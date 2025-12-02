Rakennusalan osaajien saatavuus on kriittinen kansallinen kysymys

RKL:n mielestä viime aikojen keskustelu asuntorakentamisesta on ollut ristiriitaista: toisaalla puhutaan ylitarjonnasta, toisaalla historiallisen alhaisista aloittajamääristä.

– Nämä eivät sulje toisiaan pois, vaan kertovat, että Suomessa ei ole yhtä asuntomarkkinaa eikä yhtä totuutta, muistuttaa liittohallituksen puheenjohtaja Jukka Lintunen.

Hänen mielestään valtakunnallisista keskiarvoista ei voi johtaa toimivia ratkaisuja.

– Tarvitaan alueellista ymmärrystä, kokonaiskuvaa ja pitkäjänteistä politiikkaa. Kasvukeskuksissa tarvitaan edelleen kohtuuhintaisia ja arkea palvelevia asuntoja, kun taas supistuvilla alueilla tarvitaan jotain muuta.

Oikeanlaisia asuntoja kullekin alueelle

Rakennusala työllistää suoraan ja välillisesti satojatuhansia ihmisiä, ja alan suhdanteet heijastuvat myös julkiseen talouteen ja alueiden kehitykseen.

Lintusen mielestä rakennusalan osaajapohjan turvaaminen on kriittinen kansallinen kysymys. – Supistuva rakentaminen vähentää pysyvästi työnjohtajia, suunnittelijoita ja muita asiantuntijoita. Se heikentää rakentamisen laatua, turvallisuutta ja kustannustehokkuutta.

Hän myös muistuttaa, että pelkkä asuntojen määrä ei riitä.

– Ratkaisevaa on, rakennetaanko oikeanlaisia asuntoja oikeille alueille. Pääkaupunkiseudulla kohtuuhintaisten asuntojen saatavuudessa on edelleen merkittäviä haasteita, ja poliittiset päätökset kaavoituksesta, kokovaatimuksista sekä runko- ja materiaaliratkaisuista vaikuttavat merkittävästi markkinaan.

Kolme ratkaisua rakentamisen nousuun

Lintusen mielestä tarvitaan kokonaiskuvaa, jotta kestävien päätösten tekeminen on mahdollista. Hänen johdollaan RKL painottaa kolmea ratkaisua:

Oikeanlaisen asuntotuotannon varmistaminen – erityisesti kasvukeskuksissa, sekä supistuvilla alueilla korjaus- ja muuntojoustavuuteen panostaminen. Rakennusalan osaajapohjan turvaaminen – suhdanteista riippumatta, jotta laatu ja turvallisuus säilyvät. Pitkäjänteinen ja ennakoitava päätöksenteko – kaavoituksessa, rahoituksen saatavuudessa ja lupaprosesseissa.

Yhdellä taikatempulla tai syyllisten etsimisellä asuntorakentamisen haasteita ei ratkaista.

– Tarvitaan keskustelua, joka tunnistaa alueelliset erot, rakenteelliset tekijät, demografiset muutokset sekä markkinadynamiikan. Vain näin voimme turvata suomalaisten asumisen, alueiden elinvoiman ja rakennusalan laadun sekä turvallisuuden nyt ja tulevaisuudessa, Lintunen linjaa.

Rakennusalan faktaa