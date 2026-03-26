Jari Sokan läksiäisblogi: Muutamia viisauksia eläkejärjestelmien eroista ja elämän tarkoituksesta
31.3.2026 10:35:47 EEST | Työeläkevakuuttajat Tela | Blogi
Kaikki Linnunradan käsikirjansa lukeneet tietävät, että vastaus elämän tarkoitusta ja muita hieman isompia asioita käsitteleviin kysymyksiin on 42. Vastauksen laskemiseen kului tietokoneelta 7,5 miljoonaa vuotta. Se on lähes yhtä pitkä aika kuin itse olen pohtinut eläkejärjestelmää koskevia galaktisia ja pienempiäkin kysymyksiä. Yhtä syvällisiä vastauksia en ole löytänyt, ja kaiken lisäksi aikani Telan pakinoitsijana päättyy nyt aprillipäivänä. Mutta koska eläkejärjestelmän asiat näyttävät pohdituttavan juuri tällä hetkellä laajempiakin piirejä, muutaman mietteen jako vielä sallittaneen.
Suomessa toimii rinnakkain useita erilaisia eläkejärjestelmiä. Näistä kansan- ja takuueläkkeistä huolehtii Kela eikä niiden rahoittamiseen liity rahastointia. Sama koskee esimerkiksi yrittäjien ja maatalousyrittäjien eläkkeitä – niissä viulut maksetaan kulloistenkin menojen syntyessä ilman etukäteistä rahastointia.
Hieman kummallisesti viime aikoina on käyty keskusteluja, joissa yrittäjäeläkkeiden heikosta rahoitustilanteesta on syytetty aikanaan 1970-luvulla tehtyjä päätöksiä olla rahastoimatta varoja kertyneisiin yrittäjäeläkevastuisiin. Kansalliseepoksemme sanoin: ”En mää täs syyllisi kaipaa yhtikän. Konekivääri ja Lahtista mää kaipasin.” Myös YEL:n kehittämisessä kannattaisi ehkä keskittyä ratkaisuihin ja jättää turha menneisyyden kaivelu vähemmälle.
Sitten jotain aivan muuta: rahastoivat eläkejärjestelmät
Rahastoimattomien järjestelmien ohella kokonaisuuteen sisältyy useampi osittain rahastoiva eläkejärjestelmä. Julkisella sektorilla rahastointia toteutetaan erikseen valtion ja kuntien sekä hyvinvointialueiden osalta: näistä vastaavat Valtion eläkerahasto VER ja Keva. Molempien osalta rahastointi on luonteeltaan niin sanottua puskurirahastointia, jossa varoja kerätään ikään kuin pahan päivän varalle ja niiden käytöstä eläkemaksujen alentamiseen päättää julkinen valta eräänlaisella ad hoc -tyyppisellä mekanismilla.
Vaikka näiden kahden järjestelmän perusperiaatteet ovatkin samanlaiset, niissä on toki aste-eroja. Valtion eläkerahaston varat ovat varsin selkeästi samalla myös valtiovarainministeriön vippikassa, kun taas Kevan varat ovat ehkä hieman paremmassa turvassa. Tosin muistan kyllä istuneeni vuosikymmeniä sitten Senaatintorin laidalla perustelemassa, miksi Kevan eläkemaksun alentamisessa kunnallisveron nostomahdollisuuksien lisäämiseksi ei ole järkeä. Kun vastassa olivat herrat Sauli Niinistö ja Raimo Sailas, ei vastuskaan ollut heikoimmasta päästä, mutta taistelu voitettiin. Jotenkin asia on viime aikojen puheenvuoroja kuunnellessa palautunut elävästi mieleen.
TyEL – aivan oma lukunsa
Keskeisin osa Suomen eläkejärjestelmää on kuitenkin yksityisalojen työeläkejärjestelmä TyEL. Sen rahoitusmekanismi poikkeaa merkittävällä tavalla edellä mainittujen julkisen sektorin järjestelmien vastaavista. Rahastointi on samoin osittaista, mutta sen toteutus on kovin toisenlaista.
TyEL:ssä rahastointi tapahtuu henkilötasoisena eli jokainen ansaittu euro paitsi kartuttaa eläkettä, myös kasvattaa rahastointia. Vastaavasti eläkkeen tullessa maksuun, näistä vakuutettukohtaisista rahastoista purkautuu varoja eläkemenon kattamiseksi. Tämä merkitsee, että TyEL-rahastoinnilla on selkeä ajallinen rakenne, joka puuttuu julkisen sektorin järjestelmistä. Siksi TyEL:ssä toteutetulla rahastoinnilla ei ole mitään luontaista rajaa esimerkiksi sen suhteen, kuinka suureksi rahastot voivat kasvaa (tai vastaavasti pienentyä). Rahastoinnin määrä noudattaa viiveellä työvoiman määrän ja ansiotason kehitystä – tosin lisäksi sen kokoa määrittävät tietenkin myös sijoitustuotot.
Rahastoivien järjestelmien eroista johtuen julkisuudessa näkee jatkuvasti jopa hyvinkin asiantuntevien tahojen virheellisiä tulkintoja siitä, että myös TyEL-rahastoissa olisi kyse puskureista, joita voitaisiin käyttää erilaisiin julkisen talouden vahvistamistarkoituksiin tai muuten poliittisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Koska myös TyEL-järjestelmästä säädetään lailla, eduskunta voi tietenkin riittävällä enemmistöllä päättää melko laajasti myös eläkejärjestelmän rahoittamiseen ja sijoituksiin liittyvistä asioista. Tällä ei kuitenkaan voi välttää sitä seikkaa, että jokainen poikkeama rahastointiperiaatteiden noudattamisessa vaikuttaa piiskan tavoin myös tulevaisuuden rahoitusmahdollisuuksiin.
