20 000 euron tutkimuspalkinto koulutuksellista eriarvoisuutta tutkivalle professorille
31.3.2026 13:45:00 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote
OAJ:n ja OKKA-säätiön uusi tutkimuspalkinto jaettiin tänään ensimmäistä kertaa. 20 000 euron arvoinen tutkimuspalkinto myönnettiin Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen professorille Sonja Kosuselle hänen koulutuksellista eriarvoisuutta käsittelevästä tutkimuksestaan.
Sonja Kosunen on ensimmäinen Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n ja OKKA-säätiön tunnustuspalkinnon saaja. Tunnustuspalkinto nostaa esiin kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä. Palkinto luovutettiin Suuren kasvukeskustelun yhteydessä Finlandia-talolla Helsingissä 31. maaliskuuta.
– Ajattelen, että palkinto ei ole tunnustus vain minulle, vaan laajemmin yhteiskunnallisesti suuntautuneelle kasvatustieteelliselle tutkimukselle ja tutkijoille, Kosunen sanoo.
Tutkimuspalkinnon luovutti OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.
– Koulutus- ja kasvatusalan ammattijärjestönä meille on tärkeää tukea ja palkita tutkimusta, joka kehittää tätä alaa ja sitä kautta vaikuttaa jäsentemme työhön. Koulutusta ja kasvatusta koskevien päätösten tulee nojata tutkittuun tietoon, Murto sanoo.
Tutkimus auttaa ymmärtämään koulutuksellisen tasa-arvon haasteita
Kosusen tutkimus tekee näkyväksi koulutuksellista eriarvoisuutta Suomessa. Se tarkastelee erityisesti sitä, miten yhteiskuntaluokka ja alueelliset erot suhteutuvat oppilaiden koulutuspolkuihin sekä koulujen eriytymiseen.
OAJ ja OKKA-säätiö korostavat, että koulutusjärjestelmän keskeinen tehtävä on tasata lähtökohtien eroja ja kannustaa koko ikäluokkaa opintojen pariin. Kosunen painottaa kasvatustieteellisen tutkimuksen roolia yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.
– Kasvatustieteellinen tutkimus tuottaa syvempää ymmärrystä koulutuksen haasteista. Niitä ei voida ratkaista esimerkiksi vain taloustieteellisestä näkökulmasta, Kosunen sanoo.
Kosunen nosti palkintopuheessaan esiin myös tutkimuksen toimintaympäristön muutokset.
– Kansainvälisesti tarkastellen tieteen vapaus on uhattuna ja tutkimuksen poliittinen ohjaus on lisääntynyt. Myös Suomessa tutkimuksen korkea taso edellyttää tieteen vapauden vartioimista. Lisäksi se vaatii tutkimuksen perusrahoituksen tason nostamista ja nuorten tutkijoiden työurien vakiinnuttamista aiemmin, Kosunen sanoi.
Lisätietoja:
Sonja Kosunen
050 478 5480
sonja.kosunen@uef.fi
OKKA–OAJ 40-vuotisjuhlarahaston tunnustuspalkinto
-
20 000 euron tunnustuspalkinto ansiokkaasta koulutus- ja kasvatusalan tutkimuksesta
-
Jaetaan kahden vuoden välein Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n ja OKKA-säätiön yhteistyönä
-
Voidaan myöntää yksittäiselle tutkijalle tai ryhmälle
-
Keskeisiä kriteerejä: yhteiskunnallinen vaikuttavuus, merkitys opetusalan kannalta sekä kansallinen tai kansainvälinen ulottuvuus
Suuri kasvukeskustelu Finlandia-talossa
-
Suuri kasvukeskustelu kokoaa 31.3.2026 keskeiset politiikan, koulutuksen, yritysmaailman, kulttuurin, tieteen ja sivistyksen vaikuttajat osaavaa ja toiveikasta tulevaisuutta luovien ratkaisujen äärelle.
-
Suuren kasvukeskustelun järjestävät yhteistyössä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen Kulttuurirahasto, Työterveyslaitos, Lastensuojelun Keskusliitto sekä Säätiöt ja rahastot ry.
-
Tapahtuman ohjelma ja linkki live-lähetykseen löytyvät täältä: Suuri kasvukeskustelu
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katarina MurtoPuheenjohtajaOAJPuh:+358 50 568 9188katarina.murto@oaj.fi
Henri SalonenErityisasiantuntija, viestintäpalvelutOAJPuh:+358 503206932henri.salonen@oaj.fi
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme