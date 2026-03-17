Huili tuo pääsiäisen iloa Loviisan Ankkurituuleen – koko perheen tapahtuma 2.4.
31.3.2026 10:49:26 EEST | Restel Oy | Tiedote
Huili järjestää koko perheen Pääsiäishulina-tapahtuman Loviisan Ankkurituulessa torstaina 2.4. klo 10–19. Päivä tarjoaa ohjelmaa, herkkuja ja etuja sekä paikallisille että pääsiäisliikenteessä oleville matkailijoille.
Huili on kasvanut nopeasti valtakunnalliseksi taukopaikkaketjuksi, ja kevään sesonki käynnistyy asemilla tapahtumien ja asiakaskokemusten kautta.
– Halusimme tuoda asiakkaillemme jotain ekstraa ja tehdä pysähdyksestä iloisemman. Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi viettämään pääsiäistä kanssamme, sanoo Ankkurituulen yksikönpäällikkö Martina Lindfors.
Ohjelmaa koko perheelle
Pääsiäishulinat tarjoavat tekemistä kaikenikäisille kävijöille. Lapsille on luvassa pääsiäismunajahti koko päivän ajan, ja klo 12 alkaen paikalla ovat myös Loviisan koirat, joita voi rapsutella ja ulkoiluttaa.
- Pääsiäismunajahti lapsille koko tapahtuman ajan
- Loviisan koirat mukana klo 12 alkaen
- Tuotemaistatuksia ja keväisiä kampanjoita
- Kotipizzan avajaiset asemalla
Tapahtuma on suunniteltu tuomaan iloa sekä paikallisille asiakkaille että matkailijoille, jotka pysähtyvät Ankkurituuleen pääsiäisliikenteen aikana.
Houkuttelevia etuja pysähtyjille
Tapahtumapäivänä tarjolla on useita etuja, jotka tekevät pysähdyksestä sujuvan ja edullisen:
- Arkilounas klo 10.30 – 15 11,90 €
- Kahvi + bagel 7 €
- Huilin korit 9,90 €
- Sähköauton lataus 0,24 €/kWh
- Lisäksi muita valikoituja tarjouksia
– Haluamme tarjota asiakkaillemme hyvän mielen pysähdyksen ja tehdä matkanteosta hieman mukavampaa. Koko tiimi odottaa innolla tapahtumaa, Lindfors kertoo.
Huili – uuden ajan taukopaikka
Huili on Nesteen asemille rakennettu uuden sukupolven taukopaikkakonsepti, joka yhdistää laadukkaan ruoan, sujuvan asioinnin ja viihtyisän ympäristön. Huilin tavoitteena on tehdä pysähdyksestä enemmän kuin tauko – hetken, joka virkistää ja jää mieleen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Restel: Tarja Kuittinen, Liiketoimintajohtaja, Huili. Restel Taukopaikat Oy
Puh. +358 40 55 62 517, tarja.kuittinen@restel.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Restel lyhyesti
Restel Oy on suomalainen ravintola-alan konserni, joka työllistää sadoissa ravintoloissaan tuhansia alan ammattilaisia. Resteliin kuuluvat BURGER KING®, Taco Bell, Rax Pizzabuffet, Wanha Mestari, Classic Pizza ja Makaronitehdas -ravintolaketjut sekä Food&Events Tapahtuma- ja Ruokaravintolat. Lisäksi Restel vastaa Huili-taukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista Nesteen liikenneasemilla eri puolilla Suomea.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme