SDP:n Niina Malm: Palkkavarkaus ei ole poikkeus vaan arkea – lisien maksamatta jättäminen on varkautta

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm varoittaa, että palkkavarkaus on Suomessa “piilossa oleva arkipäivän ongelma”, joka koskettaa huomattavasti useampia työntekijöitä kuin julkinen keskustelu antaa ymmärtää.



”Palkkavarkaus ei ole vain yksittäisiä rikostapauksia. Se on myös sitä, että työntekijälle jätetään maksamatta ilta-, yö- ja viikonloppulisiä tai ylityökorvauksia – tai maksetaan järjestelmällisesti liian pientä palkkaa. Tätä tapahtuu Suomessa joka päivä,” Malm sanoo.



Malm huomauttaa, että moni tapaus ei koskaan tule viranomaisten tietoon.



”Liian moni työntekijä tietää saavansa väärää palkkaa, mutta ei uskalla puhua. Pelko työn menettämisestä on todellinen, erityisesti nuorilla, maahanmuuttajilla ja epävarmoissa työsuhteissa työskentelevillä,” Malm toteaa.



Malm kytkee ilmiön suoraan työmarkkinapolitiikkaan ja hallituksen linjaan. Kun työntekijän asemaa heikennetään ja epävarmuutta lisätään, kasvaa myös riski joutua hyväksikäytetyksi. Palkkavarkaus ei synny tyhjiössä, vaan se liittyy suoraan siihen, millaiset pelisäännöt työelämään rakennetaan.



”On epäreilua, että kilpailussa pärjää koijarit. Suomessa suurinosa yrittäjistä ja työnantajista haluavat toimia oikein ja pärjätä kilpailussa. Nyt kuitenkin palkastavarastavat ja epärehelliset tahot vesittävät koko kentän ja vääristävät kilpailua. Rehellinen suomalainen työnantaja hyötyy siitä, että ilmiöön puututaan vakavasti,” Malm linjaa.



Malm kommentoi asiaa SAK:n vaalitavoitteiden julkaisun yhteydessä ja katsoo, että niissä esitetyt toimet ovat keskeisiä myös palkkavarkauden kitkemisessä. SAK:n vaalitavoitteiden ytimessä on työmarkkinarikollisuuden kitkeminen ja siihen keskeisiä keinoja ovat alipalkkauksen kriminalisointi ja ammattiliittojen kanneoikeus. Vahva työehtosopimusjärjestelmä, työntekijöiden turva ja tehokas valvonta eivät ole ideologisia kysymyksiä, vaan konkreettisia keinoja estää alipalkkausta ja väärinkäytöksiä.



Malm peräänkuuluttaa laajempaa ymmärrystä siitä, mitä palkkavarkaus tarkoittaa.



”Monesti ajatellaan, että palkkavarkaus on osa työperäistä hyväksikäyttöä. Todellisuudessa se on usein arkipäiväistä: lisät jäävät maksamatta, työaikoja ei kirjata oikein ja palkka jää alle sovitun. Tämä on saatava näkyväksi,” Malm toteaa.



”Tarvitsemme selkeämmän lainsäädännön alipalkkauksen kriminalisoinnista, tehokkaampaa valvontaa ja työntekijöille aidot mahdollisuudet puolustaa oikeuksiaan. Palkkavarkauteen on puututtava kaikissa muodoissaan – ei vain kaikkein räikeimmissä tapauksissa. Työstä kuuluu saada oikea palkka. Se on perusasia, josta ei pidä tinkiä,” Malm päättää.