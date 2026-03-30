Uudistettu Salon palliatiivinen poliklinikka avataan
31.3.2026 10:00:00 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Salon palliatiivinen poliklinikka avaa ovensa 1.4.2026. Samalla poliklinikan toiminta uudistuu osana Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (Varha) tehtävää palliatiivisten palvelujen kehittämistyötä, jonka tavoitteena on tarjota asukkaille laadukkaita ja yhdenvertaisia palveluja.
Salon palliatiivinen poliklinikka tarjoaa palliatiivisen hoidon palveluja Salon, Someron ja Kemiönsaaren asukkaille silloin, kun potilaalle on tehty sairauteen liittyvä palliatiivinen hoitolinjaus. Palliatiiviseen eli oireenmukaiseen hoitoon siirrytään, kun sairauden etenemiseen ei enää voida sairauteen kohdistuvalla hoidolla merkittävästi vaikuttaa ja sairaus aiheuttaa häiritseviä oireita.
Palliatiivisen hoidon tavoitteena on tukea potilaan elämänlaatua, huolehtia hyvästä oirehoidosta sekä tarjota tukea potilaalle ja hänen läheisilleen. Hoito toteutetaan moniammatillisessa yhteistyössä potilaan ja läheisten toiveet ja tarpeet huomioiden.
Palliatiivisten poliklinikoiden toimintaa kehitetään Varhassa kohti yhtenäisiä toimintamalleja koko Varsinais-Suomen alueella. Poliklinikan potilaaksi tullaan lääkärin lähetteellä.
– Salon palliatiivisen poliklinikan toiminnassa keskeisimmät muutokset koskevat aukioloaikoja, poliklinikkakäyntien muuttumista maksullisiksi sekä soittoaikojen käyttöönottoa, osastonhoitaja Elisa Vuori kertoo.
Poliklinikka on avoinna arkisin kello 8–15. Potilasvastaanotot sijaitsevat Salon sairaalassa M-osassa, ensimmäisessä kerroksessa osoitteessa Sairaalantie 9, 24130 Salo.
Poliklinikan puhelinnumero on 050 356 2255. Soittoajat ovat maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin kello 9–12 sekä tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 12.30–14.30.
Lääkärin vastaanotosta tai lääkärin vastaanoton korvaavasta sairaanhoitajan vastaanotosta peritään asiakasmaksu 71,30 euroa Varhan vuoden 2026 asiakasmaksuhinnaston mukaisesti.
Elisa Vuori
osastonhoitaja
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Puh: 044 7723 166
elisa.vuori@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
