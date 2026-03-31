Jo lähes sata yhteisöllisen asumisen paikkaa

Tällä hetkellä yhteisöllistä asumista tarjotaan Kristiinankaupungissa, Närpiössä, Mustasaaressa, ja Vöyrillä. Paikkoja on yhteensä 96. Yhteisöllisen asumisen yksiköissä henkilöstöä on paikalla päivällä, osassa myös illalla, riippuen yksikön koosta ja asiakkaiden tarpeista. Kotihoito tekee tarvittaessa käyntejä yöaikaan.

Päivien ohjelma muodostuu yhteisistä ruokailuista, seurustelusta muiden asukkaiden kanssa sekä ohjatusta toiminnasta.

– Seura vähentää yksinäisyyttä, mutta samalla asukkailla on mahdollisuus valita kuinka paljon haluavat osallistua yhteiseen toimintaan, sanoo koti- ja asumispalveluiden toimialajohtaja Tony Pellfolk.

Yhteiset rutiinit lisäävät ikäihmisten liikkumista ja rytmittävät päivää. Palaute on ollut positiivista.

Lisää paikkoja tulevien vuosien aikana

Keväällä lisää paikkoja avataan Mustasaaren Solhörnaniin, jossa järjestettiin aiemmin ympärivuorokautista palveluasumista. Yksikössä puolet paikoista on muutettu yhteisölliseksi asumiseksi.

– Solhörnan on hyvä sijainti yhteisölliselle asumiselle, sillä palvelut ovat kunnan keskustassa lähellä. Yksikössä on tehty alkuhaasteiden jälkeen parannuksia, ja asukkaat osallistuvat nyt toiminnan suunnitteluun. Myös henkilökunta on saanut tukea yksikön kehittämiseen, kertoo Pellfolk.

Turvallinen vaihtoehto arjessa toimintakykyiselle

Tavoitteena on, että vuoden 2027 loppuun mennessä hyvinvointialueella olisi noin 200 yhteisöllisen asumisen paikkaa. Tiloja aletaan valmistella Laihialla Toiskaan, ja lisäksi paikkoja tullaan avaamaan Pietarsaareen ja Vaasaan.

– Yhteisöllistä asumista lisätään, jotta meillä on myös kevyempiä vaihtoehtoja ympärivuorokautisen palveluasumisen rinnalle, kertoo Pellfolk.



Yhteisöllinen asuminen sopii henkilölle, joka

ei pärjää yksin omassa kodissaan ja jolla on alentunut toimintakyky

pystyy toimimaan arjessa omassa asunnossaan ja tekemään päätöksiä

huolehtii (avustettuna) hygieniastaan

syö itse

käyttää puhelinta ja/tai turvaranneketta

pystyy hätätilanteessa hälyttämään apua

ei aiheuta vaaraa tai häiriötä muille asukkaille

ei tarvitse jatkuvaa hoivaa yöaikaan





Näin yhteisöllisen asumisen maksu määräytyy

Asukas maksaa käyttämänsä ja tarvitsemansa palvelut.

Vuokra omasta huoneesta ja yhteisten tilojen käytöstä, mahdollisuus hakea asumistukea Kelalta.

Ohjattu toiminta 37,70 € / kuukaudessa, sisältää ohjauksen lisäksi tarvikemaksut esimerkiksi leivonnassa tai askartelussa.

Ateriat ateriapaketti, 501 € kuukaudessa (16,70 € / päivä). Pakettiin kuuluvat aamu- ja iltapala, lounas sekä päivällinen. Yksittäin tilattuina aterioiden hinnat ovat aamu- tai iltapala 2 € lounas 8,30 € päivällinen 4,40 €

Turvapuhelin 39,10 € / kuukaudessa

Siivouspalvelu 30,50 € / tunti

Pyykinpesu 12,20 € / kerta, kuitenkin enintään 48,80 € kuukaudessa.



Hinnat koskevat yksikön kautta ostettua palvelua. Palvelut voi järjestää myös itse yksityisen palveluntarjoajan tai omaisten avulla. Kotihoidon käyntimaksut määräytyvät tulojen ja palvelutuntien määrän mukaan.