Helsinkiläiset äänestivät OmaStadissa saunoja, vehreyttä sekä toimintaa nuorille
10.4.2026 14:12:30 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Helsinkiläiset valitsivat OmaStadi-äänestyksessä 640 ehdotuksen joukosta suosikkinsa. Seuraavaksi kaupunkilaiset ja asiantuntijat kehittävät eniten ääniä saaneita ehdotuksia. Hankkeiden toteutus alkaa ensi syksynä.
OmaStadissa äänesti reilut 31 000 helsinkiläistä, ja äänestysprosentti oli 5,1. Maaliskuussa järjestetyn OmaStadi-äänestyksen perusteella Helsingin kaupunki toteuttaa 54 kaupunkilaisten tekemää ehdotusta. Hankkeiden budjetti on yhteensä 10 miljoonaa euroa.
Käynnissä olevalla neljännellä OmaStadi-kierroksella helsinkiläisiltä saivat eniten ääniä erityisesti saunat ja uimapaikat, joihin liittyviä hankkeita toteutuu laajasti eri puolilla kaupunkia. OmaStadin ansiosta julkisten saunojen tarjonta on kasvanut Helsingissä paljon, ja tälläkin kertaa toteutukseen eteni viisi saunaehdotusta. Edellisten kierrosten tapaan Helsinkiin äänestettiin lisää puita ja viheralueita, siisteyttä sekä ulkokuntosaleja.
– Kaupunkilaisten suosikeiksi nousivat tällä kertaa monet nuorille suunnatut ehdotukset, kuten nuorten yökahvila Itä-Helsinkiin ja jalkautuva nuorisotyö Herttoniemeen. Lähes kaikilla suurpiireillä tuli valituksi jokin lapsille ja nuorille suunnattu ehdotus, kertoo kehittämispäällikkö Kirsi Verkka.
Suurpiireittäin toteutettavat hankkeet ja äänestystulokset löytyvät OmaStadin verkkosivuilta.
OmaStadi-hankkeita kehitetään yhdessä kaupunkilaisten kanssa
Tämän vuoden OmaStadi-äänestyksessä eniten ääniä saaneiden ehdotusten toteutus käynnistyy syksyllä. Tätä ennen asukkaat ja kaupungin asiantuntijat suunnittelevat hankkeiden toteutusta yhdessä.
– Äänestyksen jälkeen yhteiskehittämisvaiheessa helsinkiläiset vaikuttavat siihen, miten eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan käytännössä, sanoo osallisuuspäällikkö Johanna Stadius.
Kaupunkilaisille järjestetään avoin kehittämistilaisuus 27.5.2026 kello 17.30–19.30 Helsingin keskustakirjasto Oodissa (ei ennakkoilmoittautumista). Kaupunkilaiset voivat kommentoida ehdotuksia myös omastadi.hel.fi-sivustolla 20.4.–1.6.2026.
– OmaStadissa on hienoa se, että helsinkiläiset ovat mukana sen jokaisessa vaiheessa ideoinnista toteutukseen, jatkaa Stadius.
OmaStadi on Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin väline. Sen neljän kierroksen aikana helsinkiläiset ovat ehdottaneet ja äänestäneet, miten kaupunki on käyttänyt yhteensä 32 miljoonaa euroa. Kun kaikkien neljän OmaStadi-kierroksen toteutukset ovat valmistuneet, on kaupunki toteuttanut yhteensä 218 OmaStadi-hanketta. Ne ovat tehneet Helsingistä asukkailleen toimivamman ja viihtyisämmän kaupungin.
Tutustu OmaStadin tarinaan.
OmaStadi-uutisia on julkaistu Hel.fi-sivustolla ruotsiksi ja englanniksi.
Yhteyshenkilöt
Helsingin kaupunginkanslia:
Kirsi Verkka, kehittämispäällikkö, osallisuusyksikkö, p. 040 3362281, kirsi.verkka@hel.fi
Johanna Stadius, osallisuuspäällikkö, osallisuusyksikkö, p. 040 1834931, johanna.stadius@hel.fi
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
