Huili tuo pääsiäisen iloa Loviisan Ankkurituuleen – koko perheen tapahtuma 2.4.

Huili-taukopaikka avataan Neste Helsinki Metsälän asemalle 10.2. 3.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote

Huili laajenee Helsingissä, kun Neste Helsinki Metsälän asemalla avataan uusi Huili Metsälä Helsinki -taukopaikka tiistaina 10.2. klo 11. Uusi taukopaikka tarjoaa rennon ja maukkaan pysähdyksen Tuusulanväylällä ja sen läheisyydessä matkustaville sekä lähialueen asukkaille. Huili-taukopaikat tunnetaan laadukkaista raaka-aineista valmistetusta ruoasta, ystävällisestä palvelusta ja aikaa kestävästä tunnelmasta. ”Olemme todella iloisia, että saamme avata jo neljännen Huilin Helsinkiin. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Huilissa tärkeintä on viihtyisyys, laadukkaat kahvilatuotteet ja lämmin palvelu – pieni hengähdyshetki keskelle matkaa”, kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen. Huili Metsälä Helsinki palvelee maanantaista-perjantaihin klo 6-22, lauantaisin klo 7-22 ja sunnuntaisin klo 9-22. Huilin valikoimaan kuuluvat aamiais- ja lounasbuffet, herkulliset à la carte -annokset sekä monipuoliset vitriinituotteet. ” Huili