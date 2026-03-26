Korkein hallinto-oikeus

KHO:n ennakkopäätös, joka koskee jätelakia

31.3.2026 09:19:34 EEST | Korkein hallinto-oikeus | Päätös

Jätelautakunta oli päättänyt, että asumisessa syntyvien saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetus lautakunnan toimialueen kunnissa järjestetään kiinteistön haltijan järjestämänä jätekuljetuksena. Hallinto-oikeus oli jättänyt tutkimatta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten päätöksestä tekemät valitukset.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla ollut oikeus valittaa jätelautakunnan tekemästä päätöksestä hallinto-oikeuteen. Erityisesti oli kysymys siitä, soveltuiko jätelain 138 §:ssä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten valitusoikeudesta säädetty myös sellaisiin jätelain mukaisiin päätöksiin, joihin lain 137 §:n mukaan saadaan hakea valittamalla muutosta siten kuin kuntalaissa säädetään.

Jätelaissa ei ollut erikseen säädetty valvontaviranomaisen oikeudesta valittaa päätöksistä tällaisessa tapauksessa. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 9 §:n mukaan valituksesta kunnallisen viranomaisen päätökseen säädetään kuntalaissa. Kun otettiin lisäksi huomioon, että jätelain 137 §:n 3 momentin nimenomaisen säännöksen mukaan saman lain 37 §:n mukaiseen päätökseen haetaan valittamalla muutosta siten kuin kuntalaissa säädetään, jätelain 138 §:ssä määritellyillä valittamaan oikeutetuilla tahoilla ei ollut valitusoikeutta kunnan päätöksestä muutoin kuin asianosaisaseman tai kunnan jäsenyyden perusteella. Asiaa ei ollut arvioitava toisin silläkään perusteella, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset toimivat jätelain 24 §:n mukaisina yleisinä valvontaviranomaisina ja voivat käyttää hallintopakkokeinoja valvonnan toteuttamiseksi. Hallinto-oikeuden oli tullut jättää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten valitukset tutkimatta.

KHO 2026:21

Kort referat på svenska

HFD 2026:21

Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa.

KHO:n ennakkopäätös, joka koskee tupakkalakia24.3.2026 09:17:38 EET | Päätös

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous oli päättänyt hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asunto-osakeyhtiön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille. Asiassa oli kysymys parveketilojen haltijoiden kuulemisesta ennen yhtiökokouksen päätöstä sekä siitä, miten kunnan tuli tupakointikiellosta päättäessään selvittää kuulemisen lainmukaisuutta. Korkein hallinto-oikeus totesi, että tupakkalain mukaisessa kuulemisessa oli kysymys asuntoyhteisön omaa päätöksentekoa palvelevasta yksityisoikeudellisesta kuulemismenettelystä. Kuulemisen yksityisoikeudellisesta luonteesta huolimatta kunnan tuli ennen tupakointikiellon määräämistä varmistua siitä, että kuuleminen oli toteutettu tupakkalaissa säädetyllä tavalla. Osakkeenomistajien kuulemisen oli katsottava toteutuneen tupakkalain mukaisessa määräajassa, kun vaaditut asiakirjat oli ennen määräajan päättymistä jätetty postin kuljetettaviksi tai lähetetty sähköpostitse laissa tarkoitettua posti- tai sähköpostiosoitetta käyttäen. Korkeimman hal

