20 000 euron tutkimuspalkinto koulutuksellista eriarvoisuutta tutkivalle professorille

Sonja Kosunen on ensimmäinen Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n ja OKKA-säätiön tunnustuspalkinnon saaja. Tunnustuspalkinto nostaa esiin kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä. Palkinto luovutettiin Suuren kasvukeskustelun yhteydessä Finlandia-talolla Helsingissä 31. maaliskuuta.

– Ajattelen, että palkinto ei ole tunnustus vain minulle, vaan laajemmin yhteiskunnallisesti suuntautuneelle kasvatustieteelliselle tutkimukselle ja tutkijoille, Kosunen sanoo.

Tutkimuspalkinnon luovutti OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.

– Koulutus- ja kasvatusalan ammattijärjestönä meille on tärkeää tukea ja palkita tutkimusta, joka kehittää tätä alaa ja sitä kautta vaikuttaa jäsentemme työhön. Koulutusta ja kasvatusta koskevien päätösten tulee nojata tutkittuun tietoon, Murto sanoo.

Tutkimus auttaa ymmärtämään koulutuksellisen tasa-arvon haasteita

Kosusen tutkimus tekee näkyväksi koulutuksellista eriarvoisuutta Suomessa. Se tarkastelee erityisesti sitä, miten yhteiskuntaluokka ja alueelliset erot suhteutuvat oppilaiden koulutuspolkuihin sekä koulujen eriytymiseen.

OAJ ja OKKA-säätiö korostavat, että koulutusjärjestelmän keskeinen tehtävä on tasata lähtökohtien eroja ja kannustaa koko ikäluokkaa opintojen pariin. Kosunen painottaa kasvatustieteellisen tutkimuksen roolia yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

– Kasvatustieteellinen tutkimus tuottaa syvempää ymmärrystä koulutuksen haasteista. Niitä ei voida ratkaista esimerkiksi vain taloustieteellisestä näkökulmasta, Kosunen sanoo.

Kosunen nosti palkintopuheessaan esiin myös tutkimuksen toimintaympäristön muutokset.

– Kansainvälisesti tarkastellen tieteen vapaus on uhattuna ja tutkimuksen poliittinen ohjaus on lisääntynyt. Myös Suomessa tutkimuksen korkea taso edellyttää tieteen vapauden vartioimista. Lisäksi se vaatii tutkimuksen perusrahoituksen tason nostamista ja nuorten tutkijoiden työurien vakiinnuttamista aiemmin, Kosunen sanoi.

Lisätietoja:



Sonja Kosunen

050 478 5480

sonja.kosunen@uef.fi





OKKA–OAJ 40-vuotisjuhlarahaston tunnustuspalkinto

20 000 euron tunnustuspalkinto ansiokkaasta koulutus- ja kasvatusalan tutkimuksesta

Jaetaan kahden vuoden välein Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n ja OKKA-säätiön yhteistyönä

Voidaan myöntää yksittäiselle tutkijalle tai ryhmälle

Keskeisiä kriteerejä: yhteiskunnallinen vaikuttavuus, merkitys opetusalan kannalta sekä kansallinen tai kansainvälinen ulottuvuus

Suuri kasvukeskustelu Finlandia-talossa

Suuri kasvukeskustelu kokoaa 31.3.2026 keskeiset politiikan, koulutuksen, yritysmaailman, kulttuurin, tieteen ja sivistyksen vaikuttajat osaavaa ja toiveikasta tulevaisuutta luovien ratkaisujen äärelle.

Suuren kasvukeskustelun järjestävät yhteistyössä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen Kulttuurirahasto, Työterveyslaitos, Lastensuojelun Keskusliitto sekä Säätiöt ja rahastot ry.