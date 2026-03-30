Jyväskylän Normaalikoulun alakoulu täyttää 160 vuotta – juhlavuosi huipentuu syksyllä
31.3.2026 13:22:22 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Suomen vanhin harjoittelukoulu, Jyväskylän normaalikoulun alakoulu, viettää tänä vuonna 160-vuotisjuhlavuottaan. Juhlavuotta vietetään pitkin vuotta oppilaiden projekteilla ja tapahtumilla, ja juhla huipentuu 3. lokakuuta Jyväskylän yliopiston päärakennuksessa ja hotelli Laajavuoressa järjestettävään pää- ja iltajuhlaan, joissa juhlistetaan samalla myös 110 vuotta täyttänyttä yläkoulua ja lukiota.
Jyväskylän normaalikoulun alakoulun historia ulottuu vuoteen 1866, jolloin koulu aloitti toimintansa suomalaisen kansakoulun isänä tunnetun Uno Cygnaeuksen johdolla nimellä Jyväskylän seminaarin mallikoulu. Koululla on alusta asti ollut keskeinen rooli suomalaisessa opettajankoulutuksessa.
– Koulun pitkä ja maineikas historia tekee nöyräksi, sanoo alakoulun rehtori Jerker Polso.
Nykyisin alakoulu toimii vuonna 2002 valmistuneessa Syli-rakennuksessa Jyväskylässä. Koulun arjessa yhdistyvät perusopetus sekä opettajankoulutukseen liittyvä harjoittelutoiminta. Vuosittain noin 350 Jyväskylän yliopiston luokan- aineen- ja erityisopettajaopiskelijaa suorittaa koululla opetusharjoittelujaksoja.
Normaalikoululla on aktiivinen rooli myös kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa, kuten UNESCO-kouluverkostossa ja eNorssi-yhteistyössä. Huhtikuussa 2026 Normaalikoulu tulee isännöimään kansainvälisen yliopistojen harjoittelukoulujen konferenssin.
Juhlavuosi näkyy oppilaiden projekteissa
Juhlavuosi näkyy koulussa monin tavoin oppilaiden projekteina ja yhteisinä tapahtumina. Oppilaat toteuttavat vuoden aikana esimerkiksi Meidän koulu -teoksia eri muodoissa piirroksista videoihin ja äänitteisiin. Lisäksi juhlavuoden kunniaksi äänitetään koulun opettajien itse säveltämistä ja sanoittamista kappaleista koostuva lastenlaululevy.
Kevätkauden ohjelmaan kuuluu myös oppilaiden vierailuja Jyväskylän yliopiston Soihtu-museoon sekä perinteiset Lounaispuiston laulajaiset ja kevätjuhla toukokuun lopussa. Syksyllä koulussa järjestetään juhlaviikko, jonka ohjelmaan kuuluu muun muassa iltakonsertti.
– Juhlavuosi näyttäytyy alakoulun oppilaille erityisesti mukavina ja toiminnallisina tempauksina, yllätyksiäkin on luvassa, kertoo lehtori Markus Leppiniemi.
Juhlavuosi on samalla osa laajempaa juhlakokonaisuutta, sillä Jyväskylän normaalikoulun yläkoulu-lukio täytti viime vuonna 110 vuotta. Yläkoulu-lukion historia ulottuu vuonna 1915 perustettuun Jyväskylän Suomalaiseen Yhteiskouluun.
Polson mukaan Normaalikoulun juhlavuosi on tilaisuus sekä muistella koulun pitkää historiaa että pohtia koulutuksen tulevaisuutta.
– Historia velvoittaa meitä kehittämään ja kehittymään. Suomalaisella opetuksella ja opettajankoulutuksella on edelleen annettavaa paitsi kansallisesti myös kansainvälisesti. Opetuksen kehittäminen ei voi perustua ”mututietoon” ja mielikuviin. Harjoittelukoulujärjestelmä mahdollistaa ainutlaatuisen tiiviin yhteyden yliopistoon ja tiedeperusteisen koulutuksen kehittämisen ja laadukkaan opettajankoulutuksen myös tulevaisuudessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Normaalikoulun alakoulun rehtori
Jerker Polso 050 471 1027
jerker.n.polso@jyu.fi
Kirke HassinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 462 1525kirke.m.hassinen@jyu.fi
Kuvat
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme