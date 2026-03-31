Sote-valiokunnan oppositio: Hallituksen poliisilakiesitys tulee laittaa uuteen valmisteluun sote-alan osalta
31.3.2026 11:40:37 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Perjantaina 27.3. sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitteli poliisilakia koskevaa lausuntoa, jonka valiokunta antaa hallintovaliokunnalle. Oppositio esitti valiokunnassa, että tiedonluovutus tulisi sallia ainoastaan sote-toimintayksiköissä tapahtuneiden rikosten osalta, henkeä tai terveyttä uhkaavissa tilanteissa sekä kadonneiden henkilöiden etsinnässä silloin, kun heidän arvioidaan olevan vaarassa. Valiokunnan oppositio on ollut huolissaan, miten pitkälle poliisille annetaan oikeus saada potilastietoja sosiaali- ja terveydenhuollosta, mikä herättää vakava huolta yksityisyydensuojasta. Oppositio vaati, että valiokunta tilaa uuden vastineen, jossa säännökset muotoillaan näiden tarkkarajaisten tilanteiden mukaisesti. Valiokunta kuitenkin päätti äänin 8–6 pyytää vastineen laajasti koko esityksestä.
– Olemme erittäin huolissamme siitä, mistä sosiaali- ja terveysvaliokunta löytää sote-alan sisältä perusteet tälle esitykselle, ottaen huomioon, että jo lausuntokierroksella sisäministeriö sai sote-alan toimijoilta esitykselle hyvin kriittistä lausuntopalautetta. Tästä huolimatta sote-alan viestiä ei ole otettu vakavasti hallituksen lainvalmistelussa, huomauttaa valiokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Krista Kiuru.
– Vielä vakavampaa on se, että sosiaali- ja terveysministeriö on käytännössä ohitettu lainvalmistelussa. Kyse on potilaiden oikeuksien kannalta erittäin merkittävästä kokonaisuudesta, eikä ole asiallista, että näin laajoja muutoksia valmistellaan ilman sosiaali- ja terveydenhuollon alan asiantuntijoiden näkemyksiä, kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen painottaa.
– Asiantuntijalausunnoissa kritiikki on ollut poikkeuksellisen suoraa: esitys on valmisteltu puutteellisesti ja ilman riittävää ymmärrystä sen vaikutuksista potilaiden oikeuksiin. Terveystiedot ovat kaikkein arkaluonteisimpia henkilötietoja, ja niiden suoja on koko terveydenhuollon toimivuuden perusta, sanoo kansanedustaja Hanna-Leena Mattila.
Potilassalaisuuden ytimessä on luottamus, ja juuri tätä luottamusta hallituksen esitys horjuttaa.
– Suurin huoli liittyy siihen, että potilastietoja voitaisiin luovuttaa poliisille myös melko lievien rikosten selvittämiseksi. Tämä heikentää potilaiden luottamusta siihen, mihin heidän tietojaan käytetään, ja sillä voi olla laajoja seurauksia sekä yksilölle että koko yhteiskunnalle, alleviivaa kansanedustaja Bella Forsgrén
– Potilaalla on oltava varmuus siitä, että myös kaikkein arkaluonteisimmat tiedot pysyvät salassa. On yhteiskunnan etu, että ihmiset hakeutuvat hoitoon ajoissa. On ilmeinen riski, että osa ihmisistä jättää hakeutumatta hoitoon, jos pelkää tietojensa päätyvän viranomaisille. Tämä huoli on tunnistettu myös esityksen omissa perusteluissa, painottaa kansanedustaja Hanna-Leena Mattila.
Erityisen ongelmallista on, että tiedonluovutuksen kynnys on asetettu liian matalalle suhteessa sen hyötyihin.
– Esityksessä sallittaisiin potilastietojen luovuttaminen tilanteissa, joissa rikokset eivät ole vakavia. Tämä ei ole oikeassa suhteessa siihen haittaan, jonka luottamuksen heikkeneminen aiheuttaa. Pikkurikosten selvittäminen ei voi olla peruste potilassalaisuuden murtamiselle. Kun tietojen luovuttamisen hyötyjä ja haittoja punnitaan, on selvää, että esitys menee liian pitkälle. Keino on liian raskas suhteessa tavoiteltuun hyötyyn, eikä se täytä oikeasuhtaisuuden vaatimusta, korostaa kansanedustaja Bella Forsgrén.
Hallituksen esityksessä on myös merkittävä käytännön ongelma oikeudellisten arviointien osalta.
– Esitys siirtäisi vaikeita oikeudellisia arvioita terveydenhuollon henkilöstölle, vaikka heillä ei ole siihen koulutusta. Heidän ei voida edellyttää arvioivan, poliisin tutkimusmenetelmien vaikutusta perusoikeuksiin ja jäisikö mahdollinen rikos selvittämättä ilman tiedon luovuttamista, sanoo valiokunnan puheenjohtaja Kiuru.
Hallituksen esitys vaarantaa potilassalaisuuden perustan ja horjuttaa koko terveydenhuollon luottamuspohjaa.
– Kyse on periaatteellisesta suunnanmuutoksesta. Jos ihmiset alkavat pelätä tietojensa päätymistä viranomaisille, he eivät hakeudu hoitoon ajoissa. Se on riski sekä yksilölle että koko yhteiskunnalle. Vaadimme, että esitys valmistellaan uudelleen ja rajataan koskemaan vain välttämättömiä, tarkkarajaisia tilanteita, joissa tiedonluovutus on aidosti perusteltua ihmisten hengen ja terveyden suojelemiseksi, päättää kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen.
Krista KiuruSosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja
Eduskunta-avustaja Petteri Nurmi puh. 050 339 4365, petteri.nurmi@eduskunta.fi
Aino-Kaisa PekonenKansanedustajaPuh:050 512 0119aino-kaisa.pekonen@eduskunta.fi
Bella ForsgrénKansanedustajaPuh:050 514 3361bella.forsgren@eduskunta.fi
Hanna-Leena MattilaKansanedustajaPuh:050 471 8899hanna-leena.mattila@eduskunta.fi
