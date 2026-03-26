KHO:n ennakkopäätös, joka koskee jätelakia

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla ollut oikeus valittaa jätelautakunnan tekemästä päätöksestä hallinto-oikeuteen. Erityisesti oli kysymys siitä, soveltuiko jätelain 138 §:ssä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten valitusoikeudesta säädetty myös sellaisiin jätelain mukaisiin päätöksiin, joihin lain 137 §:n mukaan saadaan hakea valittamalla muutosta siten kuin kuntalaissa säädetään.

Jätelaissa ei ollut erikseen säädetty valvontaviranomaisen oikeudesta valittaa päätöksistä tällaisessa tapauksessa. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 9 §:n mukaan valituksesta kunnallisen viranomaisen päätökseen säädetään kuntalaissa. Kun otettiin lisäksi huomioon, että jätelain 137 §:n 3 momentin nimenomaisen säännöksen mukaan saman lain 37 §:n mukaiseen päätökseen haetaan valittamalla muutosta siten kuin kuntalaissa säädetään, jätelain 138 §:ssä määritellyillä valittamaan oikeutetuilla tahoilla ei ollut valitusoikeutta kunnan päätöksestä muutoin kuin asianosaisaseman tai kunnan jäsenyyden perusteella. Asiaa ei ollut arvioitava toisin silläkään perusteella, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset toimivat jätelain 24 §:n mukaisina yleisinä valvontaviranomaisina ja voivat käyttää hallintopakkokeinoja valvonnan toteuttamiseksi. Hallinto-oikeuden oli tullut jättää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten valitukset tutkimatta.

KHO 2026:21

Kort referat på svenska

HFD 2026:21