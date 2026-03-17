Suomalaisten arki kiristynyt – ruokaostoksista ja isoista hankinnoista tingitään
7.4.2026 08:35:00 EEST | YTK | Tiedote
Noin puolet työikäisistä kokee kotitaloutensa taloudellisen tilanteensa heikentyneen viimeisen vuoden aikana. Lähes yhtä moni on siirtänyt suurempia hankintoja, ja reilu kolmannes on vähentänyt ruokakuluja. Eniten ovat tinkineet 25–34-vuotiaat.
Noin puolet (48 %) työikäisistä kertoo kotitaloutensa taloudellisen tilanteen heikentyneen viimeisen 12 kuukauden aikana. Lähes yhtä suuri osuus vastaajista (46 %) kertoo siirtäneensä suurempia hankintoja kohonneiden kustannusten vuoksi. 16 % vastaajista kertoo taloustilanteensa parantuneen.
Tiedot selviävät YTK:n laajasta kyselytutkimuksesta. Maaliskuussa toteutettuun verkkokyselyyn vastasi yli 13 500 YTK:n työikäistä jäsentä.
Vastaajilta kysyttiin, miten hänen kotitaloutensa taloudellinen tilanne on muuttunut viimeisen 12 kuukauden aikana.
- 35 %: taloudellinen tilanne on pysynyt ennallaan
- 28 %: heikentynyt hieman
- 20 %: heikentynyt merkittävästi
- 13 %: parantunut hieman
- 3 %: parantunut merkittävästi.
Neljännes käyttänyt säästöjään arjen menoihin
Vastaajilta kysyttiin myös, ovatko he tehneet taloudellisia sopeutuksia kohonneiden kustannusten vuoksi viimeisen 12 kuukauden aikana. 31 % vastaajista ei ollut tehnyt sopeutuksia viimeisen vuoden aikana, 69 % oli.
- 46 % oli siirtänyt suurempia hankintoja
- 37 % vähentänyt ruokakuluja
- 26 % käyttänyt säästöjä arjen menoihin
- 11 % myynyt omaisuuttaan.
Kulutusluottoja kertoi ottaneensa 5 % ja pankkilainaa 3 % vastaajista.
Nuoret aikuiset tinkineet eniten
Eniten taloudellisia sopeutuksia olivat tehneet 25–34-vuotiaat vastaajat. Heistä 51 % oli siirtänyt suurempia hankintoja, 46 % vähentänyt ruokakuluja ja 34 % käyttänyt säästöjä arjen menoihin. 16 % ikäryhmän vastaajista oli myynyt omaisuutta rahoittaakseen elämäänsä.
“Nuorten työikäisten tilanne on nyt erityisen haastava. Epävarmuus työmarkkinoilla ja korkojen nousu osuvat juuri tähän ikäryhmään, mikä näkyy suoraan arjen kulutuspäätöksissä, YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen sanoo.
Vähiten taloudellisia sopeutuksia ovat tehneet 60–64-vuotiaat. Tämän ikäryhmän vastaajat myös uskoisivat pärjäävänsä säästöillään ikäryhmistä pisimpään.
Tietoa kyselytutkimuksesta
- YTK Jäsenpulssi on kaksi kertaa vuodessa toteutettava laaja kyselytutkimus, jossa kartoitetaan vastaajien työelämää, tulevaisuudenodotuksia ja taloudellista tilannetta.
- Kysely lähetetään sähköpostitse kaikille YTK:n jäsenille
- Kysely on anonyymi, mutta vastaajilta kerätään laajat taustatiedot
- Vastaajien kokonaismäärä oli 13 636
- Vastausaika oli 12.3.–19.3.2026.
Ilona KangasViestintäjohtajaYTK TyöttömyyskassaPuh:050 590 7853ilona.kangas@ytkkassa.fi
Lauri HannusViestintäpäällikköPuh:044 459 6001lauri.hannus@ytkkassa.fi
Tietoja julkaisijasta
YTK Työttömyyskassa on kaikkien alojen palkansaajien työttömyyskassa, joka vakuuttaa yli puoli miljoonaa palkansaajaa työttömyyden varalta. YTK on Suomen suurin työttömyyskassa. Tehtävämme on järjestää ansioturva jäsenillemme tehokkaasti, helposti ja inhimillisesti. Palvelemme valtakunnallisesti verkossa. Meillä työskentelee yli 200 ansioturvan ammattilaista. www.ytkkassa.fi
YTK Työttömyyskassan jäsenet voivat halutessaan liittyä myös YTK Työelämä ry:hyn. YTK Työelämä ry on Suomen suurimpia yhdistyksiä yli 250 000 jäsenellään. YTK Työelämä tarjoaa jäsenilleen muun muassa Lakikaverin työsuhteen pulmatilanteisiin, vakuutuksia työhön ja vapaa-aikaan sekä tukea työnhakuun ja työkaluja osaamisen kehittämiseen. https://www.ytkpalvelut.fi
