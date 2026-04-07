Teoksen syksyn 2026 katalogi on julkaistu

Kaunokirjallisuus

Kotimaisen kaunokirjallisuuden kärkinimiin lukeutuva Jyrki Kiiskinen avaa Teoksen syyskauden romaanillaan Kolme päivää, kolme yötä, joka tarkastelee riipaisevasti sukupolvien yli siirtyviä miehen malleja ja perheen sisäisiä valtasuhteita. Ilmestyy elokuussa.

Minna Lindgrenin satiirinen romaani Seniorikapina marssittaa barrikadeille suuret ikäluokat, jotka ovat saaneet tarpeekseen ilmastokriisistä ja niin oman ikäluokkansa kuin nuorten vähättelystä. Seniorithan osaavat vanhastaan järjestää mielenosoituksia ja soluttautua sinne, missä pääätöksiä tehdään! Ilmestyy syyskuussa.

Runoilijana tunnetun Veera Antsalon esikoisromaani Yön teollisuus vie lukijan Amerikan ruostevyöhykkeelle, jossa rikkinäiset ihmiset etsivät merkitystä elämälleen. Ilmestyy syyskuussa.

Eino Santasen romaani Asema on absurdi kuvaus siitä, miten sosiaalinen media, nykyaikaiset teknologiat ja huomiotalous vaikuttavat todellisuuteemme. Ilmestyy syyskuussa.

Jyri Vartiaisen romaani Tahra on itsepäinen, hurmaavan innostava ylistys kuvataiteelle. Ilmestyy elokuussa.

Miira Luhtavaaran runoteos Kalat kulkevat lintuina tutkii surun rakennetta, yksinolon tuntua ja rakkautta kapitalismin aikaan. Ilmestyy elokuussa.

Käännetyn kaunokirjallisuuden puolella tähyilemme kohti Aasiaa. Kiinalaisen kokeellisen kirjallisuuden merkittävimmän nimen, Can Xuen, novellikokoelmassa Ylös alas (suom. Tero Tähtinen) maaginen realismi ja surrealistiset käänteet sekoittuvat kiinalaiseen perinteeseen. Ilmestyy syyskuussa.

Japanilaisen nykykirjallisuuden isän Sōseki Natsumen klassikko Kaivos (suom. Aleksi Järvelä) tarjoaa hämmästyttävän modernilta tuntuvan eksistentialistisen näkökulman yksilön sisäiseen maailmaan. Ilmestyy syyskuussa.

Brittiläisen Barbara Pymin vuonna 1952 ilmestynyt Oivallisia naisia on moderni klassikko, Jane Austenin tapakomedioiden hengenheimolainen. Kirja ilmestyy nyt ensi kertaa suomeksi Kaisa Siveniuksen mainiona käännöksenä. Romaani kuvaa elävästi ja terävänäköisesti sodanjälkeisen Lontoon tunnelmia, jossa sovinnaisuus on yhä elävä osa arkea. Ilmestyy elokuussa.

Teoksen syksyn kaunokirjallisuusvalikoimassa ilmestyvät mm. Jyrki Kiiskisen romaani Kolme päivää, kolme yötä, Barbara Pymin romaani Oivallisia naisia (suom. Kaisa Sivenius) ja Minna Lindgrenin romaani Seniorikapina.

Tietokirjallisuus

Syksyn tietokirjat tarttuvat aikamme keskeisiin haasteisiin. Oikeustieteilijä Kaarlo Tuorin Perustuslakivalvonta. Nyt. analysoi suomalaisen oikeusvaltion tilaa ja sen valvontajärjestelmän haavoittuvuuksia. Ilmestyy syyskuussa.

Talouden painaviin kysymyksiin pureudutaan teoksessa Selviytyvän Suomen suunta, jossa Martti Hetemäki, Sixten Korkman, Elina Pylkkänen ja Vesa Vihriälä esittävät ratkaisuja Suomen rakenteellisiin ongelmiin ja hyvinvointivaltion tulevaisuuteen. Ilmestyy syyskuussa.

Timo Miettisen Uuden maailman luojat tarkastelee nationalismin historiaa ja merkitystä nykymaailmassa. Miten ideasta, joka 200 vuotta sitten oli edistyksellisyyden merkki, on tullut taantumuksen symboli? Ilmestyy lokakuussa.

Jukka Nivan Somevirtojen valta tarkastelee sosiaalisen median ja algoritmien vaikutusta elämäämme. Ilmestyy syyskuussa.

Hanna Nikkasen, Mikko Pelttarin, Johannes Roviomaan ja Touko Hujasen tietokirja Kylvö – Kirja mullasta, vallasta ja huomispäivän ruoasta avaa näköaloja suomalaisen ruoantuotannon tulevaisuuteen. Ilmestyy syyskuussa.

Erkki Lähteen ja Silja Konosen Uuden ajan metsäoppaan opeilla onnistut kasvattamaan metsääsi vastuullisesti ja luontoa varjellen. Ilmestyy elokuussa.

Juha T. Hakalan teos Itsensäjohtamisen harha kysyy, voiko työelämässä todella selvitä ilman esihenkilöä, yhteisöä ja selkeitä rakenteita. Samalla kirja tarjoaa työkaluja oman työn parempaan hallintaan. Ilmestyy syyskuussa.

Urheilutoimittaja Atte Husun kirjoittama Jukka Härkösen muistelmateos Kilsoja, kunniaa ja kyyneleitä kertoo legendaarisen urheilumanagerin tarinan. Ilmestyy elokuussa.

Kielentutkija Kaisa Häkkisen teos Tikusta asiaa kertoo viihdyttävästi, miten ja miksi sanonnat syntyvät. Ilmestyy elokuussa.

Syksyn tietokirjauutuuksia ovat mm. Martti Hetemäen, Sixten Korkmanin, Elina Pylkkäsen ja Vesa Vihriälän teos Selviytyvän Suomen suunta, Hanna Nikkasen, Mikko Pelttarin, Johannes Roviomaan ja Touko Hujasen teos Kylvö ja Timo Miettisen teos Uuden maailman luojat.

Lasten- ja nuortenkirjat

Julkaisemme syksyllä myös laadukasta lukemista perheen pienimmille. Katja Bargumin ja Jenny Lucanderin Hämähäkkien ennätyskirja tarjoaa kiehtovia faktoja kahdeksanjalkaisten elämästä upeasti kuvitettuna. Kirja on suunnattu 5–9 -vuotiaille. Ilmestyy syyskuussa.

Kristiina Wallinin ja Erika Kallasmaan suloinen lastenkirja Älä pelkää, PÖÖ! käsittelee lempeästi pelkoja ja niiden kohtaamista. Kirja on suunnattu 5–9 -vuotiaille. Ilmestyy syyskuussa.

Mirkka Eskosen Koko poppoo on hellä ja hauska kuvakirja yhdessäolon ja yksinolon vuorottelusta. Kirjan kohderyhmänä ovat 3–5 -vuotiaat. Ilmestyy elokuussa.

Lena Frölander-Ulfin Lysinea – Erään laivan ihmeellinen matka on 6–12 -vuotiaille suunnattu tunnelmallinen ja vauhdikas kuvaromaani, unohtumaton meriseikkailu – ja tarkkanäköinen vertauskuva ajastamme. Ilmestyy elokuussa.

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323