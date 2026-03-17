Neste Huili tuo pääsiäistunnelmaa Imatralle – koko perheen tapahtuma 2.4.

Huili järjestää koko perheen Pääsiäishulina-tapahtuman Imatralla torstaina 2.4. klo 10–19. Päivä tarjoaa ohjelmaa, herkkuja ja etuja sekä paikallisille että pääsiäisen menoliikenteessä matkustaville.

Huili on kasvanut nopeasti valtakunnalliseksi taukopaikkaketjuksi, ja asemilla valmistaudutaan nyt kevään ja kesän vilkkaaseen sesonkiin.

– Halusimme koostaa asiakkaillemme kivan kokonaisuuden kevään kunniaksi ja piristää heidän päiväänsä. Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi Imatran Huiliin nauttimaan keväisestä tunnelmasta ja hyötymään tarjouksista, sanoo yksikönpäällikkö Pauli Haakana.

Ohjelmaa koko perheelle

Pääsiäishulinat tarjoavat tekemistä kaikenikäisille kävijöille.

Lapsille pääsiäisaiheista puuhaa

Tuotemaistatuksia päivän aikana

Tapahtuma on suunniteltu tuomaan iloa sekä paikallisille asiakkaille että matkailijoille, jotka pysähtyvät Imatralle pääsiäisliikenteen aikana.

Houkuttelevia etuja pysähtyjille

Tapahtumapäivänä tarjolla on useita etuja, jotka tekevät pysähdyksestä sujuvan ja edullisen:

Arkilounas klo 10.30 – 15 11,90 €

Sähköauton lataus 0,24 €/kWh

Voltera-lasinpesuneste 2 kpl / 10 €

Loistopesu 15 €

Fazerin pikkupatukat 5 kpl / 4 €

Autotarvikkeita ja grillikauden tuotteita tarjoushinnoin

Marli Juissi Energy 2 kpl / 4,50 €

Hodarin ostajalle Cokis Zero kaupan päälle

– Imatran Huilin tiimi odottaa tapahtumaa innolla ja lupaa tarjota parastaan niin ruokatarjonnan, asiakaspalvelun kuin tarjousten suhteen. Lämpimästi tervetuloa mukaan, Haakana toivottaa.

Huili – uuden ajan taukopaikka

Huili on Nesteen asemille rakennettu uuden sukupolven taukopaikkakonsepti, joka yhdistää laadukkaan ruoan, sujuvan asioinnin ja viihtyisän ympäristön. Huilin tavoitteena on tehdä pysähdyksestä enemmän kuin tauko – hetken, joka virkistää ja jää mieleen.