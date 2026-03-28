Muhkea 200 000 euron Keno-voitto maanantaina - Potti Äänekoskelle
31.3.2026 13:34:48 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Nettipelaaja Äänekoskelta voitti maanantaina 200 000 euron suurvoiton ilta-arvonnasta.
Kenon maanantain ilta-arvonta toi 200 000 euron voiton äänekoskelaiselle pelaajalle. Kymppitason voitto tuli yhden euron panoksella, kun pelaajan rivin kaikki 10 numeroa osuivat oikein.
Kymppitason Kenon täysosuman kerroin on 200 000 ja euron panoksella voittopotiksi tuli 200 000 euroa.
- Onnittelut Äänekoskelle! Maanantain ilta-arvonnan voitto on vuoden neljänneksi suurin Keno-voitto, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.
Nettipelaajana voittaja saa rahat suoraan pankkitililleen.
Keno on yksi Veikkauksen suosituimmista peleistä. Vuonna 2002 lanseerattu Keno oli ensimmäinen päivittäin pelattava veikkauspeli. Pelaaja voi osallistua Kenon päivä-, ilta- ja myöhäisillan arvontaan.
|Veikkauksen Kenon suurimmat voitot vuonna 2026
|Päivämäärä
|Voittosumma
|Paikkakunta
|8.3.
|500 000 €
|Kankaanpää
|4.2.
|325 000 €
|Lohja
|17.2.
|250 000 €
|Hyvinkää
|30.3.
|200 000 €
|Äänekoski
|26.3.
|100 000 €
|Rauma
|19.3.
|100 000 €
|Mikkeli
|15.3.
|100 000 €
|Isokyrö
|20.2.
|100 000 €
|Kurikka
|26.1.
|100 000 €
|Joensuu
|24.1.
|100 000 €
|Seinäjoki
|4.3.
|100 000 €
|Helsinki
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
