Kuusakoski ostaa Tramel Oy:n – vahvistaa asemaansa Suomen johtavana sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrättäjänä
31.3.2026 14:00:00 EEST | Kuusakoski Oy | Tiedote
Perheomisteinen kierrätyskonserni Kuusakoski Oy laajentaa toimintaansa Suomessa.
Kuusakoski Oy on ostanut Tramel Oy:n koko osakekannan. Tramel siirtyy Kuusakosken omistukseen 1.4.2026 alkaen, ja Tapio Kuusakoski on nimitetty Tramel Oy:n toimitusjohtajaksi.
Tramel on vuonna 2008 perustettu ympäristöpalveluissa ja kierrätysteollisuudessa toimiva yritys, joka toimii valtakunnallisesti Suomessa 7 paikkakunnalla. Yhtiön liikevaihto oli maaliskuussa 2025 päättyneellä tilikaudella 7,5 M€ ja yhtiö työllistää yli 60 henkilöä.
”Kaupan myötä vahvistamme asemaamme Suomen johtavana sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrättäjänä. Pystymme tarjoamaan vastuullisen ja tietoturvallisen ketjun elinkaarensa loppupäässä oleville laitteille uudelleenkäyttöön valmistelusta aina kierrätykseen ja kriittisten raaka-aineiden talteenottoon”, sanoo Tapio Kuusakoski.
Tramel jatkaa toimintaansa omalla nimellään ja omana osakeyhtiönään. Kauppa ei muuta Tramelin nykyisiä asiakassopimuksia, ja palvelutoiminta jatkuu ennallaan. Yrityskaupan myötä Tramel saa vakaan ja tulevaisuuteen katsovan omistajan tukemaan yhtiön kasvua ja palvelukehitystä.
Tramelin henkilöstö jatkaa työsuhteessa yhtiöön. Entinen omistaja ja toimitusjohtaja Harri Niukkanen on nimitetty Tramelin kaupalliseksi johtajaksi ja entinen omistaja Santeri Mäkelä operatiiviseksi johtajaksi.
”Olen ylpeä Tramelin kehityksestä, kasvusta ja osaamisesta. Omistajuuden siirtyminen Kuusakosken kokeneisiin käsiin varmistaa, että Tramel jatkaa kasvuaan ja palvelee asiakkaitaan entistäkin laadukkaammin”, Harri Niukkanen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuomas HaikkaJohtaja, vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteetPuh:+358 40 749 4218tuomas.haikka@kuusakoski.com
Kuvat
Linkit
Kuusakoski Oy
Kuusakoski on pohjoisen Euroopan johtava kierrätyspalveluja tarjoava yritys. Yhtiön visiona on olla asiakkaiden valittu kumppani kierrätyspalveluissa ja liiketoiminnan vastuullisuuden kehittämisessä. Kuusakosken vahvuus perustuu materiaalien, kierrätyksen ja ympäristöteknologian osaamiseen. Yhtiön suurin vaikutus globaaliin ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön tulee vältetyistä päästöistä kierrätystuotteiden korvatessa neitseellisiä materiaaleja. Tästä positiivisesta vaikutuksesta huolimatta yhtiö on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen saada oma toiminta hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä, ja koko arvoketju hiilineutraaliksi vuoteen 2045 mennessä. Kuusakoski Group Oy:n liikevaihto vuonna 2024 oli 646,7 M€ ja se työllisti keskimäärin 1 742 henkilöä. Yritys on perustettu vuonna 1914. Lue lisää osoitteesta kuusakoski.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kuusakoski Oy
Suomalaisyritykset mullistavat akkupalojen ehkäisyn3.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Kuusakoski ja Olfactomics tuovat markkinoille innovaation, joka havaitsee akkupalon jopa puolitoista tuntia ennen syttymistä.
Smart Battery Sensor set to revolutionise battery fire prevention3.3.2026 08:00:00 EET | Press release
Kuusakoski and Olfactomics launch an innovation that can detect battery fires up to 90 minutes before ignition.
Mitä yhdestä romuautosta saadaan?14.11.2025 09:10:35 EET | Tiedote
Kuusakoski Oy:n autotaseesta selviää, että yhdestä romuautosta saadaan keskimäärin kuparia 600 uuteen älypuhelimeen ja rautaa 400 uuteen polkupyörään.
Markku Multamäki Kuusakosken uudeksi toimitusjohtajaksi10.11.2025 09:03:02 EET | Tiedote
Kuusakoski Oy on nimittänyt Markku Multamäen toimitusjohtajaksi 10.11.2025 alkaen. Kuusakoski on pohjoisen Euroopan johtava kierrätysalan yritys ja kansainvälinen kiertotalouspioneeri, joka on toiminut alalla jo 111 vuotta.
Markku Multamäki appointed President and CEO of Kuusakoski10.11.2025 09:03:02 EET | Press release
Kuusakoski Oy has appointed Markku Multamäki as President and Chief Executive Officer, effective 10 November 2025. Kuusakoski is Northern Europe’s leading recycling company and an international pioneer in the circular economy, with a proud history spanning 111 years.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme