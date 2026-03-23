HSY tekee kompostitarkastuksia kiinteistöillä touko-heinäkuussa
9.4.2026 08:50:00 EEST | HSY | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tarkastaa jälleen kiinteistöjen komposteja touko-heinäkuun välillä 2026. Tarkastusten avulla HSY valvoo biojätteen lajitteluvelvoitteen toteutumista.
HSY:n kompostitarkastajat tarkastavat touko–heinäkuun välillä noin tuhat kompostoria pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. Tarkastettavat kompostorit on valittu satunnaisesti kiinteistöjen HSY:lle tekemien kompostointi-ilmoitusten joukosta. Tarkastuksia tehtiin viime vuonna ensimmäistä kertaa.
Kompostitarkastuksilla HSY valvoo jätehuoltomääräysten toteutumista biojätteen lajitteluvelvoitteen osalta. Jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaan elintarvikebiojätteen lajittelu on pakollista kaikissa asuinkiinteistöissä. Erilliskeräys on alkanut vaiheittain pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella vuosien 2023–2024 aikana. Elintarvikebiojätteellä tarkoitetaan kotona syntyvää ruokajätettä sekä syömäkelvottomia puutarhan hedelmiä, marjoja ja viljeltyjä ruokakasveja.
"Viime vuoden kompostitarkastusten tulokset olivat pääosin hyviä, ja tarkastuksiin suhtauduttiin kiinteistöillä myönteisesti. Kompostitarkastusten tavoitteena on varmistaa, että biojäte lajitellaan oikein, ja näin lisätä lajittelua ja vähentää sekajätteen määrää", HSY:n käyttöpäällikkö Juho Nuutinen kertoo.
Tarkastajat vertaavat kompostointi-ilmoitusta nykytilaan
Kaikki kiinteistöt, joissa kompostitarkastuksia suoritetaan, saavat HSY:ltä huhtikuussa kirjeen tulevasta tarkastuksesta. Kuitenkaan kaikkia kirjeen saaneita kiinteistöjä ei välttämättä tarkasteta. Tarkastuksessa HSY varmistaa, että kompostori soveltuu ja sitä käytetään biojätteen kompostointiin asianmukaisesti. Tarkastuksessa verrataan kiinteistön tekemän kompostointi-ilmoituksen tietoja kiinteistön tilanteeseen. Tyhjä tai pelkkää puutarhajätettä sisältävä kompostori ei läpäise tarkastusta, vaan kompostorin täytyy olla käytössä eli sisältää kompostoituvaa ruokajätettä.
"Kompostitarkastajamme tunnistaa huomioliiveistä ja HSY:n henkilökorteista, ja he tulevat esittäytymään asukkaille aina ennen tarkastusta. Asukkaiden ei kuitenkaan ole välttämätöntä olla kotona tarkastuksen aikana", Nuutinen selventää.
Tarkastajat jättävät kiinteistölle tarkastuspöytäkirjan, jossa joko kuitataan kompostori vaatimukset täyttäväksi tai esitetään korjauspyynnöt. Kiinteistöllä on aikaa tehdä mahdolliset korjaukset tarkastuspäivästä laskien neljän viikon kuluessa.
Lisätietoa kompostitarkastuksesta ja kompostoinnista on koottu HSY:n verkkosivuille osoitteeseen hsy.fi/kompostointi. Sivulta löytyy tietoa myös HSY:n tarjoamista kompostointiluennoista. Omakoti- ja muut yhdistykset voivat myös koota ryhmän ja tilata HSY:ltä sivun kautta oman maksuttoman kompostointikurssin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Nuutinen JuhoKäyttöpäällikköHSY/jätehuolto
Jätehuolto
Tietoja julkaisijasta
Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.
Tehdään yhdessä maailman kestävin kaupunkiseutu!
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HSY
HSY järjestää risunkeräyksen toukokuussa23.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Rehottavatko pihasi puut ja pensaat? Nyt on hyvä hetki suunnitella pihan puiden ja pensaiden hoitoa. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY kerää pienkiinteistöiltä risuja ja oksia toukokuussa. Keräys on maksullinen ja se täytyy tilata kiinteistölle etukäteen. Risuja voi viedä myös Sortti-asemille maksua vastaan.
HSY paransi osaltaan pääkaupunkiseudun kestävää arkea - kierrätys ja toimintavarmuus nousussa20.3.2026 10:07:21 EET | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n hallitus päätti 20.3.2026 kokouksessaan hyväksyä vuoden 2025 tilinpäätöksen. Vuoden 2025 toiminnassa korostuivat arjen ympäristöteot ja palvelujen sujuvuus. Verkostojen saneerausinvestoinnit olivat ennätykselliset, jäteveden puhdistustulokset paranivat ja sekajätteen määrä laski. Sähköiset asiointipalvelut monipuolistuivat, kun OmaHSY-palvelu avautui.
HSY:n hallituksen päätökset 20.3.2026 – strategialuonnos 2035 lausunnoille20.3.2026 10:04:35 EET | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti hyväksyä strategialuonnoksen 2035 ja pyytää siihen lausunnot jäsenkaupungeilta. Lisäksi hallitus päätti hyväksyä strategisten tavoitteiden mittarit ja niiden tavoitetasot TTS 2027-2029:n valmistelun pohjaksi. Hallitus päätti hyväksyä omalta osaltaan tilinpäätöksen ja siirtää sen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Hallitus päätti myös hyväksyä seuraavat vesihuollon hankesuunnitelmat: – Helsingin Myllypuron alapainepiirin jaon hankesuunnitelma – purkutunnelin kahdentaminen välillä Helsingin Viikinmäki–Viikki -hankesuunnitelma – verkostosaneerauksen sujutuspaketti 2027–2029 -hankesuunnitelma. Hallitus sai tiedoksi vuoden 2025 henkilöstökertomuksen sekä HSY:n kasvihuonekaasupäästöt ja energiankulutuksen vuonna 2025. Kokouksessa käsitellyt muut asiat päätettiin ehdotusten mukaisesti. Lisätietoa aiemmista sekä muista käsitellyistä asioista on saatavilla esityslistalta, ja ne julkaistaan myöhemmin myös pöytäkirjassa: https://hsy10.
Katupölykausi on alkanut pääkaupunkiseudulla20.3.2026 09:15:08 EET | Tiedote
Jokakeväinen katupölykausi on jälleen alkanut pääkaupunkiseudulla. HSY:n mittausten mukaan katupöly on heikentänyt ilmanlaatua useina päivinä eri puolilla seutua. HSY antaa 10 vinkkiä, miten voit vähentää katupölylle altistumista ja lievittää oireita.
Maailman vesipäivää vietetään 22.3. – HSY juhlii nuorten vesiaiheisilla retkillä ja oppitunneilla19.3.2026 08:50:00 EET | Tiedote
YK:n kansainvälistä Maailman vesipäivää vietetään 22.3. teemalla “vesi ja sukupuoli”. Vesipäivän pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa vesi ja sanitaatio kaikille vuoteen 2030 mennessä. Yli 2 miljardia ihmistä elää yhä ilman puhdasta vettä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY juhlistaa maailman vesipäivää tarjoamalla vesiretkiä ja -oppitunteja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme