Harrastustoiminnassa ansioituneita nuoria palkitaan 4H-stipendeillä

Stipendit jakavat maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah, 4H-säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Pekka Pesonen, 4H-säätiön hallituksen puheenjohtaja Ilkka Mäkelä, Suomen 4H-liiton hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Marko Kilpi, Suomen 4H-liiton hallituksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Paula Werning, Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski ja Metsämiesten Säätiön toimitusjohtaja Ilari Pirttilä.

4H-säätiön valtakunnallisista nuorisostipendeistä suurin on 1 000 euron arvoinen Eeno Pusa -stipendi, jonka saa Viivi Kautto Joroisten 4H-yhdistyksestä. Yliopistossa opiskeleva Kautto on ollut 4H:n jäsen jo 16 vuoden ajan ja toiminut 4H:ssa kaikissa mahdollisissa rooleissa kerholaisesta hallituksen jäseneen.

Stipendit saavat nuoret ovat olleet mukana 4H-toiminnassa monipuolisesti ja pitkäjänteisesti. 4H-säätiö myöntää stipendejä nuorten ohella muun muassa vuoden luottamushenkilölle, vapaaehtoisohjaajalle sekä toimihenkilölle.

Stipendiaattien lisäksi palkitaan 4H-yrittäjiä ja kerholaisia sekä myös kumppaneita



4H-yhdistykset lähettivät yli 70 stipendihakemusta. Säätiön hallitus osoittaa suurta arvostusta myös niille ehdokkaille, joille tällä kertaa stipendiä ei ollut mahdollista myöntää. Säätiö myönsi 12 valtakunnallista stipendiä. Maakunnallisia stipendejä säätiö myönsi 16. Ne luovutetaan erikseen paikallisissa tilaisuuksissa. Lista kaikista stipendiaateista on tiedotteen lopussa.

Eeno Pusan stipendi, valtakunnalliset stipendit, toimihenkilöstipendi, vapaaehtoisstipendi, luottamushenkilöstipendi, elämäntyöstipendi, metsästipendi sekä ruokakasvatuksen edistämisstipendi luovutetaan Helsingissä Valtioneuvoston juhlahuoneistossa (Eteläesplanadi 6) tiistaina 7.4.2024 kello 14.30 alkaen järjestettävässä stipendijuhlassa.

Tilaisuudessa luovutetaan myös Vuoden 4H-yritys- ja Vuoden 4H-kerho -kilpailun voittajien palkinnot. Toista kertaa jaetulla 4H Tulevaisuuden teko -tunnustuksella palkittiin lisäksi 4H-järjestön pitkäaikaisia kumppaneita, jotka ovat merkittävästi edistäneet lasten ja nuorten 4H-harrastusta. Tunnustus myönnettiin Puuilolle ja Tampereen Talouskoulun Säätiölle.

Kuusitoista vuotta 4H:n jäsenenä ollut Kautto aloitti 4H-harrastuksen monien muiden tapaan kerholaisena pienen kyläkoulun 4H-kerhosta. Myöhemmin hän on ohjannut sekä kerhoja että leirejä, joista Kautto on saanut arvokasta työkokemusta. Lisäksi Kautto perusti viestintäalan 4H-yrityksen vuonna 2024, jonka kautta hän on saanut myös yrittäjyyskokemusta.

Näiden lisäksi Kautto on toiminut 4H-vaikuttajanuorena vuosina 2024 ja 2025, joista jälkimmäisenä vuonna hän toimi ryhmän puheenjohtajana. Parhaillaan Kautto jatkaa harrastustoimintaansa 4H-alumnina sekä vapaaehtoisroolissa paikallisen 4H-yhdistyksen hallituksen jäsenenä.

