Aluehallitus hyväksyi vuoden 2025 tilinpäätöksen ja esittää lapsiperheiden kotipalvelua maksuttomaksi
31.3.2026 14:48:04 EEST | Oma Häme | Uutinen
Hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli kokouksessaan 30.3. useita asioita tilinpäätöksestä rahoitusmallin muutoksiin.
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi kokouksessaan vuoden 2025 tilinpäätöksen. Vuosi 2025 oli hyvinvointialueen ensimmäinen ylijäämäinen tilikausi. Lopullinen tulos viime tilikaudelta oli 23,9 miljoonaa euroa ylijäämää, mikä jää alkuperäisestä talousarviosta noin 4,5 miljoonaa euroa. Ylijäämä on vajaat 3 miljoonaa tilinpäätösarviota pienempi, mikä johtuu lähinnä kertaerien vaikutuksista tulokseen.
Oma Häme on pystynyt vaikeassakin toimintaympäristössä hillitsemään menojensa kasvua. Viime vuonna toimintakate on parantunut merkittävästi, ollen -0,7 prosenttia. Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa, kuinka paljon varsinainen toiminta tuottaa kustannuksia ennen poistoja, rahoituseriä ja valtion rahoitusosuutta.
Lue aiheesta tarkemmin: Vuoden 2025 tilinpäätös: ensimmäinen ylijäämäinen tilikausi ja historiallinen toimintakatteen kehitys - Oma Häme
Aluehallitus merkitsi tiedoksi myös Oma Hämeen Tukipalvelut Oy:n tilinpäätöksen.
Muutoksia lapsiperheiden kotipalveluihin sekä hyvinvointialueen ICT-palveluihin
Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että lapsiperheiden kotipalvelu olisi jatkossa maksutonta kaikille palvelun myöntämisen perusteet täyttäville asiakkaille. Aluevaltuuston joulukuussa 2024 tekemän päätöksen jälkeen maksu otettiin käyttöön, mutta sitä esitetään poistettavaksi palvelun saavutettavuuden ja vaikuttavuuden varmistamiseksi. Palveluja käyttävien asiakkaiden määrä on laskenut maksullisuuden myötä merkittävästi. Asiasta päättää vielä aluevaltuusto.
Lapsiperheiden kotipalvelu toimii varhaisen vaiheen palveluna, jonka kautta voidaan tarjota perheille tukea ennen kuin haasteet ovat monimutkaistuneet. Toisaalta palvelu voi toimia täydentävänä tukena esimerkiksi osana lastensuojelun asiakkuutta haastavissakin perhetilanteissa.
Aluehallitus päätti myös, että hyvinvointialue luopuu 2M-IT Oy:n omistajuudesta. Kanta-Hämeen hyvinvointialue omistaa tällä hetkellä 1,8 % 2M-IT:n osakkeista. Hyvinvointialueen ostot vuonna 2025 olivat noin 12 miljoonaa euroa. Omistajuus on periytynyt hyvinvointialueelle aiempien kuntien ja sairaanhoitopiirien omistusosuuksista. Syynä muutokseen on muun muassa ICT-palvelujen tuotantotapojen uudelleenjärjestely. Oma Häme kilpailuttaa perustietotekniikan palvelut kaupallisilta markkinoilta. Hyvinvointialue tuottaa jatkossa ICT-sovellustuen omana toimintana. Tämän seurauksena sovellustuen ostopalvelut 2M-IT:ltä vähenevät noin 1,8 miljoonaa euroa vuodessa.
Kokouksessa päätettiin myös hyvinvointialuejohtajan esityksestä palauttaa suunniteltu hankintamenettelyn käynnistäminen eli kahden ostopalveluhankinnan kilpailutus valmisteluun. Kilpailutus koskisi mielenterveystyön ja päihde- ja riippuvuustyön erityispalvelujen asumispalveluita sekä päihde- ja riippuvuuspalvelujen kuntouttavaa laitoshoitoa ja katkaisu- ja vieroitushoitoa.
Ylimääräisenä asiana kokouksessa käsiteltiin lausuntoa hyvinvointialueen rahoitusmallin muutoksista valtiovarainministeriölle. Aluehallitus päätti, että se antaa uuden, kiireellisen lausunnon valtiovarainministeriölle rahoituslain muutosehdotuksista. Samalla hallitus päätti tehdä kuulemisprosessista kantelun oikeuskanslerille ja valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan laatimaan ja allekirjoittamaan kantelun. Kantelun tekeminen on poikkeuksellinen toimenpide. Tiukan aikataulun vuoksi esitys lausunnon antamisesta ei ehtinyt aluehallituksen esityslistalle, vaan se otettiin kokouksessa mukaan ylimääräisenä pykälänä.
Lue lisää:Oma Häme antaa lausunnon hyvinvointialueiden rahoitusmallin muutoksista – hallitus päätti myös tehdä kantelun oikeuskanslerille - Oma Häme
Korjaus: Virheellinen linkki korjattu aiemmin lähetetystä tiedotteesta.
Yhteyshenkilöt
Kaisa Lepolaaluehallituksen puheenjohtaja (sd.)Puh:050 592 5868kaisa.lepola@luottamus.omahame.fi
