuuluu lintujen laulu ja tulevat sukupolvet voivat käydä alueella, vaikka poimimassa lakkoja, kertoo maanomistaja Petri Purmonen.
Kun Pohjois-Karjalan Osuuskauppa kiinnostui luonnonarvojen ostamisesta paikallisilta maanomistajilta, loksahtelivat palaset nopeasti kohdalleen.
- Haluamme yrityksenä olla mukana rahoittamassa luonnon monimuotoisuutta parantavia toimia siten, että kaikki luonnonarvokauppaan käytetyt eurot sekä siitä koituvat hyödyt jäävät omaan maakuntaan, Pohjois-Karjalan Osuuskaupan vastuullisuusjohtaja Petri Vähä kommentoi.
- Olemme halunneet olla aktiivisia luonnonarvokaupan kehittämisessä. Tavoitteenamme on tuottaa ennallistamalla kansallisella tasolla 500 luonnonarvohehtaaria vuoteen 2035 mennessä. Ensimmäiset ennallistamiskohteet Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa ovat osa tätä tavoitetta, sanoo vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa S-ryhmästä.
Kuvia Ilomantsin luonnonarvokauppakohteelta (tuoreita kuvia tiistailta 31.3. ladataan kansioon mahdollisimman pian)
Lisätietoja:
Heli Siitari, ympäristöasiantuntija, MTK, p. 050 591 2771
Petri Vähä, vastuullisuusjohtaja, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, p. 010 762 2034
Nina Elomaa, vastuullisuusjohtaja, S-Ryhmä, p. 010 768 0803
Harri Välimäki, johtaja, metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala, p.050 379 9112
Yhteyshenkilöt
Juho HämäläinenViestinnän asiantuntijaMTK ry
metsät, ympäristö ja maankäyttö
