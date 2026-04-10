Katupöly heikentää nyt laajasti ilmanlaatua pääkaupunkiseudulla
13.4.2026 09:53:59 EEST | HSY | Tiedote
Katupölyä on nyt runsaasti ilmassa, ja ilmanlaatu on monin paikoin huono, kertovat HSY:n mittaukset. Pölyisintä on vilkkaasti liikennöidyillä alueilla. Ulkoillessa kannattaa valita kulkureitti mahdollisuuksien mukaan etäämmältä vilkkaasta kadusta. Jo yhden korttelin päässä ruuhkaisesta kadusta ilma on puhtaampaa.
Katupölyä runsaasti ilmassa
Kevään katupölykausi on käynnissä pääkaupunkiseudulla. Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) mittausten mukaan ilmassa on ollut viime päivinä runsaasti katupölyä sekä pääkaupunkiseudulla että muualla Uudellamaalla. Korkeita katupölypitoisuuksia esiintyy etenkin vilkkaiden pääväylien ja katujen varsilla.
”Ilmanlaatu on ollut tänään ja viikonloppuna ajoittain huono katupölyn vuoksi eri puolilla pääkaupunkiseutua ja muuta Uuttamaata. Katupölyä on ilmassa etenkin ruuhka-aikoina vilkasliikenteisillä alueilla. Pölypitoisuudet ovat olleet yli kymmenkertaisia normaaliin verrattuna vilkasliikenteisissä ympäristöissä”, kertoo HSY:n ilmansuojeluasiantuntija Nelli Kaski.
"Sää jatkuu aurinkoisena, joten katupölyä on todennäköisesti runsaasti ilmassa myös lähipäivinä", Kaski jatkaa.
Katupölytilanne vaihtelee sään mukaan. Aurinkoisina ja kuivina päivinä katupölyä on runsaasti ilmassa. Sateinen tai sumuinen sää tuo hetkellisesti helpotusta katupölystä oireileville.
Oireita voi lievittää välttämällä vilkasliikenteisiä alueita
Katupöly on merkittävä terveyshaitta kaupungeissa. Kuka tahansa voi saada ärsytysoireita eli nuhaa, yskää, silmien ja kurkun kutinaa. Erityisen haitallista katupöly on hengitys- ja sydänsairaille, iäkkäille ja pienille lapsille.
Kaski neuvoo, miten voi ulkoillessaan lievittää katupölyn aiheuttamia oireita:
”Paras tapa vähentää oireilua on välttää liikkumista pölyisillä alueilla. Ulkona kävellessä tai pyöräillessä kannattaa pyrkiä valitsemaan kulkureitti etäämmältä vilkkaasta kadusta. Jo yhden korttelin päässä ruuhkaisesta kadusta ilma on puhtaampaa.”
Kitkarenkailla vähemmän katupölyä
Moni ei tule ajatelleeksi, että katupölyn syntyyn voi vaikuttaa jo talven aikana. Yksi keino katupölyn vähentämiseksi on valita talvirenkaiksi kitkat.
”Kitkarenkaat kuluttavat vähemmän asfalttia kuin nastat, ja se tarkoittaa vähemmän katupölyä ja parempaa ilmanlaatua keväällä. Katupölyn vähentämisessä paras valinta on kuitenkin suosia joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä”, Kaski sanoo.
Katupöly on pääasiassa hienoksi jauhautunutta asfalttia ja hiekoitussepeliä. Erityisesti nastarenkaat kuluttavat asfalttia ja tuottavat siten katupölyä.
Talven sääolosuhteet vaikuttavat siihen, kuinka paljon katupölyä muodostuu. Kevään sää vaikuttaa puolestaan siihen, kuinka katupöly pääsee nousemaan hengitysilmaan.
”Katupölyn määrä vähenee kevään kuluessa, kun kadut saadaan puhdistettua ja kaikki nastarenkaat on vaihdettu kesärenkaisiin”, Kaski sanoo.
Kaupungit tekevät parhaillaan katujen kevätpuhdistusta. Puhdistusten nopeuttamiseksi autojen siirtokehotuskylttien noudattaminen on erityisen tärkeää.
10 vinkkiä katupölykauteen
Kaski antaa kymmenen vinkkiä siihen, miten voit lievittää katupölystä aiheutuvia oireita ja vähentää katupölyn muodostumista:
- Ulkoile kauempana vilkkaista kaduista. Ilma on puhtaampaa jo yhden korttelin päässä vilkkaasta kadusta. Myös hyvä hengityssuojain eli FFP2-suojain voi auttaa joitakin, mutta kaikille se ei sovi.
- Ulkoile puistoissa, metsissä tai meren äärellä. Tällaisissa paikoissa ilmanlaatu on yleensä parempi. Vältä etenkin voimakasta fyysistä rasitusta vilkasliikenteisillä alueilla.
- Harkitse siirtymistä sisätiloihin, jos koet voimakkaita ärsytysoireita.
