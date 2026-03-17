Huili tuo pääsiäistunnelmaa Pukaron Paroniin – koko perheen tapahtuma 2.4.

Huili järjestää koko perheen Pääsiäishulina-tapahtuman Lapinjärven Pukaron Paronissa torstaina 2.4. klo 10–19. Päivä tarjoaa ohjelmaa, makuelämyksiä ja etuja sekä paikallisille että pääsiäisen menoliikenteessä matkustaville.

Huili on kasvanut nopeasti valtakunnalliseksi taukopaikkaketjuksi ja asemilla valmistaudutaan nyt kevään ja kesän vilkkaaseen sesonkiin.

– Halusimme koostaa asiakkaillemme kivan kokonaisuuden kevään kunniaksi ja piristää heidän päiväänsä. Toivotamme kaikki paikalliset ja pääsiäisliikenteessä matkaavat iloisesti tervetulleiksi Huili Pukaron Paroniin, sanoo yksikönpäällikkö Ella Sormunen.

Ohjelmaa ja makuja koko perheelle

Pääsiäishulinat tarjoavat tekemistä kaikenikäisille sekä monipuolisen kattauksen makuelämyksiä.

Lapsille pääsiäisaiheista puuhaa

Tuotemaistatuksia päivän aikana

Kotipizzan avajaiset asemalla

Laaja ruokatarjonta Burger Kingin, lounaan ja annosruokien lisäksi

Mukana paikallisia yhteistyökumppaneita: Kymen Leipomo, Mustilan tila, Paavolan Kotijuustola ja Annukan Kotileipä

Lisäksi makeisvalikoima on laajentunut Reissumiehen Makeistukun tuotteilla, mikä tarjoaa entistä enemmän vaihtoehtoja herkkunälkään.

– Haluamme tarjota jokaiselle asiakkaalle sopivan vaihtoehdon ja tuoda esiin myös paikallisia toimijoita osana kokonaisuutta, Sormunen kertoo.

Houkuttelevia etuja pysähtyjille

Tapahtumapäivänä tarjolla on useita etuja, jotka tekevät pysähdyksestä sujuvan ja edullisen:

Arkilounas klo 10.30 – 15 11,90 €

Sähköauton lataus 0,24 €/kWh

Voltera-lasinpesuneste 2 kpl / 10 €

Fazerin pikkupatukat 5 kpl / 4 €

Autotarvikkeita ja grillikauden tuotteita tarjoushinnoin

Marli Juissi Energy 2 kpl / 4,50 €

Hodarin ostajalle Cokis Zero kaupan päälle

– Vilkku päälle Huilin suuntaan torstaina 2.4. ja tervetuloa nauttimaan pääsiäistunnelmasta meidän huililaisten kanssa, Sormunen toivottaa.

Huili – uuden ajan taukopaikka

Huili on Nesteen asemille rakennettu uuden sukupolven taukopaikkakonsepti, joka yhdistää laadukkaan ruoan, sujuvan asioinnin ja viihtyisän ympäristön. Huilin tavoitteena on tehdä pysähdyksestä enemmän kuin tauko – hetken, joka virkistää ja jää mieleen.