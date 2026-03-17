Huili tuo pääsiäistunnelmaa Pukaron Paroniin – koko perheen tapahtuma 2.4.

31.3.2026 10:56:10 EEST | Restel Oy | Tiedote

Huili.
Huili.

Huili järjestää koko perheen Pääsiäishulina-tapahtuman Lapinjärven Pukaron Paronissa torstaina 2.4. klo 10–19. Päivä tarjoaa ohjelmaa, makuelämyksiä ja etuja sekä paikallisille että pääsiäisen menoliikenteessä matkustaville.

Huili on kasvanut nopeasti valtakunnalliseksi taukopaikkaketjuksi ja asemilla valmistaudutaan nyt kevään ja kesän vilkkaaseen sesonkiin.

– Halusimme koostaa asiakkaillemme kivan kokonaisuuden kevään kunniaksi ja piristää heidän päiväänsä. Toivotamme kaikki paikalliset ja pääsiäisliikenteessä matkaavat iloisesti tervetulleiksi Huili Pukaron Paroniin, sanoo yksikönpäällikkö Ella Sormunen.

Ohjelmaa ja makuja koko perheelle

Pääsiäishulinat tarjoavat tekemistä kaikenikäisille sekä monipuolisen kattauksen makuelämyksiä.

  • Lapsille pääsiäisaiheista puuhaa
  • Tuotemaistatuksia päivän aikana
  • Kotipizzan avajaiset asemalla
  • Laaja ruokatarjonta Burger Kingin, lounaan ja annosruokien lisäksi
  • Mukana paikallisia yhteistyökumppaneita: Kymen Leipomo, Mustilan tila, Paavolan Kotijuustola ja Annukan Kotileipä

Lisäksi makeisvalikoima on laajentunut Reissumiehen Makeistukun tuotteilla, mikä tarjoaa entistä enemmän vaihtoehtoja herkkunälkään.

– Haluamme tarjota jokaiselle asiakkaalle sopivan vaihtoehdon ja tuoda esiin myös paikallisia toimijoita osana kokonaisuutta, Sormunen kertoo.

Houkuttelevia etuja pysähtyjille

Tapahtumapäivänä tarjolla on useita etuja, jotka tekevät pysähdyksestä sujuvan ja edullisen:

  • Arkilounas klo 10.30 – 15 11,90 €
  • Sähköauton lataus 0,24 €/kWh
  • Voltera-lasinpesuneste 2 kpl / 10 €
  • Fazerin pikkupatukat 5 kpl / 4 €
  • Autotarvikkeita ja grillikauden tuotteita tarjoushinnoin
  • Marli Juissi Energy 2 kpl / 4,50 €
  • Hodarin ostajalle Cokis Zero kaupan päälle

– Vilkku päälle Huilin suuntaan torstaina 2.4. ja tervetuloa nauttimaan pääsiäistunnelmasta meidän huililaisten kanssa, Sormunen toivottaa.

Huili – uuden ajan taukopaikka

Huili on Nesteen asemille rakennettu uuden sukupolven taukopaikkakonsepti, joka yhdistää laadukkaan ruoan, sujuvan asioinnin ja viihtyisän ympäristön. Huilin tavoitteena on tehdä pysähdyksestä enemmän kuin tauko – hetken, joka virkistää ja jää mieleen.

Yhteyshenkilöt

Restel: Tarja Kuittinen, Liiketoimintajohtaja, Huili. Restel Taukopaikat Oy
Puh. +358 40 55 62 517, tarja.kuittinen@restel.fi

Restel lyhyesti

Restel Oy on suomalainen ravintola-alan konserni, joka työllistää sadoissa ravintoloissaan tuhansia alan ammattilaisia. Resteliin kuuluvat BURGER KING®, Taco Bell, Rax Pizzabuffet, Wanha Mestari, Classic Pizza ja Makaronitehdas -ravintolaketjut sekä Food&Events Tapahtuma- ja Ruokaravintolat. Lisäksi Restel vastaa Huili-taukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista Nesteen liikenneasemilla eri puolilla Suomea.

