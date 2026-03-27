Vasemmistoliitolta välikysymys köyhyydestä ja elinkustannusten kasvusta Orpon ja Purran hallitukselle
31.3.2026 10:00:39 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä aikoo jättää Orpon ja Purran hallitukselle välikysymyksen syvenevästä köyhyyskriisistä ja elinkustannusten kasvusta.
– Sosten tuoreen raportin mukaan jo lähes miljoona suomalaista on köyhyys- ja syrjäytymisriskissä. Köyhyyskriisiä ovat syventäneet erityisesti oikeistohallituksen syvät leikkaukset sosiaaliturvaan, vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoo.
Koskela huomauttaa, että Orpon ja Purran Suomessa talous ei kasva, mutta työttömyys ja asunnottomuus kyllä kasvavat, ja samalla leipäjonot pitenevät. Arvioiden mukaan yli 30 000 lasta on putoamassa köyhyyteen.
– Orpon ja Purran hallitukselta on jäämässä todella synkkä pahoinvoinnin ja syrjäytymisen perintö, siksi vaadimme hallitusta joko toimimaan nyt köyhyyskriisin lievittämiseksi, tai antamaan tilaa toimintakykyisemmille voimille, Koskela sanoo.
Vihreä eduskuntaryhmä liittyy mukaan vasemmistoliiton välikysymykseen. SDP on mukana välikysymysvalmisteluissa, mutta tekee lopullisen ratkaisun välikysymykseen yhtymisestä kun teksti on valmistunut. Vasemmistoliitto on kutsunut myös muut opposition eduskuntaryhmät mukaan osallistumaan välikysymykseen.
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen muistuttaa, että oikeistohallitus on leikkausten lisäksi myös systemaattisesti heikentänyt työntekijöiden asemaa, minkä johdosta työelämän epävarmuus ja työssäkäyvien köyhyys lisääntyvät.
– Trumpin aggressiivinen ulkopolitiikka uhkaa nostaa suomalaisten elinkustannuksia merkittävästi. Elinkustannuksien nousu osuu erityisen rajusti niihin pienituloisiin, joihin myös hallituksen leikkaukset ovat kohdistuneet. Tässä tilanteessa hallituksen on oltava valmis tukemaan erityisesti pienituloisia suomalaisia, Pekonen sanoo.
Pekosen mielestä oikeistohallituksen veropolitiikka on ollut syvästi epäoikeudenmukaista.
– Suurimmat veronalennukset on kohdistettu suurituloisille samalla kun monien tavallisten työntekijöiden verotus on jopa kiristynyt kuluvana vuonna. Ensi vuonna hallitus on käyttämässä lähes miljardin tehottomaan yhteisöveronalennukseen. Nyt olisi aika harkita veroalen perumista ja tukitoimia suomalaisille, joiden elämisen edellytyksiä hintojen nousu uhkaa, Pekonen sanoi.
Välikysymykseen osallistuvat puolueet jättävät välikysymyksen pääsiäisen jälkeisellä viikolla.
Yhteyshenkilöt
Aino-Kaisa Pekonenkansanedustaja, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 0119aino-kaisa.pekonen@eduskunta.fi
Minja Koskelakansanedustaja, vasemmistoliiton puheenjohtajaPuh:050 549 9632minja.koskela@eduskunta.fi
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Mai Kivelä: Maa- ja metsätalousministeriö on kertaheitolla romuttamassa pohjoisten havumetsien suojelun27.3.2026 13:24:52 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä jätti ympäristöministerille kirjallisen kysymyksen koskien maa- ja metsätalousministeriön esitystä boreaalisten luonnonmetsien määritelmän muuttamiseksi. Määritelmämuutoksen myötä suojeltavien boreaalisten luonnonmetsien määrä putoaisi jopa 65 prosentilla.
Veronika Honkasalo: On skandaali, jos Yhdysvallat käyttää Ukrainalle tarkoitettuja puolustustarvikkeita omaan sotaansa Lähi-idässä27.3.2026 11:50:17 EET | Tiedote
Washington Post uutisoi 26.3.2026, että Yhdysvallat harkitsee PURL‑aloitteen kautta Ukrainalle tilattujen ilmatorjuntasohjusjärjestelmien ohjaamista Lähi-idän käyttöön Yhdysvaltojen hyökkäyssodassa Irania vastaan. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo vaatii Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista johtoa selvittämään asian viipymättä.
Johannes Yrttiaho: Hankintalaki murentaa kuntien itsehallintoa – Toiset ovat itsehallinnollisempia kuin toiset26.3.2026 13:34:25 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho jätti yhdessä keskustan ja SDP:n edustajien kanssa eriävän mielipiteen perustuslakivaliokunnan lausuntoon hankintalain muutoksesta.
Pia Lohikoski: Taidealan työttömyysturvan tulkinnat ovat villi länsi26.3.2026 11:00:15 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustajan Pia Lohikosken mukaan taide- ja kulttuurialan tekijät ovat heittelehtivien tulkintojen armoilla. Jopa harrastuksia lasketaan liian helposti yrittämiseksi.
Aino-Kaisa Pekonen: Työttömyysturvaan voitaisiin säätää 500 euron suojaosa väliaikaisena kriisitoimena25.3.2026 10:11:46 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen ehdottaa työttömyysturvan ja yleisen asumistuen suojaosien palauttamista sekä suojaosien korottamista väliaikaisesti 500 euroon. Pekosen ministerikaudella korotettu työttömyysturvan 500 euron suojaosa oli käytössä yhtenä koronakriisin tukitoimista vuosien 2020-2021 aikana.
