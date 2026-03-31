Jo lähes sata yhteisöllisen asumisen paikkaa
31.3.2026 12:00:00 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Kun kotihoito ei riitä, mutta ympärivuorokautinen hoiva ei ole vielä tarpeen, tuo yhteisöllinen asuminen turvaa ikäihmiselle. Lisää paikkoja avataan pian Mustasaareen.
Tällä hetkellä yhteisöllistä asumista tarjotaan Kristiinankaupungissa, Närpiössä, Mustasaaressa, ja Vöyrillä. Paikkoja on yhteensä 96. Yhteisöllisen asumisen yksiköissä henkilöstöä on paikalla päivällä, osassa myös illalla, riippuen yksikön koosta ja asiakkaiden tarpeista. Kotihoito tekee tarvittaessa käyntejä yöaikaan.
Päivien ohjelma muodostuu yhteisistä ruokailuista, seurustelusta muiden asukkaiden kanssa sekä ohjatusta toiminnasta.
– Seura vähentää yksinäisyyttä, mutta samalla asukkailla on mahdollisuus valita kuinka paljon haluavat osallistua yhteiseen toimintaan, sanoo koti- ja asumispalveluiden toimialajohtaja Tony Pellfolk.
Yhteiset rutiinit lisäävät ikäihmisten liikkumista ja rytmittävät päivää. Palaute on ollut positiivista.
Lisää paikkoja tulevien vuosien aikana
Keväällä lisää paikkoja avataan Mustasaaren Solhörnaniin, jossa järjestettiin aiemmin ympärivuorokautista palveluasumista. Yksikössä puolet paikoista on muutettu yhteisölliseksi asumiseksi.
– Solhörnan on hyvä sijainti yhteisölliselle asumiselle, sillä palvelut ovat kunnan keskustassa lähellä. Yksikössä on tehty alkuhaasteiden jälkeen parannuksia, ja asukkaat osallistuvat nyt toiminnan suunnitteluun. Myös henkilökunta on saanut tukea yksikön kehittämiseen, kertoo Pellfolk.
Turvallinen vaihtoehto arjessa toimintakykyiselle
Tavoitteena on, että vuoden 2027 loppuun mennessä hyvinvointialueella olisi noin 200 yhteisöllisen asumisen paikkaa. Tiloja aletaan valmistella Laihialla Toiskaan, ja lisäksi paikkoja tullaan avaamaan Pietarsaareen ja Vaasaan.
– Yhteisöllistä asumista lisätään, jotta meillä on myös kevyempiä vaihtoehtoja ympärivuorokautisen palveluasumisen rinnalle, kertoo Pellfolk.
Yhteisöllinen asuminen sopii henkilölle, joka
- ei pärjää yksin omassa kodissaan ja jolla on alentunut toimintakyky
- pystyy toimimaan arjessa omassa asunnossaan ja tekemään päätöksiä
- huolehtii (avustettuna) hygieniastaan
- syö itse
- käyttää puhelinta ja/tai turvaranneketta
- pystyy hätätilanteessa hälyttämään apua
- ei aiheuta vaaraa tai häiriötä muille asukkaille
- ei tarvitse jatkuvaa hoivaa yöaikaan
Näin yhteisöllisen asumisen maksu määräytyy
Asukas maksaa käyttämänsä ja tarvitsemansa palvelut.
- Vuokra omasta huoneesta ja yhteisten tilojen käytöstä, mahdollisuus hakea asumistukea Kelalta.
- Ohjattu toiminta 37,70 € / kuukaudessa, sisältää ohjauksen lisäksi tarvikemaksut esimerkiksi leivonnassa tai askartelussa.
- Ateriat
- ateriapaketti, 501 € kuukaudessa (16,70 € / päivä). Pakettiin kuuluvat aamu- ja iltapala, lounas sekä päivällinen. Yksittäin tilattuina aterioiden hinnat ovat
- aamu- tai iltapala 2 €
- lounas 8,30 €
- päivällinen 4,40 €
- ateriapaketti, 501 € kuukaudessa (16,70 € / päivä). Pakettiin kuuluvat aamu- ja iltapala, lounas sekä päivällinen. Yksittäin tilattuina aterioiden hinnat ovat
- Turvapuhelin 39,10 € / kuukaudessa
- Siivouspalvelu 30,50 € / tunti
- Pyykinpesu 12,20 € / kerta, kuitenkin enintään 48,80 € kuukaudessa.
Hinnat koskevat yksikön kautta ostettua palvelua. Palvelut voi järjestää myös itse yksityisen palveluntarjoajan tai omaisten avulla. Kotihoidon käyntimaksut määräytyvät tulojen ja palvelutuntien määrän mukaan.
Yhteyshenkilöt
Tony PellfolkKoti- ja asumispalvelujen toimialajohtajaPuh:040 128 6327tony.pellfolk@ovph.fi
Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö
Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.
Lue lisää julkaisijalta Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue
Välfärdsområdet har nu nästan hundra platser för gemenskapsboende31.3.2026 12:01:00 EEST | Pressmeddelande
När hemvården inte räcker till, men heldygnsomsorg inte ännu behövs, så kan ett gemenskapsboende erbjuda trygghet. Fler platser öppnas snart i Korsholm.
