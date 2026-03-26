aFRR-energiamarkkinan poikkeuksellinen pohjoismainen aktivointi
31.3.2026 09:15:00 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote
aFRR-energiamarkkinalla on 29.3. aktivoitu tavalliseen tasoon verrattuna poikkeuksellisen vähän aFRR-energiaa. Fingridille ei allokoitu kyseisen vuorokauden aikana pohjoismaisen taajuuden palautukseen aFRR-säätösignaalia. Kyseessä oli tietoliikennevika kantaverkkoyhtiöiden välisessä tiedonvaihdossa, joka on saatu korjattua.
aFRR-energiamarkkina eli automaattinen taajuuden palautusreservin energiamarkkina on reaaliaikainen markkina, josta Fingrid hankkii aFRR-reserviä sähköjärjestelmän tasapainottamiseksi. Markkinalla aFRR-energian hinta määräytyy jokaiselle 4 sekunnin markkinajaksolle reaaliaikaisen aktivointisignaalin, sekä aFRR-energiamarkkinatarjousten mukaan. Fingrid on liittynyt eurooppalaiselle aFRR-energiamarkkinakauppapaikka (PICASSO).
Lisätietoja
Joonas Muikku, asiantuntija, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4324
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme