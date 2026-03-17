Suomalaisten arki kiristynyt – ruokaostoksista ja isoista hankinnoista tingitään

Noin puolet (48 %) työikäisistä kertoo kotitaloutensa taloudellisen tilanteen heikentyneen viimeisen 12 kuukauden aikana. Lähes yhtä suuri osuus vastaajista (46 %) kertoo siirtäneensä suurempia hankintoja kohonneiden kustannusten vuoksi. 16 % vastaajista kertoo taloustilanteensa parantuneen.

Tiedot selviävät YTK:n laajasta kyselytutkimuksesta. Maaliskuussa toteutettuun verkkokyselyyn vastasi yli 13 500 YTK:n työikäistä jäsentä.

Vastaajilta kysyttiin, miten hänen kotitaloutensa taloudellinen tilanne on muuttunut viimeisen 12 kuukauden aikana.

35 % : taloudellinen tilanne on pysynyt ennallaan

: taloudellinen tilanne on pysynyt ennallaan 28 % : heikentynyt hieman

: heikentynyt hieman 20 % : heikentynyt merkittävästi

: heikentynyt merkittävästi 13 % : parantunut hieman

: parantunut hieman 3 %: parantunut merkittävästi.





Neljännes käyttänyt säästöjään arjen menoihin

Vastaajilta kysyttiin myös, ovatko he tehneet taloudellisia sopeutuksia kohonneiden kustannusten vuoksi viimeisen 12 kuukauden aikana. 31 % vastaajista ei ollut tehnyt sopeutuksia viimeisen vuoden aikana, 69 % oli.

46 % oli siirtänyt suurempia hankintoja

oli siirtänyt suurempia hankintoja 37 % vähentänyt ruokakuluja

vähentänyt ruokakuluja 26 % käyttänyt säästöjä arjen menoihin

käyttänyt säästöjä arjen menoihin 11 % myynyt omaisuuttaan.





Kulutusluottoja kertoi ottaneensa 5 % ja pankkilainaa 3 % vastaajista.

Nuoret aikuiset tinkineet eniten

Eniten taloudellisia sopeutuksia olivat tehneet 25–34-vuotiaat vastaajat. Heistä 51 % oli siirtänyt suurempia hankintoja, 46 % vähentänyt ruokakuluja ja 34 % käyttänyt säästöjä arjen menoihin. 16 % ikäryhmän vastaajista oli myynyt omaisuutta rahoittaakseen elämäänsä.

“Nuorten työikäisten tilanne on nyt erityisen haastava. Epävarmuus työmarkkinoilla ja korkojen nousu osuvat juuri tähän ikäryhmään, mikä näkyy suoraan arjen kulutuspäätöksissä, YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen sanoo.



Vähiten taloudellisia sopeutuksia ovat tehneet 60–64-vuotiaat. Tämän ikäryhmän vastaajat myös uskoisivat pärjäävänsä säästöillään ikäryhmistä pisimpään.

