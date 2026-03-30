Jyväskylän Normaalikoulun alakoulu täyttää 160 vuotta – juhlavuosi huipentuu syksyllä

Jyväskylän normaalikoulun alakoulun historia ulottuu vuoteen 1866, jolloin koulu aloitti toimintansa suomalaisen kansakoulun isänä tunnetun Uno Cygnaeuksen johdolla nimellä Jyväskylän seminaarin mallikoulu. Koululla on alusta asti ollut keskeinen rooli suomalaisessa opettajankoulutuksessa.

– Koulun pitkä ja maineikas historia tekee nöyräksi, sanoo alakoulun rehtori Jerker Polso.

Nykyisin alakoulu toimii vuonna 2002 valmistuneessa Syli-rakennuksessa Jyväskylässä. Koulun arjessa yhdistyvät perusopetus sekä opettajankoulutukseen liittyvä harjoittelutoiminta. Vuosittain noin 350 Jyväskylän yliopiston luokan- aineen- ja erityisopettajaopiskelijaa suorittaa koululla opetusharjoittelujaksoja.

Normaalikoululla on aktiivinen rooli myös kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa, kuten UNESCO-kouluverkostossa ja eNorssi-yhteistyössä. Huhtikuussa 2026 Normaalikoulu tulee isännöimään kansainvälisen yliopistojen harjoittelukoulujen konferenssin.

Juhlavuosi näkyy oppilaiden projekteissa

Juhlavuosi näkyy koulussa monin tavoin oppilaiden projekteina ja yhteisinä tapahtumina. Oppilaat toteuttavat vuoden aikana esimerkiksi Meidän koulu -teoksia eri muodoissa piirroksista videoihin ja äänitteisiin. Lisäksi juhlavuoden kunniaksi äänitetään koulun opettajien itse säveltämistä ja sanoittamista kappaleista koostuva lastenlaululevy.

Kevätkauden ohjelmaan kuuluu myös oppilaiden vierailuja Jyväskylän yliopiston Soihtu-museoon sekä perinteiset Lounaispuiston laulajaiset ja kevätjuhla toukokuun lopussa. Syksyllä koulussa järjestetään juhlaviikko, jonka ohjelmaan kuuluu muun muassa iltakonsertti.

– Juhlavuosi näyttäytyy alakoulun oppilaille erityisesti mukavina ja toiminnallisina tempauksina, yllätyksiäkin on luvassa, kertoo lehtori Markus Leppiniemi.

Juhlavuosi on samalla osa laajempaa juhlakokonaisuutta, sillä Jyväskylän normaalikoulun yläkoulu-lukio täytti viime vuonna 110 vuotta. Yläkoulu-lukion historia ulottuu vuonna 1915 perustettuun Jyväskylän Suomalaiseen Yhteiskouluun.

Polson mukaan Normaalikoulun juhlavuosi on tilaisuus sekä muistella koulun pitkää historiaa että pohtia koulutuksen tulevaisuutta.

– Historia velvoittaa meitä kehittämään ja kehittymään. Suomalaisella opetuksella ja opettajankoulutuksella on edelleen annettavaa paitsi kansallisesti myös kansainvälisesti. Opetuksen kehittäminen ei voi perustua ”mututietoon” ja mielikuviin. Harjoittelukoulujärjestelmä mahdollistaa ainutlaatuisen tiiviin yhteyden yliopistoon ja tiedeperusteisen koulutuksen kehittämisen ja laadukkaan opettajankoulutuksen myös tulevaisuudessa.