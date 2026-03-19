Vesilentäjän kartta auttaa löytämään palvelut

Vesilentäjän kartasta vesilentokoneella liikkuva löytää kulkupelilleen soveltuvia kohteita, majoituspaikkoja ja palveluita. Kartan kehitystyö on alkanut Itä-Suomen alueelta, mutta pitkän aikavälin tavoite on laajentaa kartta koko Euroopan laajuiseksi.

– Veneilijöillä on käytössään satamakirjoja ja hyviä nettilähteitä retkien suunnitteluun. Vesilentäjiltä ne puuttuvat ja ajattelimme tehdä asialle jotain. Nyt kutsumme palveluntarjoajat yhteistyöhön, sanoo Aviaattorin koulutuspäällikkö Mikko Sinervä.

Kartta on käytettävissä maksutta osoitteessa seaplanechart.com. Palvelunsa kartalle haluavat yrittäjät ja palveluntarjoajat voivat olla yhteydessä Mikko Sinervään, mikko@sinerva.com.

Vesilentäjän kartan ovat luoneet yhteistyössä Haaga-Helian Lentäen vesille -hanke, Lentokoulu Aviaattori ja European Seaplane Association. Lentäen vesille -hankkeen päätyttyä vuoden 2026 lopussa kartan ylläpito siirtyy European Seaplane Associationille.

Vesilentämisestä potkua matkailualan yrityksille (Lentäen vesille) -hanke tuo uutta elinvoimaa Itä-Suomen matkailuun hyödyntämällä vesilentotoiminnan mahdollisuuksia. Hanke saa rahoitusta Euroopan unionin aluekehitysrahastolta.

