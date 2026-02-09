Suosittu lastenkaupunki tulee jälleen Kauhajoelle

Playcity-leiri on tarkoitettu 9–12-vuotiaille lapsille Kauhajoella ja koko seutukunnassa. Ilmoittautuminen leirille alkaa keskiviikkona 1.4.2026 klo 9.00, ja mukaan mahtuu 250 lasta. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti PLU:n verkkosivuilla.

Miten Playcity toimii?

Playcityn on tarkoitus tuoda leikinomaisesti esiin, miten yhteiskunta ja kaupungit toimivat. Jokainen leiriaamu aloitetaan rekisteröitymällä kaupunkiin sisään. Leirin työvoimatoimiston kautta lapset pääsevät kokeilemaan leiripäivien aikana monia eri työpaikkoja tuottaen erilaisia tuotteita ja palveluita. Työstä maksetaan palkkaa topeekoina, joka on Playcityn oma rahayksikkö. Jokaisen päivän päätteeksi järjestetään kansalaiskokous, jossa lapset tekevät yhteisiä päätöksiä kaupungin toiminnasta ja esittelevät päivän aikana oppimiaan taitoja.

”Playcity FunGo -päiväleiri antaa lapsille mahdollisuuden tutustua leikkimielisesti haaveammattiinsa. Tänä vuonna mukana on yli 40 erilaista työpajaa, joissa voi työskennellä muun muassa parturi-kampaajana, leipurina, terveyskeskuksen eri ammateissa, poliisina ja lehden toimittajana.” – Heli Pynttäri, leirin johtaja, PLU

Vierailijat tervetulleita

Leirin aikana myös vierailijat ovat tervetulleita tutustumaan Playcity-kaupunkiin. Playcityn turistikeskuksen oppaat kierrättävät vierailijoita kaupungissa ja kertovat sen toiminnasta. Lisäksi leirin viimeisenä päivänä järjestetään karnevaalikulkue ja päättäjäiset.

”Ilmoittautuminen alkaa 1.4.2026, ja viime kerralla leiripaikat täyttyivät nopeasti. Leirille voi osallistua myös seutukunnista tai kauempaakin. Toivottavasti myös tänä vuonna saamme leirille suuren joukon osallistujia. Leirillä on tarvetta jälleen myös vastuu- ja apuohjaajille eri tehtävissä.” – Päivi Ojala, nuorisotyön koordinaattori, Kauhajoen kaupunki