Ammattikorkeakoulujen työehtosopimuskausi päättyy – OAJ:ltä neljäs lakkovaroitus

31.3.2026 13:32:23 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote

OAJ antoi tänään Jyväskylän ammattikorkeakoulua (JAMK) koskevan lakkovaroituksen valtakunnansovittelijalle ja Sivistysala ry:lle (Sivista). Vuorokauden mittainen lakko järjestetään JAMK:ssa 15.4., ellei sopimusta sitä ennen synny sovittelussa.

OAJ:n tiistaina 31.3. Jyväskylän ammattikorkeakoululle antama lakkovaroitus on neljäs lakkovaroitus ammattikorkeakouluille. Aiemmin OAJ on antanut lakkovaroitukset Metropolia Ammattikorkeakoululle 8.4., Tampereen ammattikorkeakoululle (TAMK) 9.4. ja Turun ammattikorkeakoululle 14.4.2026. Toteutussaan lakot ovat laillisia.

OAJ on antanut lakkovaroituksia ammattikorkeakouluihin, koska työnantajapuoli Sivista esitti päättyneissä työehtosopimusneuvotteluissa lukuisia heikennyksiä työehtoihin.

Ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksen kausi päättyy tänään

OAJ on irtisanonut helmikuussa ammattikorkeakouluja koskevan työehtosopimuksen päättymään työehtosopimuskauden loppuun 31.3.2026. Näin tekivät myös muut sopijaosapuolet.

OAJ päätti työehtosopimusneuvottelut 23.3. tuloksettomina. Ylemmät toimihenkilöt YTN ilmoitti 31.3. päättävänsä sopimusneuvottelut Sivistan kanssa.

Ammattikorkeakouluja koskevan työehtosopimuksen päättyminen tarkoittaa, että huhtikuun alusta alkaa sopimukseton tila. Sopimukseton tila jatkuu, kunnes uudesta työehtosopimuksesta saadaan sovittua valtakunnansovittelijan johtamassa sovittelussa.

Neuvotteluosapuolet ovat keskustelleet valtakunnansovittelijan johdolla, ja sovittelua jatketaan 1. ja 6. huhtikuuta. Nykyisiä työehtoja sovelletaan siihen asti, että uusi sopimus on voimassa. 

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

