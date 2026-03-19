Roborock voitti useita palkintoja iF DESIGN AWARD 2026 -muotoilukilpailussa

Saksassa toimivan riippumattoman iF Design -säätiön järjestämä iF DESIGN AWARD on yksi maailman arvostetuimmista muotoilupalkinnoista. Se on toiminut yli 70 vuoden ajan mittapuuna muotoilun laadulle ja vaikuttavuudelle maailmanlaajuisesti.

Tänä vuonna säätiö on palkinnut Roborockin tuotemuotoilun kategoriassa kodinkoneiden ja puutarhatuotteiden sarjassa. Himoittuja palkintoja nappasivat Roborockin uutuustuotteet Saros 20, Saros 20 Sonic, RockNeo Q1, RockMow Q1 sekä Qrevo Curv 2 Flow. Palkitut tuotteet erottuivat ainutlaatuisella muotoilullaan, innovatiivisuudellaan ja toiminnallisuuksillaan. Ne tekivät vaikutuksen 129 kansainväliseen muotoiluasiantuntijaan, jotka toimivat tuomareina.

Lippulaivamalli Roborock Saros 20 erottuu voittajien joukosta näyttävästi. Robotti-imuri on suunniteltu siivoamaan kodin todella perusteellisesti. Robotti pystyy nostamaan itseään AdaptiLift 3.0 -alustan avulla ja ylittämään jopa 4,5 + 4,3 senttimetriä korkeita kynnyksiä. 36 000 Pa:n imutehollaan robotti on alan kärkeä. Siinä on myös paljon muita toimintoja, jotka tekevät siitä paremman kuin muut markkinoilla olevat robotti-imurit.

RockNeo Q1 ja RockMow S1 palkittiin puolestaan Puutarha-kategoriassa. Ne lukeutuvat Roborockin ensimmäisiin ruohonleikkurimalleihin, jotka pystyvät tarjoamaan ammattilaistason leikkuujäljen tekoälyyn perustuvan älykkään kartoituksen avulla, navigoimaan kapeissa kohdissa ja toimimaan erinomaisesti myös rinteissä.

iF DESIGN AWARD 2026 -pystin nappasi myös Qrevo Curv 2 Flow. Se on Roborockin ensimmäinen robotti-imuri, joka käyttää SpiraFlow™ -rullamoppausjärjestelmää. Siinä on erittäin leveä pyörivä rulla, joka pyörii 220 kierrosta minuutissa tehokkaamman ja hygieenisemmän puhdistuksen takaamiseksi.

Tämän vuoden iF DESIGN AWARD -kilpailuun lähetettiin yli 10 000 osallistumista 68 maasta. Palkinnot osoittavat Roborockin olevan alansa johtaja ja sen Saros-sarjan edustavan robotti-imurimuotoilun kärkeä. Kilpailun taso oli tänä vuonna kova, joten palkintojen merkitys on sitäkin vaikuttavampi.

iF DESIGN AWARD 2026 -palkintojen lisäksi Roborock on vastikään nimetty maailman ykköseksi älykkäiden siivousrobottien markkinoilla IDC:n tuoreen Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker 2025 -raportin mukaan.

Roborock on johtava älykkään siivouksen brändi, joka tunnetaan innovatiivisista ratkaisuistaan. IDC:n mukaan Roborock on ollut myydyin robotti-imuribrändi vuodesta 2023 lähtien ja älykkäiden siivousrobottien markkinajohtaja vuonna 2025.

Roborockin edistykselliseen tuotevalikoimaan kuuluvat robotti-imurit, johdottomat varsi-imurit, märkä-kuivaimurit, robottiruohonleikkurit ja kuivaavat pesukoneet, jotka on suunniteltu helpottamaan arkea. Käyttäjäkeskeiseen lähestymistapaan pohjautuvat ja vahvasti tutkimus- ja kehitystyöhön panostavat ratkaisumme vastaavat monenlaisiin siivoustarpeisiin yli 170 maassa ja alueella.

Yhtiön pääkonttori sijaitsee Pekingissä. Strategiset tytäryhtiöt keskeisillä markkinoilla, kuten Yhdysvalloissa, Japanissa, Alankomaissa, Puolassa, Saksassa ja Etelä-Koreassa, tukevat Roborockin tavoitetta vahvistaa markkina-asemaansa maailmanlaajuisesti. Tämän hetken tilanteen mukaan Roborock palvelee yli 22 miljoonaa kotitaloutta eri puolilla maailmaa. https://fi.roborock.com/

iF DESIGN AWARD on toiminut vuodesta 1954 asti maailmanlaajuisesti tunnustettuna muotoilun huippuosaamisen mittapuuna. iF Design -brändi on vakiintunut kansainvälisesti laadukkaiden muotoilusaavutusten symboliksi, ja iF DESIGN AWARDia pidetään yhtenä maailman tärkeimmistä muotoilupalkinnoista. Se palkitsee muotoilun saavutuksia kaikilla aloilla: tuotemuotoilu, pakkausmuotoilu, brändäys ja viestintä, palvelumuotoilu, arkkitehtuuri ja sisustusarkkitehtuuri, käyttäjäkokemus (UX), käyttöliittymä (UI) ja konseptit. Kaikki palkitut työt ovat esillä osoitteessa ifdesign.com.