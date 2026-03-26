Fingrid Oyj

aFRR-energiamarkkinan poikkeuksellinen pohjoismainen aktivointi

31.3.2026 09:15:00 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote

Jaa

aFRR-energiamarkkinalla on 29.3. aktivoitu tavalliseen tasoon verrattuna poikkeuksellisen vähän aFRR-energiaa. Fingridille ei allokoitu kyseisen vuorokauden aikana pohjoismaisen taajuuden palautukseen aFRR-säätösignaalia. Kyseessä oli tietoliikennevika kantaverkkoyhtiöiden välisessä tiedonvaihdossa, joka on saatu korjattua.

aFRR-energiamarkkina eli automaattinen taajuuden palautusreservin energiamarkkina on reaaliaikainen markkina, josta Fingrid hankkii aFRR-reserviä sähköjärjestelmän tasapainottamiseksi. Markkinalla aFRR-energian hinta määräytyy jokaiselle 4 sekunnin markkinajaksolle reaaliaikaisen aktivointisignaalin, sekä aFRR-energiamarkkinatarjousten mukaan. Fingrid on liittynyt eurooppalaiselle aFRR-energiamarkkinakauppapaikka (PICASSO).

Lisätietoja

Joonas Muikku, asiantuntija, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4324
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Tietoja julkaisijasta

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Fingrid välittää. Varmasti. 
www.fingrid.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

