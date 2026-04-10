Katupöly heikentää nyt laajasti ilmanlaatua pääkaupunkiseudulla

Katupölyä runsaasti ilmassa

Kevään katupölykausi on käynnissä pääkaupunkiseudulla. Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) mittausten mukaan ilmassa on ollut viime päivinä runsaasti katupölyä sekä pääkaupunkiseudulla että muualla Uudellamaalla. Korkeita katupölypitoisuuksia esiintyy etenkin vilkkaiden pääväylien ja katujen varsilla.

”Ilmanlaatu on ollut tänään ja viikonloppuna ajoittain huono katupölyn vuoksi eri puolilla pääkaupunkiseutua ja muuta Uuttamaata. Katupölyä on ilmassa etenkin ruuhka-aikoina vilkasliikenteisillä alueilla. Pölypitoisuudet ovat olleet yli kymmenkertaisia normaaliin verrattuna vilkasliikenteisissä ympäristöissä”, kertoo HSY:n ilmansuojeluasiantuntija Nelli Kaski.

"Sää jatkuu aurinkoisena, joten katupölyä on todennäköisesti runsaasti ilmassa myös lähipäivinä", Kaski jatkaa.

Katupölytilanne vaihtelee sään mukaan. Aurinkoisina ja kuivina päivinä katupölyä on runsaasti ilmassa. Sateinen tai sumuinen sää tuo hetkellisesti helpotusta katupölystä oireileville.

Oireita voi lievittää välttämällä vilkasliikenteisiä alueita

Katupöly on merkittävä terveyshaitta kaupungeissa. Kuka tahansa voi saada ärsytysoireita eli nuhaa, yskää, silmien ja kurkun kutinaa. Erityisen haitallista katupöly on hengitys- ja sydänsairaille, iäkkäille ja pienille lapsille.

Kaski neuvoo, miten voi ulkoillessaan lievittää katupölyn aiheuttamia oireita:

”Paras tapa vähentää oireilua on välttää liikkumista pölyisillä alueilla. Ulkona kävellessä tai pyöräillessä kannattaa pyrkiä valitsemaan kulkureitti etäämmältä vilkkaasta kadusta. Jo yhden korttelin päässä ruuhkaisesta kadusta ilma on puhtaampaa.”

Kitkarenkailla vähemmän katupölyä

Moni ei tule ajatelleeksi, että katupölyn syntyyn voi vaikuttaa jo talven aikana. Yksi keino katupölyn vähentämiseksi on valita talvirenkaiksi kitkat.

”Kitkarenkaat kuluttavat vähemmän asfalttia kuin nastat, ja se tarkoittaa vähemmän katupölyä ja parempaa ilmanlaatua keväällä. Katupölyn vähentämisessä paras valinta on kuitenkin suosia joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä”, Kaski sanoo.

Katupöly on pääasiassa hienoksi jauhautunutta asfalttia ja hiekoitussepeliä. Erityisesti nastarenkaat kuluttavat asfalttia ja tuottavat siten katupölyä.

Talven sääolosuhteet vaikuttavat siihen, kuinka paljon katupölyä muodostuu. Kevään sää vaikuttaa puolestaan siihen, kuinka katupöly pääsee nousemaan hengitysilmaan.

”Katupölyn määrä vähenee kevään kuluessa, kun kadut saadaan puhdistettua ja kaikki nastarenkaat on vaihdettu kesärenkaisiin”, Kaski sanoo.

Kaupungit tekevät parhaillaan katujen kevätpuhdistusta. Puhdistusten nopeuttamiseksi autojen siirtokehotuskylttien noudattaminen on erityisen tärkeää.

10 vinkkiä katupölykauteen

Kaski antaa kymmenen vinkkiä siihen, miten voit lievittää katupölystä aiheutuvia oireita ja vähentää katupölyn muodostumista:

Ulkoile kauempana vilkkaista kaduista. Ilma on puhtaampaa jo yhden korttelin päässä vilkkaasta kadusta. Myös hyvä hengityssuojain eli FFP2-suojain voi auttaa joitakin, mutta kaikille se ei sovi.



Ulkoile puistoissa, metsissä tai meren äärellä. Tällaisissa paikoissa ilmanlaatu on yleensä parempi. Vältä etenkin voimakasta fyysistä rasitusta vilkasliikenteisillä alueilla.



Harkitse siirtymistä sisätiloihin, jos koet voimakkaita ärsytysoireita.



Vältä asuntosi tuulettamista etenkin ruuhka-aikoina, jos se sijaitsee vilkasliikenteisellä alueella. Huolehdi ikkunoiden ja ovien tiivisteistä.



Vaihda kotiisi tuloilmasuodattimet keväällä ja syksyllä. Laadukkaat tuloilmasuodattimet vähentävät tehokkaasti sisälle tulevan katupölyn määrää.



Vältä turhaa autoilua. Se nostattaa katupölyä ilmaan. Suosi kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä.



Vaihda talvirenkaat kesärenkaisiin heti sään salliessa.



Muista noudattaa ajoneuvojen siirtokehotuskylttejä. Katujen puhdistaminen hidastuu huomattavasti, jos väärin pysäköityjä autoja joudutaan siirtelemään.



Poista hiekoitushiekka kosteana. Lehtipuhaltimen käyttö hiekoitushiekan poistoon on kielletty kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä pääkaupunkiseudulla ja monissa muissa kaupungeissa.



Seuraa ilmanlaadun tilannetta osoitteesta hsy.fi/ilmanlaatu.



