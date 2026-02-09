Suosittu lastenkaupunki tulee jälleen Kauhajoelle
31.3.2026 12:04:14 EEST | Kauhajoen kaupunki | Tiedote
Kauhajoen kaupungin ja Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n (PLU) yhteistyössä järjestämä Playcity FunGo -päiväleiri järjestetään tänä vuonna 12. kerran Kauhajoen koulukeskuksen alueella 9.–12.6.2026. Leirin ajankohta on muutettu aiempiin vuosiin verrattuna. Nyt leiri järjestetään viikkoa ennen juhannusta.
Playcity-leiri on tarkoitettu 9–12-vuotiaille lapsille Kauhajoella ja koko seutukunnassa. Ilmoittautuminen leirille alkaa keskiviikkona 1.4.2026 klo 9.00, ja mukaan mahtuu 250 lasta. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti PLU:n verkkosivuilla.
Miten Playcity toimii?
Playcityn on tarkoitus tuoda leikinomaisesti esiin, miten yhteiskunta ja kaupungit toimivat. Jokainen leiriaamu aloitetaan rekisteröitymällä kaupunkiin sisään. Leirin työvoimatoimiston kautta lapset pääsevät kokeilemaan leiripäivien aikana monia eri työpaikkoja tuottaen erilaisia tuotteita ja palveluita. Työstä maksetaan palkkaa topeekoina, joka on Playcityn oma rahayksikkö. Jokaisen päivän päätteeksi järjestetään kansalaiskokous, jossa lapset tekevät yhteisiä päätöksiä kaupungin toiminnasta ja esittelevät päivän aikana oppimiaan taitoja.
”Playcity FunGo -päiväleiri antaa lapsille mahdollisuuden tutustua leikkimielisesti haaveammattiinsa. Tänä vuonna mukana on yli 40 erilaista työpajaa, joissa voi työskennellä muun muassa parturi-kampaajana, leipurina, terveyskeskuksen eri ammateissa, poliisina ja lehden toimittajana.” – Heli Pynttäri, leirin johtaja, PLU
Vierailijat tervetulleita
Leirin aikana myös vierailijat ovat tervetulleita tutustumaan Playcity-kaupunkiin. Playcityn turistikeskuksen oppaat kierrättävät vierailijoita kaupungissa ja kertovat sen toiminnasta. Lisäksi leirin viimeisenä päivänä järjestetään karnevaalikulkue ja päättäjäiset.
”Ilmoittautuminen alkaa 1.4.2026, ja viime kerralla leiripaikat täyttyivät nopeasti. Leirille voi osallistua myös seutukunnista tai kauempaakin. Toivottavasti myös tänä vuonna saamme leirille suuren joukon osallistujia. Leirillä on tarvetta jälleen myös vastuu- ja apuohjaajille eri tehtävissä.” – Päivi Ojala, nuorisotyön koordinaattori, Kauhajoen kaupunki
Yhteyshenkilöt
Heli Pynttäri
nuorisopäällikkö, leirin johtaja, PLU
puh. 040 350 2334
heli.pynttari@plu.fi
Päivi Ojalanuorisotyön koordinaattoriKauhajoen kaupunkiPuh:040 591 1281paivi.ojala@kauhajoki.fi
Kauhajoella on sopivasti kaikkea!
Kauhajoen kaupunki on noin 13 000 asukkaan vireä kaupunki Etelä-Pohjanmaan eteläosassa. Kauhajoella kohtaavat pohjalainen lakeusmaisema, maaseutukaupungin välitön tunnelma.
Kauhajoella on väkilukuun suhteutettuna runsaasti yrityksiä, erityisesti puu- ja huonekaluteollisuudessa sekä metalliteollisuudessa. Lisäksi kaupungissamme on vahva maataloussektori.
Kauhajoen kaupunki on myös Unicefin Lapsiystävällinen kunta. Meille on tärkeää, että lapset ja nuoret saavat rauhallisen, turvallisen ja tuetun lapsuuden ja nuoruuden aina varhaiskasvatuksesta toisen asteen opintoihin asti.
Kauhajoki tarjoaa myös runsaasti vapaa-ajan aktiviteetteja! Urheilun ystäville elämyksiä tarjoaa liigatason koripallojoukkueemme KarhuBasket, ja luonnossa liikkuville kaupungistamme löytyy kaksi kansallispuistoa. Lisäksi olemme osa Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geoparkia. Eikä kulttuuriakaan Kauhajoelta ei puutu! Nostoina ITE-taide, eduskuntamuseo, useat kuvataiteen näyttelyt sekä tapahtumia ympäri vuoden!