Päätöksentekijöiden asema ei ole helppo ja kyynisyyteen taipuvaisena pelkään, että jo lähitulevaisuudessa voi syntyä päätöksiä, joilla on kauaskantoisia eikä pelkästään positiivisia vaikutuksia. Aivan erityisessä vaarassa ovat nykyiset nuoremmat sukupolvet, joiden luottamusta eläketurvan kestävyyteen tullaan todennäköisesti koettelemaan.
Lopuksi: ajan suhteellisuuden tärkeydestä
Yksityisalojen työeläkejärjestelmä on toiminut reilut 60 vuotta käytännössä samoihin keskeisiin periaatteisiin tukeutuen. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa vaatimus työeläkejärjestelmän osallistumisesta taloustalkoisiin on ainakin moraalisella tasolla oikeutettua. Silti olisi erityisen tärkeää, että hyväksi todettuihin periaatteisiin ei lähdetä tekemään hätäisiä muutoksia.
Työmarkkinajärjestöt ovat toistuvasti kyenneet neuvottelemaan eläkeuudistuksia, jotka vahvistavat työeläkejärjestelmän taloutta ja myös julkista taloutta. Viime viikolla eduskunnalle annettu eläkeuudistus vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä 0,8 prosenttiyksikköä bruttokansantuotteesta, eli noin kaksi miljardia euroa. Tämä on tuplasti sen mitä maan hallitus asetti uudistukselle tavoitteeksi.
Aktuaarien asiantuntemukseen ja työmarkkinaosapuolten huolelliseen harkintaan perustuva päätöksenteko on jatkossakin se pohja, johon voidaan nojata. Tällä tavoin vältetään ainakin pahimmat virheet ja pidetään myös tulevien sukupolvien näkökulma kirkkaana, vaikka päälle hyökyvät talouskriisit varmasti houkuttelevat päätöksentekijöitä lyhytnäköisiin päätöksiin.
Sillä ainakin kaltaiseni lähes eläkeikäiset lukijat muistavat, mitä alussa mainitsemani Linnunradan käsikirjan kannessa lukee suurilla ystävällisillä kirjaimilla. Vaikka kyseessä on melko kulunut ilmaus, jääköön se nyt kuitenkin testamentikseni kaikille eläkejärjestelmiä jatkossa kehittäville: ÄLÄ HÄTÄILE.
Työeläkevakuuttajat Tela on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.
Lue lisää julkaisijalta Työeläkevakuuttajat Tela
Eläkerahastoja täytyy kasvattaa edelleen, sanoo Telan Mikko Koskinen eläkeuudistuksen siirtyessä eduskunnan käsittelyyn26.3.2026 14:44:43 EET | Uutinen
Eläkeuudistuksen eduskuntakäsittely alkaa samalla, kun julkisuudessa nähdään yhä painavampia puheenvuoroja eläkkeiden leikkaamisen puolesta. Eläkeuudistus parantaa julkisen talouden kestävyyttä kahdella miljardilla eurolla, muistuttaa Työeläkevakuuttajat Telan viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Mikko Koskinen.
Tela-blogi: Hei, me puretaan eläkerahastoja26.3.2026 13:22:39 EET | Blogi
Kerron teille pienen salaisuuden: Kun eläkkeellä olevalle maksetaan työeläkettä, tulee osa rahoista eläkerahastoista. Rahastoja siis puretaan koko ajan kattamaan työeläkemenoa. Näin on tarkoitettu.
Viisi miljardia menoja vai miljardi tuloja?19.3.2026 07:35:00 EET | Artikkeli
Työeläkekuntoutus voidaan uudistaa superseerumiksi. Parempi työkyky voisi tuoda valtion kassaan miljardin. Käytännössä nuoret voittavat.
Tela-blogi: Nyt ei kannata uhrata eläkeuudistuksen hyötyjä pikavoittojen toivossa18.3.2026 11:12:48 EET | Blogi
Sitä mukaa kun arviot seuraavan vaalikauden sopeutustarpeesta ovat täsmentyneet (8–11 miljardia euroa), on voimistunut keskustelu siitä, että mikään julkistalouden osa ei voi olla tarkastelun ulkopuolella. Ekonomistit etunenässä ovat vaatineet tarkasteluun mukaan eläkkeet ja eläkejärjestelmän. Käytännössä tämä tarkoittaa nykyisten tai tulevien työeläkkeiden leikkaamista.
Tela-blogi: Rahastoinnin kehittämiseen on valtavasti vaihtoehtoja – keskeistä turvata nuorten eläkkeitä17.3.2026 08:00:00 EET | Blogi
Työeläkkeiden rahastoinnissa on juuri nyt meneillään selvitys, jossa punnitaan ja selvitetään mahdollisia toimenpiteitä vanhuuseläkerahastoinnin kehittämiseksi. Tavoitteena on muun muassa työeläkejärjestelmän sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus. Telan ja työeläkevakuuttajien mielestä olisi tärkeää kohdistaa rahastointia yhä enemmän nuorille ikäluokille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme