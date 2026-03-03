Kuusakoski ostaa Tramel Oy:n – vahvistaa asemaansa Suomen johtavana sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrättäjänä

Kuusakoski Oy on ostanut Tramel Oy:n koko osakekannan. Tramel siirtyy Kuusakosken omistukseen 1.4.2026 alkaen, ja Tapio Kuusakoski on nimitetty Tramel Oy:n toimitusjohtajaksi.

Tramel on vuonna 2008 perustettu ympäristöpalveluissa ja kierrätysteollisuudessa toimiva yritys, joka toimii valtakunnallisesti Suomessa 7 paikkakunnalla. Yhtiön liikevaihto oli maaliskuussa 2025 päättyneellä tilikaudella 7,5 M€ ja yhtiö työllistää yli 60 henkilöä.

”Kaupan myötä vahvistamme asemaamme Suomen johtavana sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrättäjänä. Pystymme tarjoamaan vastuullisen ja tietoturvallisen ketjun elinkaarensa loppupäässä oleville laitteille uudelleenkäyttöön valmistelusta aina kierrätykseen ja kriittisten raaka-aineiden talteenottoon”, sanoo Tapio Kuusakoski.

Tramel jatkaa toimintaansa omalla nimellään ja omana osakeyhtiönään. Kauppa ei muuta Tramelin nykyisiä asiakassopimuksia, ja palvelutoiminta jatkuu ennallaan. Yrityskaupan myötä Tramel saa vakaan ja tulevaisuuteen katsovan omistajan tukemaan yhtiön kasvua ja palvelukehitystä.

Tramelin henkilöstö jatkaa työsuhteessa yhtiöön. Entinen omistaja ja toimitusjohtaja Harri Niukkanen on nimitetty Tramelin kaupalliseksi johtajaksi ja entinen omistaja Santeri Mäkelä operatiiviseksi johtajaksi.

”Olen ylpeä Tramelin kehityksestä, kasvusta ja osaamisesta. Omistajuuden siirtyminen Kuusakosken kokeneisiin käsiin varmistaa, että Tramel jatkaa kasvuaan ja palvelee asiakkaitaan entistäkin laadukkaammin”, Harri Niukkanen sanoo.