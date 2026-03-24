S-Pankki tekee systemaattista ja pitkäjänteistä työtä vastuullisessa sijoittamisessa – rahastojen vuosikertomus ja varallisuudenhoitoliiketoiminnan vastuullisuusraportti vuodelta 2025 julkaistu
31.3.2026 13:00:00 EEST | S-Pankki Oyj | Tiedote
S-Pankin hallinnoimien rahastojen määrä kasvoi vuoden 2025 aikana 42:een, ja rahastojen osuudenomistajien määrä ylitti 500 000. S-Pankki jatkoi vastuullisuustyötään niin yhtiövaikuttamisessa kuin ilmastotyössäkin. Vuoden aikana valmistui muun muassa kiinteistövarainhoidon ilmastotiekartta.
S-Pankin hallinnoimien rahastojen vuosikertomus sekä varallisuudenhoitoliiketoiminnasta ja sen vastuullisuustyöstä kertovat raportit on julkaistu. Vuonna 2025 S-Pankki toi markkinoille kaksi uutta rahastoa. Syyskuussa lanseerattiin S-Pankki Suomalaiset Pienyhtiöt Osake Sijoitusrahasto, joka sijoittaa pääasiassa pienten tai keskisuurten suomalaisten yhtiöiden osakkeisiin. Lokakuussa puolestaan lanseerattiin S-Pankki Private Markets Erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa kohderahastojensa kautta pörssin ulkopuolisiin private equity- ja private credit -omaisuusluokkiin. Näihin omaisuusluokkiin pääsee nyt sijoittamaan rahaston kautta aiempaa huomattavasti pienemmällä panostuksella.
S-Pankki Rahastoyhtiö Oy hallinnoi vuoden 2025 lopussa yhteensä 42 sijoitus- tai vaihtoehtorahastoa. Vuoden 2025 aikana S-Pankin rahastojen osuudenomistajien määrä kasvoi noin 15 prosenttia eli noin 512 000 osuudenomistajaan. S-Pankki-sijoitusrahastot ja -erikoissijoitusrahastot keräsivät vuoden aikana nettomerkintöjä kaikkiaan 461,4 miljoonaa euroa, ja S-Pankin varallisuudenhoitoliiketoiminnan hallinnoimat varat kasvoivat 8,9 miljardiin euroon.
Epävarma maailmantilanne aiheutti vilkasta keskustelua
Vastuullista sijoittamisen vuotta leimasi yleisesti aktiivinen keskustelu niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. Yhdysvaltojen poliittinen tilanne ja siitä aiheutuva epävarmuus askarruttivat, ja Euroopassa erityisesti Green Omnibus -paketti sekä deregulointi olivat keskeisiä keskustelunaiheita. Geopoliittisten jännitteiden kiristymisen myötä esimerkiksi puolustusteollisuus nousi keskusteluissa voimakkaasti esiin.
S-Pankki jatkoi vuoden 2025 aikana systemaattista ja pitkäjänteistä työtään vastuullisessa sijoittamisessa. Raportointivuonna muun muassa:
- Osallistuttiin 180 yhtiökokoukseen, joista 150 oli ulkomaisia ja 30 kotimaisia kokouksia. Kaiken kaikkiaan osallistuttiin yli 3 000 asiakohdan käsittelyyn.
- Suoran yhtiövaikuttamisen kohteena oli 10 yhtiötä, ja teemana keskusteluissa oli biodiversiteetti. Kohteet valittiin vuonna 2024 tekemämme toimialariskikartoituksen perusteella.
- Laadittiin kiinteistörahastojen ilmastotiekartta, joka luo suunnan ilmastotoimille.
S-Pankin kiinteistörahastojen ilmastotiekartta kokoaa yhteen keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet. Tavoitteena on kiinteistörahastojen suorassa omistuksessa ja S-Pankin oman ostotoiminnan piirissä olevien kohteiden hiilineutraali energiankäyttö vuoteen 2030 mennessä (Scope 1 ja 2). Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan modernisoimalla talotekniikkaa ja hyödyntämällä älykkäitä energianhallintaratkaisuja. Uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä lisätään, kun se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Välillisten päästöjen (Scope 3) laskentaa parannetaan ja tarkennetaan.
Muun muassa nämä tiedot käyvät ilmi S-Pankin julkaisemista Rahastojen vuosikertomuksesta 2025 ja Varallisuudenhoitoliiketoiminnan vastuullisuusraportista 2025.
S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi
