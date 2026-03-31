Ammattikorkeakoulujen työehtosopimuskausi päättyy – OAJ:ltä neljäs lakkovaroitus
31.3.2026 13:32:23 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote
OAJ antoi tänään Jyväskylän ammattikorkeakoulua (JAMK) koskevan lakkovaroituksen valtakunnansovittelijalle ja Sivistysala ry:lle (Sivista). Vuorokauden mittainen lakko järjestetään JAMK:ssa 15.4., ellei sopimusta sitä ennen synny sovittelussa.
OAJ:n tiistaina 31.3. Jyväskylän ammattikorkeakoululle antama lakkovaroitus on neljäs lakkovaroitus ammattikorkeakouluille. Aiemmin OAJ on antanut lakkovaroitukset Metropolia Ammattikorkeakoululle 8.4., Tampereen ammattikorkeakoululle (TAMK) 9.4. ja Turun ammattikorkeakoululle 14.4.2026. Toteutussaan lakot ovat laillisia.
OAJ on antanut lakkovaroituksia ammattikorkeakouluihin, koska työnantajapuoli Sivista esitti päättyneissä työehtosopimusneuvotteluissa lukuisia heikennyksiä työehtoihin.
Ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksen kausi päättyy tänään
OAJ on irtisanonut helmikuussa ammattikorkeakouluja koskevan työehtosopimuksen päättymään työehtosopimuskauden loppuun 31.3.2026. Näin tekivät myös muut sopijaosapuolet.
OAJ päätti työehtosopimusneuvottelut 23.3. tuloksettomina. Ylemmät toimihenkilöt YTN ilmoitti 31.3. päättävänsä sopimusneuvottelut Sivistan kanssa.
Ammattikorkeakouluja koskevan työehtosopimuksen päättyminen tarkoittaa, että huhtikuun alusta alkaa sopimukseton tila. Sopimukseton tila jatkuu, kunnes uudesta työehtosopimuksesta saadaan sovittua valtakunnansovittelijan johtamassa sovittelussa.
Neuvotteluosapuolet ovat keskustelleet valtakunnansovittelijan johdolla, ja sovittelua jatketaan 1. ja 6. huhtikuuta. Nykyisiä työehtoja sovelletaan siihen asti, että uusi sopimus on voimassa.
Yhteyshenkilöt
Pasi RepoNeuvottelupäällikköOAJPuh:050 404 3492pasi.repo@oaj.fi
Miia SeppänenErityisasiantuntija, viestintäOAJPuh:+358 207 489 724miia.seppanen@oaj.fi
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
20 000 euron tutkimuspalkinto koulutuksellista eriarvoisuutta tutkivalle professorille31.3.2026 13:45:00 EEST | Tiedote
OAJ:n ja OKKA-säätiön uusi tutkimuspalkinto jaettiin tänään ensimmäistä kertaa. 20 000 euron arvoinen tutkimuspalkinto myönnettiin Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen professorille Sonja Kosuselle hänen koulutuksellista eriarvoisuutta käsittelevästä tutkimuksestaan.
OAJ: Lakkovaroitus myös Turun ammattikorkeakoululle30.3.2026 13:37:31 EEST | Tiedote
OAJ antoi tänään kolmannen lakkovaroituksen valtakunnansovittelijalle ja Sivistysala ry:lle (Sivista). Lakkovaroitus koskee Turun ammattikorkeakoulua. Lakko alkaa 14.4., ellei ratkaisua synny sitä ennen. OAJ on antanut lakkovaroituksia ammattikorkeakouluihin, koska työnantajapuoli esitti päättyneissä työehtosopimusneuvotteluissa lukuisia heikennyksiä työehtoihin.
OAJ:ltä lakkovaroitus Tampereen ammattikorkeakoululle25.3.2026 13:42:27 EET | Tiedote
OAJ antoi tänään lakkovaroituksen valtakunnansovittelijalle ja Sivistysala ry:lle (Sivista). Lakkovaroitus koskee Tampereen ammattikorkeakoulua (TAMK). Lakko alkaa 9.4., ellei ratkaisua synny sitä ennen. OAJ antoi lakkovaroituksen, koska työnantajapuoli on esittänyt lukuisia heikennyksiä työehtoihin.
Lakko uhkaa ammattikorkeakouluja24.3.2026 13:35:50 EET | Tiedote
OAJ antoi tänään lakkovaroituksen valtakunnansovittelijalle ja Sivistysala ry:lle (Sivista). Lakkovaroitus koskee Metropolia Ammattikorkeakoulua. Lakko alkaa 8.4., ellei ratkaisua synny sitä ennen. OAJ antoi lakkovaroituksen, koska työnantajapuoli on esittänyt lukuisia heikennyksiä työehtoihin.
OAJ päätti neuvottelut ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksesta23.3.2026 11:50:38 EET | Tiedote
OAJ päätti ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevat neuvottelut Sivistan kanssa. Työnantajia edustava Sivista ei ollut halukas hakemaan ratkaisua siten, että työehtoja ei heikennetä eikä palkkoja alenneta.
