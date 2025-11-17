AINOA vahvassa vireessä: myynti kasvoi alkuvuonna ja uudet avaukset vahvistavat tarjontaa
31.3.2026 11:27:59 EEST | Kauppakeskus AINOA | Tiedote
AINOAn myynti kasvoi alkuvuonna edellisvuoteen verrattuna. Kasvua tukevat keskiostoksen nousu sekä uudet avaukset ja liikkeiden kehittäminen.
Kauppakeskus AINOAn vuosi 2026 on käynnistynyt vahvasti. Tammi–helmikuussa myynti kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna noin kolme prosenttia. AINOAan tullaan ennen kaikkea ostoksille, ja se näkyy myynnissä sekä kasvaneena keskiostoksena. Tammikuussa keskiostos nousi 22,14 euroon, kun vuotta aiemmin se oli 20,89 euroa.
– Alkuvuoden luvut kertovat, että olemme oikealla tiellä. Olemme olleet toimialan vahvimpia kehittyjiä jo pitkään, ja AINOAssa kaikki tekeminen tähtää vuokralaisten liiketoiminnan menestykseen. Sitä kautta syntyy myös meidän kasvumme, kauppakeskusjohtaja Marja-Liisa Finska kertoo.
AINOAssa keskitytään määrätietoisesti vuokralaisten liiketoiminnan tukemiseen, ja se näkyy myös tuloksissa. Vuonna 2025 kauppakeskuksessa saavutettiin historiallisen korkea vuokralaistyytyväisyys 4,38 asteikolla yhdestä viiteen, kun pääkaupunkiseudun keskiarvo oli 4,14.
– Kun vuokralaisilla menee hyvin, se näkyy suoraan asiakaskokemuksessa ja lopulta myös myynnissä, Finska jatkaa.
Alkuvuoden hyvä vire näkyy myös uusien toimijoiden kiinnostuksena ja nykyisten liikkeiden kehittämisenä. Uudistuva K-Supermarket Tapiola laajenee noin 400 neliöllä, kasvattaa valikoimaa ja sujuvoittaa arjen ostoksia.
Maaliskuun alussa AINOA sai kolme uutta liikettä, jotka täydentävät kauppakeskuksen tarjontaa entisestään. Kotimainen, laadukkaista untuvatuotteistaan tunnettu Joutsen valitsi AINOAn uudeksi kodikseen.
– Päätös siirtyä AINOAan on strateginen: uskomme vahvasti alueen vetovoimaan ja siihen, että uusi ympäristö tukee paremmin brändiämme ja asiakaskokemusta, Joutsenen muotidivisioonan johtaja Katja Helén sanoo.
Maaliskuun muut tulokkaat ilahduttavat erityisesti makean ystäviä. Bottega Italianan gelato ja muut herkut tuovat palan Italiaa Tapiolaan. CandyTown puolestaan houkuttelee makeanhimoiset nappaamaan irtokarkit mukaan vaikka metromatkalle.
– Maaliskuu toi mukanaan juuri sitä, mitä haluamme tarjota asiakkaillemme: uusia elämyksiä ja syitä palata yhä uudelleen. On hienoa nähdä, että näin erilaiset ja persoonalliset toimijat valitsevat AINOAn, Finska kertoo.
Marja-Liisa FinskaKauppakeskusjohtaja, AINOAPuh:+358 50 388 3278marja-liisa.finska@lahitapiola.fi
Kauppakeskus AINOA
AINOA on kasvanut Tapiolan honkien suojassa uniikiksi, yli sadan rakkaudella rakennetun erikoisliikkeen, ravintolan ja kahvilan yhdistelmäksi. Vuonna 2025 kauppakeskuksessamme vieraili 10,4 miljoonaa kävijää ja myynti kipusi 236 miljoonaan euroon. AINOA on sydämeltään suuri kauppakeskus, jonka omistaa kotimainen LähiTapiola Keskustakiinteistöt Ky.
