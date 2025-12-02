Rakennusalan osaajien saatavuus on kriittinen kansallinen kysymys

31.3.2026 13:12:23 EEST | Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry | Tiedote

Oikeanlaisen asuntotuotannon varmistaminen, rakennusalan osaajapohjan turvaaminen sekä pitkäjänteinen päätöksenteko ovat keskeisiä tekijöitä rakennusalan tulevaisuuden rakentamisessa, muistuttaa Rakennusmestarit ja -insinöörit amk RKL ry.

RKL:n puheenjohtaja Jukka Lintunen
RKL:n puheenjohtaja Jukka Lintunen Gesina Sundström RKL

RKL:n mielestä viime aikojen keskustelu asuntorakentamisesta on ollut ristiriitaista: toisaalla puhutaan ylitarjonnasta, toisaalla historiallisen alhaisista aloittajamääristä.

– Nämä eivät sulje toisiaan pois, vaan kertovat, että Suomessa ei ole yhtä asuntomarkkinaa eikä yhtä totuutta, muistuttaa liittohallituksen puheenjohtaja Jukka Lintunen.

Hänen mielestään valtakunnallisista keskiarvoista ei voi johtaa toimivia ratkaisuja.

– Tarvitaan alueellista ymmärrystä, kokonaiskuvaa ja pitkäjänteistä politiikkaa. Kasvukeskuksissa tarvitaan edelleen kohtuuhintaisia ja arkea palvelevia asuntoja, kun taas supistuvilla alueilla tarvitaan jotain muuta.

Oikeanlaisia asuntoja kullekin alueelle

Rakennusala työllistää suoraan ja välillisesti satojatuhansia ihmisiä, ja alan suhdanteet heijastuvat myös julkiseen talouteen ja alueiden kehitykseen.

Lintusen mielestä rakennusalan osaajapohjan turvaaminen on kriittinen kansallinen kysymys. – Supistuva rakentaminen vähentää pysyvästi työnjohtajia, suunnittelijoita ja muita asiantuntijoita. Se heikentää rakentamisen laatua, turvallisuutta ja kustannustehokkuutta.

Hän myös muistuttaa, että pelkkä asuntojen määrä ei riitä.

– Ratkaisevaa on, rakennetaanko oikeanlaisia asuntoja oikeille alueille. Pääkaupunkiseudulla kohtuuhintaisten asuntojen saatavuudessa on edelleen merkittäviä haasteita, ja poliittiset päätökset kaavoituksesta, kokovaatimuksista sekä runko- ja materiaaliratkaisuista vaikuttavat merkittävästi markkinaan.

Kolme ratkaisua rakentamisen nousuun

Lintusen mielestä tarvitaan kokonaiskuvaa, jotta kestävien päätösten tekeminen on mahdollista. Hänen johdollaan RKL painottaa kolmea ratkaisua:

  1. Oikeanlaisen asuntotuotannon varmistaminen – erityisesti kasvukeskuksissa, sekä supistuvilla alueilla korjaus- ja muuntojoustavuuteen panostaminen.
  2. Rakennusalan osaajapohjan turvaaminen – suhdanteista riippumatta, jotta laatu ja turvallisuus säilyvät.
  3. Pitkäjänteinen ja ennakoitava päätöksenteko – kaavoituksessa, rahoituksen saatavuudessa ja lupaprosesseissa.

Yhdellä taikatempulla tai syyllisten etsimisellä asuntorakentamisen haasteita ei ratkaista.

– Tarvitaan keskustelua, joka tunnistaa alueelliset erot, rakenteelliset tekijät, demografiset muutokset sekä markkinadynamiikan. Vain näin voimme turvata suomalaisten asumisen, alueiden elinvoiman ja rakennusalan laadun sekä turvallisuuden nyt ja tulevaisuudessa, Lintunen linjaa.

Rakennusalan faktaa

  • Koko rakentamisen klusteri työllistää Suomessa n. 550 000 työntekijää eli noin viidenneksen kaikesta työvoimasta.
  • Yksi Suomen suurimmista toimialoista ja keskeinen osa kansantaloutta.
  • Rakentamisen osuus on 60 prosenttia investoinneista ja 15 prosenttia bruttokansantuotteesta.
  • Merkittävä veronmaksaja: verojen ja veronluonteisten maksujen osuus rakentamisesta on yli 40 prosenttia.
  • Rakennettu ympäristö muodostaa yli 80 prosenttia kansallisvarallisuudestamme.

 

RKL:n puheenjohtaja Jukka Lintunen
RKL:n puheenjohtaja Jukka Lintunen
Gesina Sundström RKL
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry eli RKL on tunnettu ja luotettu 120-vuotias rakennusasiantuntijoiden valtakunnallinen järjestö. Sen jäseninä ovat eri puolilla Suomea toimivat paikallisyhdistykset (69), joiden henkilöjäsenet edustavat rakennusalan asiantuntija-ammatteja.

Yhdistystensä kautta RKL:llä on valtakunnallisesti yli 8 000 henkilöjäsentä. RKL kuuluu muun muassa Rakennusteollisuus ry:n johtamaan Kiinteistö- ja rakennusalan foorumiin, ja se on sekä Rakennustietosäätiön, Rakennustieto Oy:n että Rakennuslehden perustajaosakas.

