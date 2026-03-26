Keskustan puoluesihteeri Orpolle: Seiso jämäkkänä, äläkä tanssi perussuomalaisten pillin mukaan
31.3.2026 14:08:36 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskustan puoluesihteerin Antti Siika-ahon mielestä pääministeri Petteri Orpon ja kokoomuksen täytyy panna hallituskumppani-perussuomalaiset viimeistään nyt ruotuun, jotta hallitus säilyy toimintakykykyisenä.
Erityisen huolissaan Siika-aho on hallituksen kyvyttömyydestä torjua työttömyyttä, velkaantumista ja taantumaa.
- Vetoan pääministeriin ja kokoomukseen: Seisokaa jämäkkänä, älkääkä tanssiko perussuomalaisten pillin mukaan.
Tuoreimpana esimerkkinä kokoomuksen johtamiskyvyttömyydestä Siika-aho pitää perussuomalaisten ristiretkeä suomalaista vapaaehtoistyötä kohtaan.
Siika-ahon mukaan sosiaaliministeri Rydman ja perussuomalaisten johto maalaavat tavallisten suomalaisten vapaaehtoistyötä ylläpitävistä sosiaali- ja terveysalan yhdistyksistä kuvan poliittisen rälssin elättijärjestelmänä.
- Sosiaali- ja terveysalan vapaaehtoistyöstä leikataan tällä hallituskaudella 140 miljoonaa euroa. Se on 37 prosentin leikkaus kaikkeen sosiaalialan yhdistystoimintaan. Hyväksyvätkö Orpo ja kokoomus tosiaan sen, että kymmenien tuhansien suomalaisten kannattelemaa vapaaehtoistyötä heikennetään noin mittavasti?
- Mitä kokoomus sanoo siihen, että leikataan näkövammaisilta, invalideilta, opaskoirista, ensiaputyöstä ja kaikesta siitä, mitä vapaaehtoisvoimin tehdään.
- Leikkauksien kustannukset tulevat tuoreimpien selvitysten mukaan moninverroin kalliimmiksi veronmaksajille. Järjestöjohtajien palkkoihin puuttuminen on toki tervetullutta, mutta ne ovat häviävän pieni osa ylimitotettuihin leikkauksiin verrattuna.
Siika-aho peräänkuuluttaa tältä hallitukselta vielä aiottujen sote-järjestöjen leikkausten uudelleenarviointia ja kohtuullistamista. Siika-ahon mielestä tulevien vuosien valtiontalouden sopeutuksissa voidaan onnistua vain, jos kolmannelle sektorille annetaan mahdollisuus tukea yhteiskunnan palveluita.
- Velkajarru tulee ja säästöjäkin täytyy tehdä. Mutta keskittykää hallituksessa myös yritysten työllistämis- ja investointikyvyn parantamiseen ja pankaa jäihin julkista taloutta heikentävät rikkaimpien yhteisöveron alennukset.
Yhteyshenkilöt
Antti Siika-ahoPuoluesihteeriPuh:+358 50 5754 118antti.siika-aho@keskusta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme