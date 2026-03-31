SDP:n Niina Malm: Palkkavarkaus ei ole poikkeus vaan arkea – lisien maksamatta jättäminen on varkautta
31.3.2026 10:56:10 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm sanoo, että palkkavarkaus on Suomessa laajempi ongelma kuin julkisuudessa tunnistetaan. Malmin mukaan kyse ei ole vain räikeistä rikoksista, vaan myös arkipäiväisestä alipalkkauksesta ja maksamattomista lisistä. Hän kommentoi asiaa Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö:n vaalitavoitteiden julkaisun yhteydessä.
SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm varoittaa, että palkkavarkaus on Suomessa “piilossa oleva arkipäivän ongelma”, joka koskettaa huomattavasti useampia työntekijöitä kuin julkinen keskustelu antaa ymmärtää.
”Palkkavarkaus ei ole vain yksittäisiä rikostapauksia. Se on myös sitä, että työntekijälle jätetään maksamatta ilta-, yö- ja viikonloppulisiä tai ylityökorvauksia – tai maksetaan järjestelmällisesti liian pientä palkkaa. Tätä tapahtuu Suomessa joka päivä,” Malm sanoo.
Malm huomauttaa, että moni tapaus ei koskaan tule viranomaisten tietoon.
”Liian moni työntekijä tietää saavansa väärää palkkaa, mutta ei uskalla puhua. Pelko työn menettämisestä on todellinen, erityisesti nuorilla, maahanmuuttajilla ja epävarmoissa työsuhteissa työskentelevillä,” Malm toteaa.
Malm kytkee ilmiön suoraan työmarkkinapolitiikkaan ja hallituksen linjaan. Kun työntekijän asemaa heikennetään ja epävarmuutta lisätään, kasvaa myös riski joutua hyväksikäytetyksi. Palkkavarkaus ei synny tyhjiössä, vaan se liittyy suoraan siihen, millaiset pelisäännöt työelämään rakennetaan.
”On epäreilua, että kilpailussa pärjää koijarit. Suomessa suurinosa yrittäjistä ja työnantajista haluavat toimia oikein ja pärjätä kilpailussa. Nyt kuitenkin palkastavarastavat ja epärehelliset tahot vesittävät koko kentän ja vääristävät kilpailua. Rehellinen suomalainen työnantaja hyötyy siitä, että ilmiöön puututaan vakavasti,” Malm linjaa.
Malm kommentoi asiaa SAK:n vaalitavoitteiden julkaisun yhteydessä ja katsoo, että niissä esitetyt toimet ovat keskeisiä myös palkkavarkauden kitkemisessä. SAK:n vaalitavoitteiden ytimessä on työmarkkinarikollisuuden kitkeminen ja siihen keskeisiä keinoja ovat alipalkkauksen kriminalisointi ja ammattiliittojen kanneoikeus. Vahva työehtosopimusjärjestelmä, työntekijöiden turva ja tehokas valvonta eivät ole ideologisia kysymyksiä, vaan konkreettisia keinoja estää alipalkkausta ja väärinkäytöksiä.
Malm peräänkuuluttaa laajempaa ymmärrystä siitä, mitä palkkavarkaus tarkoittaa.
”Monesti ajatellaan, että palkkavarkaus on osa työperäistä hyväksikäyttöä. Todellisuudessa se on usein arkipäiväistä: lisät jäävät maksamatta, työaikoja ei kirjata oikein ja palkka jää alle sovitun. Tämä on saatava näkyväksi,” Malm toteaa.
”Tarvitsemme selkeämmän lainsäädännön alipalkkauksen kriminalisoinnista, tehokkaampaa valvontaa ja työntekijöille aidot mahdollisuudet puolustaa oikeuksiaan. Palkkavarkauteen on puututtava kaikissa muodoissaan – ei vain kaikkein räikeimmissä tapauksissa. Työstä kuuluu saada oikea palkka. Se on perusasia, josta ei pidä tinkiä,” Malm päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Niina MalmKansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtajaPuh:0400 588 978
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
Sote-valiokunnan oppositio: Hallituksen poliisilakiesitys tulee laittaa uuteen valmisteluun sote-alan osalta31.3.2026 11:40:37 EEST | Tiedote
Perjantaina 27.3. sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitteli poliisilakia koskevaa lausuntoa, jonka valiokunta antaa hallintovaliokunnalle. Oppositio esitti valiokunnassa, että tiedonluovutus tulisi sallia ainoastaan sote-toimintayksiköissä tapahtuneiden rikosten osalta, henkeä tai terveyttä uhkaavissa tilanteissa sekä kadonneiden henkilöiden etsinnässä silloin, kun heidän arvioidaan olevan vaarassa. Valiokunnan oppositio on ollut huolissaan, miten pitkälle poliisille annetaan oikeus saada potilastietoja sosiaali- ja terveydenhuollosta, mikä herättää vakava huolta yksityisyydensuojasta. Oppositio vaati, että valiokunta tilaa uuden vastineen, jossa säännökset muotoillaan näiden tarkkarajaisten tilanteiden mukaisesti. Valiokunta kuitenkin päätti äänin 8–6 pyytää vastineen laajasti koko esityksestä.
Yhdysvaltain suurlähetystö on poikkeuksellisella tavalla kyseenalaistanut Suomen oikeusjärjestelmän arvostelemalla Korkeimman oikeuden Päivi Räsäselle antamaa tuomiota. Lähetystö levittää tuomiosta disinformaatiota Yhdysvaltoihin. Miten hallitus reagoi Suomen mainetta vahingoittavaan toimintaan?
Suomalaiset sosiaali- ja terveysjärjestöt tukevat julkisen sektorin tekemää työtä, ja näiden toiminta tuo myös merkittäviä säästöjä julkiseen talouteen. Mikäli ministeri Rydmanin uhkaus lisäleikkauksista järjestöille toteutuu, ovat useat palvelut vaarassa typistyä tai kadota tyystin, SDP:n kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa muistuttaa.
Sosiaali- ja terveysministeriö on arvioinut, että Orpo-Purran hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset lisäävät pienituloisten määrää 124 000 henkilöllä, joista lapsia olisi 31 000. On huomionarvoista, että myös EU on asettanut Suomen sosiaalisen kehityksen tarkkailuluokalle. Tämä tosiasia on jäänyt talouskeskustelun alle, muistuttaa SDP:n kansanedustaja Riitta Kaarisalo.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme