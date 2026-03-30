Lohjan kaupungin osallistuva budjetointi on edennyt äänestysvaiheeseen

Tänä vuonna osallistuvan budjetoinnin teemana on Meidän kaupunki. Ehdotuksia kerättiin määräaikaan mennessä yli 200 kappaletta. Äänestysvaiheeseen on valittu 14 toteuttamiskelpoista ideaa, joiden joukosta lohjalaiset pääsevät valitsemaan mielestään 1–5 parasta ehdotusta.

Äänestys tapahtuu Howspace-verkkoalustalla

Ehdotusvaiheen tapaan myös äänestäminen tapahtuu Howspace-verkkoalustalla. Jos et onnistu äänestämään alustalla, ole yhteydessä viestintään viestinta@lohja.fi.

Äänestysohjeet:

Siirry Osallistuvan budjetoinnin äänestysalustalle. Huomaa, että vaikka olisit jo rekisteröitynyt alustalle ehdotusvaiheessa, kirjautuminen voi edellyttää sähköpostin jättämistä uudestaan. Mikäli et ole rekisteröitynyt, rekisteröidy omalla sähköpostiosoitteellasi. Rekisteröitymisen jälkeen saat sähköpostiisi linkin, jonka kautta pääset äänestämään. Valitse vähintään yksi ja enintään 5 vaihtoehtoa, joita haluat äänestää. Lopussa voit antaa lisätietoja ehdotusten toteutukseen liittyen. Halutessasi voit jättää myös palautetta osallistuvaan budjetointiin liittyen.

Ideat on jaoteltu kustannusjärjestykseen. Listalta ensimmäisenä löytyvät suurimman budjetin vaativat ideat ja listan lopusta pienemmän budjetin ideat. Toteutukseen voi äänten perusteella edetä esim. yksi 50 000 € hankinta tai neljä 5000 € hankintaa ja kaksi 10 000 € hankintaa. Vastaukset ovat anonyymeja, mutta kaikkien on mahdollista nähdä, kuinka paljon kutakin ideaa on äänestetty.

Äänestää voi tarvittaessa myös paperisena kirjastoissa.

Kun äänestys on päättynyt, valittu tai valitut kohteet toteutetaan eniten ääniä saaneiden joukosta vuoden 2026 aikana.

Kiitos kaikille ehdotuksia jättäneille! Vaikka kaikki ehdotukset eivät edenneet äänestysvaiheeseen, saimme valtavan määrän arvokkaita ideoita tulevaisuuden kehityskohteita ajatellen. Nyt tiedämme jälleen paremmin, millaisille palveluille Lohjalla on tarvetta, ja pyrimme kehittämään niitä jatkossa myös osallistuvan budjetoinnin ulkopuolella.

Lisätietoa Lohjan kaupungin osallistuvasta budjetoinnista.