Prisma Seppälän ravintolamaailma uudistuu – Pizza & Buffa ja Presso sulkeutuvat remontin ajaksi pääsiäisen jälkeen
31.3.2026 13:45:00 EEST | Osuuskauppa Keskimaa | Tiedote
Prisma Seppälän ravintolamaailmassa käynnistyy pääsiäisen jälkeen kokonaisvaltainen uudistus, kun koko perheen ravintola Pizza & Buffa sekä kahvila Presso uudistetaan. Remontin vuoksi ravintolan ja kahvilan tilat suljetaan noin kolmen viikon ajaksi pääsiäisen jälkeen, maanantaista 6.4. alkaen. Uudistettu ravintolamaailma avataan asiakkaille vappuviikolla.
Prisma Seppälän Pizza & Buffan ja Presson tiloissa toteutettava uudistus tuo mukanaan raikkaamman ilmeen, selkeämmät tilaratkaisut ja entistä viihtyisämmän kokonaisuuden. Tilamuutosten lisäksi myös buffetkokonaisuutta uudistetaan. Uudistuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti tilojen toimivuuteen ja asiakaskokemukseen. Muutosten yhteydessä myös ravintolan nimen kirjoitusasu muuttuu PizzaBuffasta ketjun uuden konseptin mukaiseksi Pizza & Buffaksi.
– Uudistuksen myötä buffetkokonaisuus kehittyy vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden toiveita. Tarjolle tulee uusia, laadukkaita ja arkeen sopivia vaihtoehtoja, joissa korostuvat terveellisyys, sesongit ja erityisruokavaliot. Kuitenkin perusperiaate säilyy entisellään eli tarjolla on aina meheviä pizzoja, runsas salaattipöytä ja kotiruokaa. Näiden lisäksi vegaaninen vaihtoehto kuuluu joka päivä valikoimiin, ravintolamaailman ravintolapäällikkö Tomi Turunen kertoo.
Salaattipöytään tuodaan lisää runsautta ja makuja maailmalta, ja kotiruokavaihtoehdot monipuolistuvat. Ruoan lisäksi asiakkaille on aina tarjolla herkullinen leipävalikoima. Jälkiruoassa panostetaan viikonloppuihin, jolloin tarjolla on monipuolinen jälkiruokasirkus.
Pizza & Buffan lisäksi myös kahvila Presso uudistuu entistä viihtyisämmäksi.
Jyväskylän Pizza & Buffa Seppälä on ketjun ensimmäinen uudistettava ravintola
Pizza & Buffa Seppälä on suosittu lounasravintola arkipäivisin, ja erityisesti lapsiperheet ovat löytäneet sen iltaisin sekä viikonloppuisin. Sijainti Prisma Seppälän kiinteistössä mahdollistaa luonnollisen asiakasvirran ravintolaan. Asiakasmääriin perustuen Pizza & Buffa Seppälä on ketjun suurin ravintola. Buffetpöydän hinta on arkisin 14 euroa ja viikonloppuisin 16,30 euroa.
Pizza & Buffa on valtakunnallinen ravintolaketju, joka on uudistumassa. Ensimmäiset muutokset otetaan käyttöön Jyväskylän ravintolassa, joka toimii pilottikohteena ketjun uudelle ilmeelle ja valikoimalle. Suomessa on yhteensä 33 Pizza & Buffa -ravintolaa eri puolilla maata.
Hesburger Prisma Seppälä palvelee normaalisti Pizza & Buffan ja kahvila Presson remontin aikana. Uudistettu ravintolamaailma avataan asiakkaille vappuviikolla. Vappupäivänä 1.5. ravintolassa on tarjolla juhlabuffa, jonka hinta on S-Etukortilla 20,30 euroa (norm. 22,30 €).
Osuuskauppa Keskimaa, ravintolapäällikkö Tomi Turunen, puh. 010 767 5473, Tomi.j.Turunen@sok.fi
Osuuskauppa Keskimaa, ryhmäpäällikkö Katja Ylitalo, puh. 010 767 3068, Katja.m.Ylitalo@sok.fi
Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä yli 770 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 147 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme yli 2000 keskisuomalaista.
