Oma Häme nappasi voiton Vuoden hankintayksikkö 2025 -kilpailussa

Palkinnon jakoivat Suomen Yrittäjät ja Elinkeinoelämän keskusliitto. Kilpailu on osa Hankinta-Suomi -ohjelmaa ja tärkeimmät palkitsemiskriteerit ovat yritysystävällisyyden, reilun kilpailun ja pk-yritysten osallistumismahdollisuuksien edistäminen hankinnoissa. Palkinto jaettiin nyt toisen kerran. Mukaan oli hakenut yhdeksän yritystä tai organisaatiota.

Oma Häme palkittiin voittajaksi monesta eri syystä. Hyvinvointialue sai palkintoperusteissa kehuja erityisesti siitä, miten hankintoja johdetaan ja miten hyvin johto on sitoutunut toimintaan. Myös yritysyhteistyötä tehdään säännöllisesti ja suunnitellusti. Toiminnan jatkuva arviointi toiminnan kehittämiseksi nähtiin myös arvokkaana asiana.

Hankintapäällikkö Mikko Tuomas otti palkinnon ilomielin vastaan. Hänen mukaansa palkinnolla on erityinen merkitys Hankinta- ja sopimushallinta -yksikölle, ja palkinto on osoitus siitä, että Oma Hämeen hankinnoissa tehdään oikeita asioita.

– Iso kiitos tunnustuksesta. Tämä on todella merkittävä tunnustus ja kertoo siitä, että olemme tehneet oikeita asioita ja olemme oikealla tiellä, jolla haluamme jatkaa eteenpäin. Tätä toimintaa ei voi tehdä yksin, vaan koko organisaatio tarvitaan mukaan. Erityisen merkittävänä pidän sitä, että palkinnon myöntää Suomen Yrittäjät ja Elinkeinoelämän keskusliitto. Palkinto motivoi meitä kehittämään entisestään toimintaamme ja tavoittelemaan asettamiamme tavoitteita.

Oma Hämeen hankinta- ja laadunhallintajohtaja Jouni Sakomaa katsoo, että palkinto on tulos laajasta kehittämisestä monella eri osa-alueella. Merkittävässä roolissa on ollut yhteistyö kaikkien Oma Hämeen toimialojen kanssa.

– Yritysyhteistyö vaatii myös sisäistä yhteistyötä ja siitä haluamme kiittää toimialojen edustajia. Hankintojen johtamisessa on erittäin oleellista kehittämiseen sitoutunut johto, joka tukee tavoitteita. Palkinto kuuluu siis koko organisaatiolle. Kolmessa vuodessa olemme ottaneet merkittäviä askelia hankintojen kehittämisessä.

Sakomaa nostaa erikseen esiin Hämeen Yrittäjien roolin yritysyhteistyön kehittämisessä. Molemmilla organisaatioilla on vahva tahtotila viedä eteenpäin julkisia hankintoja Kanta-Hämeessä.

– Hankinta- ja sopimushallinta -yksikössä katsotaan, että edistämällä reilua kilpailua ja yritysystävällisyyttä saavutamme entistä parempia hankintoja, eli palveluita ja tavaroita Oma Hämeelle. Jatkamme näiden asioiden edistämistä ja seuraavaksi kutsumme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa yrityksiä Assi-sairaalaan keskustelemaan vastuullisuudesta.

Hankinta Suomi –ohjelmassa jaettiin myös muita palkintoja. Vuoden Kehittäjäksi valittiin Kalajoen kaupunki ja Vuoden Innovoijaksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue.

Julkisten hankintojen työpaja yrityksille 27.5.2026

Näe ASSI ja lisää tietojasi hankinnoista! Nyt sinulla on loistava mahdollisuus kuulla Oma Hämeen ja Hämeenlinnan kaupungin hankinnoista, tavata muita yrittäjiä sekä nähdä upouusi ASSI-sairaala.

Julkisten hankintojen työpaja järjestetään ASSI-sairaalan tiloissa, E2 Harju-luentosalissa (os. Sairaalakatu 3B, 13530 Hämeenlinna) keskiviikkona 27.5.2026 klo 16.30-18.30.

Työpajan aiheina muun muassa:

ASSI-sairaala hankintojen näkökulmasta

Pienhankinnat

Työllistämisehto hankinnoissa

Vastuullisuus hankinnoissa (paneelikeskustelu)

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä. Ilmoittautuminen päättyy 15.5. Lähetämme ilmoittautuneille tarkemman ohjelman ja saapumisohjeet lähempänä työpajaa.

Työpajan järjestävät yhteistyössä Hämeenlinnan kaupunki, Oma Häme, Linnan Kehitys, Hämeen Yrittäjät, Hämeenlinnan Yrittäjät ja Hämeen kauppakamari.



Tervetuloa kuuntelemaan tärkeää asiaa julkisista hankinnoista ja osallistumaan keskusteluun!