- Vältä asuntosi tuulettamista etenkin ruuhka-aikoina, jos se sijaitsee vilkasliikenteisellä alueella. Huolehdi ikkunoiden ja ovien tiivisteistä.
- Vaihda kotiisi tuloilmasuodattimet keväällä ja syksyllä. Laadukkaat tuloilmasuodattimet vähentävät tehokkaasti sisälle tulevan katupölyn määrää.
- Vältä turhaa autoilua. Se nostattaa katupölyä ilmaan. Suosi kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä.
- Vaihda talvirenkaat kesärenkaisiin heti sään salliessa.
- Muista noudattaa ajoneuvojen siirtokehotuskylttejä. Katujen puhdistaminen hidastuu huomattavasti, jos väärin pysäköityjä autoja joudutaan siirtelemään.
- Poista hiekoitushiekka kosteana. Lehtipuhaltimen käyttö hiekoitushiekan poistoon on kielletty kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä pääkaupunkiseudulla ja monissa muissa kaupungeissa.
- Seuraa ilmanlaadun tilannetta osoitteesta hsy.fi/ilmanlaatu.
Lisätietoa:
- katupölyn mittaustulokset ja lisätietoa katupölystä: hsy.fi/katupoly
- ajankohtainen ilmanlaatutilanne: hsy.fi/ilmanlaatu
- muun Uudenmaan ilmanlaatutilanne: hsy.fi/uusimaailmanlaatu
- Katupöly heikentää ilmanlaatua -artikkeli
- näin helpotat oireitasi: Apua katupölyoireisiin -esite (pdf), saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi osoitteesta hsy.fi/esitteet
- selkokielistä ilmanlaatutietoa: Ilmanlaatu ja terveys - opas senioreille (pdf)
Lue lisää julkaisijalta HSY
HSY rakentaa uutta vesihuoltoa Vantaanlaakson ja Kivistön välillä10.4.2026 10:15:00 EEST | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY rakentaa uutta vesijohtoa Vantaanlaakson ja Kivistön alueella. Hankkeen urakoitsijaksi on valittu VM Suomalainen Oy. Työt alkoivat helmikuussa 2026 ja kestävät arviolta toukokuuhun 2027.
HSY tekee kompostitarkastuksia kiinteistöillä touko-heinäkuussa9.4.2026 08:50:00 EEST | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tarkastaa jälleen kiinteistöjen komposteja touko-heinäkuun välillä 2026. Tarkastusten avulla HSY valvoo biojätteen lajitteluvelvoitteen toteutumista.
HSY järjestää risunkeräyksen toukokuussa23.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Rehottavatko pihasi puut ja pensaat? Nyt on hyvä hetki suunnitella pihan puiden ja pensaiden hoitoa. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY kerää pienkiinteistöiltä risuja ja oksia toukokuussa. Keräys on maksullinen ja se täytyy tilata kiinteistölle etukäteen. Risuja voi viedä myös Sortti-asemille maksua vastaan.
HSY paransi osaltaan pääkaupunkiseudun kestävää arkea - kierrätys ja toimintavarmuus nousussa20.3.2026 10:07:21 EET | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n hallitus päätti 20.3.2026 kokouksessaan hyväksyä vuoden 2025 tilinpäätöksen. Vuoden 2025 toiminnassa korostuivat arjen ympäristöteot ja palvelujen sujuvuus. Verkostojen saneerausinvestoinnit olivat ennätykselliset, jäteveden puhdistustulokset paranivat ja sekajätteen määrä laski. Sähköiset asiointipalvelut monipuolistuivat, kun OmaHSY-palvelu avautui.
HSY:n hallituksen päätökset 20.3.2026 – strategialuonnos 2035 lausunnoille20.3.2026 10:04:35 EET | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitus päätti hyväksyä strategialuonnoksen 2035 ja pyytää siihen lausunnot jäsenkaupungeilta. Lisäksi hallitus päätti hyväksyä strategisten tavoitteiden mittarit ja niiden tavoitetasot TTS 2027-2029:n valmistelun pohjaksi. Hallitus päätti hyväksyä omalta osaltaan tilinpäätöksen ja siirtää sen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Hallitus päätti myös hyväksyä seuraavat vesihuollon hankesuunnitelmat: – Helsingin Myllypuron alapainepiirin jaon hankesuunnitelma – purkutunnelin kahdentaminen välillä Helsingin Viikinmäki–Viikki -hankesuunnitelma – verkostosaneerauksen sujutuspaketti 2027–2029 -hankesuunnitelma. Hallitus sai tiedoksi vuoden 2025 henkilöstökertomuksen sekä HSY:n kasvihuonekaasupäästöt ja energiankulutuksen vuonna 2025. Kokouksessa käsitellyt muut asiat päätettiin ehdotusten mukaisesti. Lisätietoa aiemmista sekä muista käsitellyistä asioista on saatavilla esityslistalta, ja ne julkaistaan myöhemmin myös pöytäkirjassa: https://hsy10.