”Pian sata vuotta täyttävän järjestömme arvot – harkinta, harjaannus, hyvyys ja hyvinvointi – kulkevat varmasti meidän monien matkassa myös 4H-harrastuksen ulkopuolella. Epävarmassa maailmassa näistä arvoista on hyvä pitää kiinni, sillä ne luovat turvaa ja pysyvyyttä arkeemme. Arvot on opittu lapsena kerhoissa ja vaikka niitä ei silloin ehkä täysin ymmärtänyt, niin näin vanhempana niitä osaa arvostaa. Samalla ymmärtää todella 4H:n ytimen, joka ainakin itselle merkitsee muun muassa yhteisöllisyyttä, rohkeutta kokeilla uusia asioita ja omien unelmien toteuttamista”, Kautto kertoo stipendiaatin kiitospuheessaan.

Media tervetullut stipenditilaisuuteen, kuvat käytössä seuraavana aamuna



Valtioneuvoston juhlahuoneistossa järjestettävässä tilaisuudessa otetaan ryhmäkuva kaikista valtakunnallisten stipendien saajista sekä muita tilannekuvia. Kuvat ovat median käytössä keskiviikkona 8.4. klo 8.00. Kuvapankki on osoitteessa: http://suomen4hliitto.kuvat.fi/

Mikäli median edustajia haluaa tulla paikan päälle stipenditilaisuuteen, pyydämme olemaan yhteydessä 4H:n viestintäpäällikkö Mari Pöyhtäriin mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään torstaina 2.4., mari.poyhtari@4h.fi, 044 783 0307.





Eeno Pusan 4H-stipendi 1 000 €

Viivi Kautto, Joroisten 4H-yhdistys

Kuusi valtakunnallista stipendiä à 500 €

Iiris Koivisto, Tornion 4H-yhdistys

Kristian Sivula, Tyrnävän 4H-yhdistys

Tiia Lupsakko, Äänekosken 4H-yhdistys

Elina Tuononen, Pielisen 4H-yhdistys

Elsa Lehtonen, Kankaanpään 4H-yhdistys

Iida-Maria Paappanen, Kaakonkulman 4H-yhdistys

Kuusitoista maakunnallista 4H-stipendiä à 250 €

Linnea Nieminen, Tervolan 4H-yhdistys (Lappi)

Inka Vierimaa, Pyhäjoen 4H-yhdistys (Pohjois-Pohjanmaa)

Anni Kyllönen, Kajaanin 4H-yhdistys (Kainuu)

Klaara Mäkynen, Vaasan 4H-yhdistys (Pohjanmaa)

Kiia Nurmimäki, Sievin 4H-yhdistys (Keski-Pohjanmaa)

Vilma Mäenpää, Lapuan 4H-yhdistys (Etelä-Pohjanmaa)

Ninni Hämäläinen, Viitasaaren 4H-yhdistys (Keski-Suomi)

Pihla Collan, Pieksämäen seudun 4H-yhdistys (Etelä-Savo)

Esteri Eskelinen, Lapinlahden 4H-yhdistys (Pohjois-Savo)

Alma Konttinen, Ylöjärven 4H-yhdistys (Pirkanmaa)

Heikki Linnainmaa, Sastamalan 4H-yhdistys (Satakunta)

Hiski Mäkelä, Hämeenlinnan Seudun 4H-yhdistys (Kanta-Häme)

Belinda Mottram, Espoon 4H-yhdistys (Uusimaa)

Kerttu Paldanius, Kaakonkulman 4H-yhdistys (Kymenlaakso)

Aleksi Pekin, Länsi-Saimaan 4H-yhdistys (Etelä-Karjala)

Anni Rantanen, Padasjoen 4H-yhdistys (Päijät-Häme)

Ruokakasvatuksen edistämisstipendi 500 €

Pieksämäen seudun 4H-yhdistys

Metsämiesten Säätiön Metsästipendi 750 €

Kaapro Hintsa, Jyvässeudun 4H-yhdistys

Vuoden 4H-vapaaehtoisohjaaja-stipendi 500 €

Arto Koivukangas, Paltamon 4H-yhdistys

Vuoden 4H-luottamushenkilö-stipendi 500 €

Erkki Lahtinen, Ylöjärven 4H-yhdistys

Vuoden 4H-toimihenkilö-stipendi 500 €

Saara Suomäki, Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistykset

Elämäntyö-stipendi 500 €

Pirjo Hämynen, Pielisen 4H-yhdistys