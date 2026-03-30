Liikkumisen tuen myöntämistä tarkastellaan jatkossa ensin ensisijaisen lain mukaan – palveluita haetaan entiseen tapaan
31.3.2026 12:24:28 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella liikkumisen tukea myönnettäessä arvioidaan asiakkaan palvelutarvetta 1.4. alkaen ensin ensisijaisen eli sosiaalihuoltolain mukaan. Jos sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut eivät ole asiakkaalle riittäviä, voidaan liikkumisen tukea myöntää vammaispalvelulain eli erityislain nojalla. Asiakkaat hakevat liikkumisen tukea eli kuljetuspalveluita entiseen tapaan hakulomakkeilla. Muutos koskettaa erityisesti uusia asiakkaita, mutta asiakkaalle soveltuva liikkumisen tuki arvioidaan aina palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä.
Asiakkaat hakevat palveluita entiseen tapaan hakulomakkeilla
– Asiakas voi esimerkiksi hakea vammaispalvelulain mukaista liikkumisen tukea. Asiakkaan palvelutarvetta tarkastellaan yksilöllisesti aina ensin ensisijaiseen eli liikkumisen tuen osalta sosiaalihuoltolakiin nähden. Jos viranhaltija arvioi, että sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki ei ole riittävä, asiakkaalle voidaan myöntää vammaispalvelulain mukainen liikkumisen tuki, palvelupäällikkö Elina Hienola vammaispalveluista kertoo.
– Jos taas arvioidaan, että sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu eli liikkumisen tuki on riittävää hakijan palvelutarpeeseen nähden, häneltä kysytään suostumusta hakemuksen käsittelyyn sosiaalihuoltolain mukaisena liikkumisen tuen hakemuksena ja häneltä pyydetään varallisuustietoja hakemuksen liitteeksi. Asiakkaan ei tarvitse tehdä toista hakemusta, vaan hänen asiansa tulee vireille yhdestä yhteydenotosta, palvelupäällikkö Riikka Lamminen ikääntyneiden palveluista selventää.
Tavoitteena vahvistaa ensisijaisen lain palveluita
Muutoksen tarkoituksena on siirtää liikkumisen tuen palvelujen asiakkuuksien painopistettä erityislainsäädännöstä ensisijaisen eli sosiaalihuoltolain piiriin, kuten lakikin määrittelee. Vammaispalvelulain mukaan asiakkaalle järjestetään palveluita, jos muussa laissa tarkoitetut palvelut eivät ole vammaisen henkilön yksilöllisen palvelutarpeen ja edun kannalta sopivia ja riittäviä. Tavoitteena on myös vahvistaa ja yhdenmukaistaa liikkumisen tuen myöntämisen yhdenvertaisuutta koko hyvinvointialueella ja kaikissa ikäryhmissä.
– Olemme yhtenäistäneet liikkumisen tuen palveluprosessia ja vahvistaneet monialaista yhteistyötä arvioinnin tueksi, Lamminen toteaa.
Muutos toteuttaa arviointityöryhmän Keski-Suomen hyvinvointialueelle antamaa toimenpide-ehdotusta, jonka mukaisesti hyvinvointialueella tulee varmistaa ensisijaisesti sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yleislainsäädännön mukaisten ja lakisääteisten palveluiden saatavuus ja toteutuminen ennen raskaampien, erityislainsäädännössä säädettyjen palvelujen käyttöönottoa. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ovat erityislainsäädännön palveluita.
Keski-Suomen hyvinvointialueella vammaispalvelulain mukaisen liikkumisen tuen asiakkaita on tällä hetkellä noin 4000 asiakasta ja sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen asiakkaita noin 65.
Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukainen liikkumisen tuki
Sosiaalihuoltolain mukainen harkinnanvarainen liikkumisen tuki on tarkoitettu henkilölle, joka ei voi käyttää julkisia liikennevälineitä itsenäisesti sairauden tai muun toimintakykyä heikentävän syyn vuoksi. Palvelu tukee asiakkaan itsenäistä elämää ja helpottaa liikkumista esimerkiksi välttämättömään asiointiin.
Vammaispalvelulain mukainen liikkumisen tuki on tarkoitettu henkilölle, joka ei vammaisuutensa vuoksi pysty käyttämään julkista liikennettä. Tukea voi saada pääasiassa työ- ja opiskelumatkoihin, työllistymistä tukevaan toimintaan tai työtoimintaan ja muun tavanomaisen elämän matkoihin.
Miten liikkumisen tukea haetaan?
Liikkumisen tuesta saa lisätietoja hyvinvointialueen verkkosivuilta ja hakea voi hakulomakkeilla. Lomakkeissa on osoitteet, joihin hakemukset palautetaan.
Yhteyshenkilöt
palvelupäällikkö Riikka Lamminen, p. 040 569 5761, riikka.lamminen(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue, ikääntyneiden asiakasohjaus ja gerontologinen sosiaalityö
palvelupäällikkö Elina Hienola, p. 050 331 2737, elina.hienola(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue, vammaispalvelut, paikalla 9.4.
viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, p. 050 566 2193, tuija..ijas(at)hyvaks.fi
