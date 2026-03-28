Veikkaus Oy

Muhkea 200 000 euron Keno-voitto maanantaina - Potti Äänekoskelle

31.3.2026 13:34:48 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Nettipelaaja Äänekoskelta voitti maanantaina 200 000 euron suurvoiton ilta-arvonnasta.

Kenon maanantain ilta-arvonta toi 200 000 euron voiton äänekoskelaiselle pelaajalle. Kymppitason voitto tuli yhden euron panoksella, kun pelaajan rivin kaikki 10 numeroa osuivat oikein.

Kymppitason Kenon täysosuman kerroin on 200 000 ja euron panoksella voittopotiksi tuli 200 000 euroa.

- Onnittelut Äänekoskelle! Maanantain ilta-arvonnan voitto on vuoden neljänneksi suurin Keno-voitto, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee.

Nettipelaajana voittaja saa rahat suoraan pankkitililleen.

Keno on yksi Veikkauksen suosituimmista peleistä. Vuonna 2002 lanseerattu Keno oli ensimmäinen päivittäin pelattava veikkauspeli. Pelaaja voi osallistua Kenon päivä-, ilta- ja myöhäisillan arvontaan.

Veikkauksen Kenon suurimmat voitot vuonna 2026
Päivämäärä Voittosumma Paikkakunta
8.3. 500 000 € Kankaanpää
4.2. 325 000 € Lohja
17.2. 250 000 € Hyvinkää
30.3. 200 000 € Äänekoski
26.3. 100 000 € Rauma
19.3. 100 000 € Mikkeli
15.3. 100 000 € Isokyrö
20.2. 100 000 € Kurikka
26.1. 100 000 € Joensuu
24.1. 100 000 € Seinäjoki
4.3. 100 000 € Helsinki

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
