Lapin yritysten TKI-investoinneissa 310–340 M€ kasvupotentiaalia vuoteen 2035
31.3.2026 13:07:45 EEST | Lapin kauppakamari | Tiedote
Lapin kauppakamarin teettämän selvityksen mukaan yrityksissä on kehittämishalukkuutta, mutta TKI-toiminta kaipaa lisää resursseja, selkeyttä ja yhteistyötä.
Lapin yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostusten (TKI) arvioidaan olevan vuoteen 2035 mennessä noin 310–340 miljoonaan euroa.
Lapin kauppakamarin Owal Groupilta tilaaman selvityksen mukaan yritysten näkymät ovat varovaisen positiiviset: investointien odotetaan pääosin pysyvän ennallaan tai kasvavan, erityisesti teollisuudessa ja kaivostoiminnassa.
Kaivostoiminnan investointiarvon arvioidaan olevan 210 miljoonaa euroa vuoteen 2035 mennessä. Luvussa ei oteta huomioon malminetsintää, jota ei luokitella tutkimus- ja kehitystoiminnaksi.
– Lapissa on selvästi halua kehittää ja investoida, mutta TKI-toiminnan roolia ei vielä kaikissa yrityksissä tunnisteta täysimääräisesti. Tässä on iso mahdollisuus koko alueen kasvulle, sanoo asiantuntija Antti Eteläaho Lapin kauppakamarilta
Lapin TKI-panosten taso on selvästi Suomen keskiarvoa matalampi. T&K-menot ovat noin 0,9 % alueen BKTä, kun valtakunnallinen taso on yli 3 %.
Mikäli tavoitteena on nostaa T&K-menot esimerkiksi 2 prosenttiin Lapin BKT:sta, edellyttäisi se yrityksien osuudelta huomattavaa kasvua – arviolta noin 75 miljoonaan euroon vuodessa, kun selvityksen perusteella nyt saavutettava taso voisi olla n. 31-34 miljoonaa euroa vuodessa.
– Teollisuusyrityksillä on keskeinen rooli TKI-investointien kasvattamisessa, sillä kehitystyö kytkeytyy suoraan asiakkaiden tarpeisiin ja liiketoiminnan kehittämiseen. Kun TKI nähdään strategisena osana tekemistä, sen vaikutukset näkyvät konkreettisena arvonluontina niin yrityksille kuin koko alueelle. Norrhydron näkökulmasta TKI-panostukset ovat investointeja kilpailukykyyn ja kasvuun, ja pitkäjänteinen tuotekehitys on mahdollistanut uusien, korkeamman lisäarvon ratkaisujen syntymisen ja siten avannut Yhtiölle täysin uusia markkinoita, kertoo Norrhydro Oyj:n toimitusjohtaja Yrjö Trög.
Selvityksen mukaan yrityksissä on kehittämishalukkuutta, mutta TKI-toiminta kaipaa lisää resursseja, selkeyttä ja yhteistyötä.
– Yritykset tarvitsevat konkreettista tukea erityisesti pilotointiin, kumppanuuksiin ja markkinoille pääsyyn. Näiden ratkaiseminen on keskeistä, jotta potentiaali saadaan realisoitua, Eteläaho lisää.
Selvitys on toteutettu osana Lapin kauppakamarin Kasvua ja kilpailukykyä Lapista -EAKR-hanketta.
Lisätiedot:
Antti Eteläaho
asiantuntija kasvu, kehitys ja TKI / projektipäällikkö, Lapin kauppakamari antti.etelaaho@chamber.fi, +358 40 675 3395
Emmi Martikainen,
pääekonomisti, Owal Group
emmi@owalgroup.com, +358 40 016 3950
